Un informe realizado entre dos fundaciones “Encuentro” y la Fundación “Innovación con Inclusión” sobre el consumo de leche, carne y yerba mate en los argentinos durante todo el 2024 arrojó indicadores alarmantes en materia alimenticia. En relación al consumo de leche per cápita fue el más bajo de los últimos 34 años; asimismo, el dato de la carne vacuna por habitante es más desalentador aún: los números del 2024 indicaron que fue el segundo más bajo que existe registro (1914).

También, las ventas de yerba mate en el mercado interno cayeron 9,2% y fue el más bajo desde 2016. El consumo de leche per cápita del 2024 fue el más bajo de los últimos 34 años. Hay que remontarse a 1990 para encontrar un año con consumo similar al 2024. Cabe destacar que los datos se extraen en referencia al consumo per cápita Litros de leche equivalente por habitante y por año. En lo que se refiere a la producción: 10.590 -6,5% en relación al 2023; en consumo Interno 8.042 -9,1% v,s 2023, y exportaciones 2.662 +7,0% vs 23 (cifras en millones de litros).

Sobre el consumo de carne vacuna per cápita del 2024, se precisa que fue el segundo más bajo desde que existe registro (1914). Solo superado por el consumo per cápita registrado en 1920.