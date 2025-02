Luego de que el Gobierno de Javier Milei decidiera suspender el show de Milo J, en el predio del espacio de Memoria, al hacer uso de una medida cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, desde el directorio de la exESMA denunciaron la movida del oficialismo para no acercar a los jóvenes al sitio histórica. "Este gobierno decidió censurar el recital de Milo J, porque censura a los artistas que apuestan a la cultura; censura a los artistas que apuestan a la memoria; censura a los artistas que tienen cosas para decir", expresó Charly Pisoni, nieto recuperado y militante de H.I.J.O.S., durante la conferencia de prensa.

En ese mismo sentido, sumó: "Esta decisión del secretario de DD. HH, (Alberto) Baños, tiene que ver con su idea de apostar al negacionismo para que los jóvenes no ingresen a este lugar, en colaboración con la jueza Alejandra Biotti que tomo la decisión de suspender el recital".

Asimismo, el dirigente aseguró que "todo lo que estaban diciendo de que no estaban las habilitaciones ni los permisos es totalmente falso" y "lo vamos a demostrar en el expediente judicial".

Finalmente, agradeció a Milo J por haber elegido a la exEsma para presentar la edición de lujo de su último disco 166, en un encuentro que prometía la presencia de casi 20 mil jóvenes. "Este lugar que tanto significa para muchos de los argentinos y argentinas. Y también para su familia (en referencia al artista) que fue víctima de la dictadura", sostuvo Pisoni.

Y lamentó que "miles y miles de jóvenes se quedaron sin conocer este lugar. Sin vivir la alegría de este festival".

Desde Madres de Plaza de Mayo - línea fundadora, reconocieron que la suspensión del evento es una muestra más de los embates de este Gobierno de ultraderecha y negacionista contra los espacios de memoria y justicia, que están siendo desmantelados. "El evento de hoy, donde miles de jóvenes vendrían a este espacio de memoria era una oportunidad muy importante, en un momento donde estamos perdiendo la soberanía y los derechos mas elementales de una larga democracia, por la que nuestro pueblo y nuestros 30 mil compañeros detenidos - desaparecidos lucharon", expresó una de las referentes.

Tambien, durante la conferencia de prensa, tomó la palabra Manolo Franco, un sobreviviente de la Esma, quien aseguró que "hoy el negocionismo piensa que ganó, pero la verdad es que está perdiendo por goleada", puesto que cientos de jóvenes fueron parte de un hecho que colaborará en la transmisión de la memoria. Y les pidió que "recuerden lo ocurrido, para cuando venga un Gobierno que les proponga soluciones mágicas".

Para finalizar, aseguró que esto no los va a amendrentar. "Vamos a seguir luchando. Yo tengo 70 años y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Los invito a que hagan exactamente lo mismo, y que lo hagan en la calle, como corresponde".

"Vimos a pibes irse llorando por esta decisión que el Gobierno tomó arbitrariamente", sumó, por su parte, Cande Fernández, referente de Nietes. "No podemos creer que después de tantos años volvamos a vivir este tipo de censura. Nos quedamos muy angustiados y enojados", agregó.

La última en tomar la palabra fue Aldana Ríos, manager de Milo J, quien ironizó respecto a la celeridad de la Justicia "para suspender y censurar a un pibito de barrio, de 18 años, que lo único que hace es arte y transmitir en sus canciones y letras vivencias reales".

Asimismo, habló de extorsión por parte de las fuerzas de seguridad, que amenazaron con reprimir a los jóvenes. "Me sorprende, raramente, la facilidad con la que llenaron las calles con camiones hidrantes, policías y motos, y nos extorsionaron diciendo que si no suspendíamos, iban a reprimir a todos los chicos que estaban esperando para ingresar. Ante eso, nosotros no dudamos. Agotamos todas las instancias, hablamos con la verdad, presentamos todo lo que teníamos. No es la primera vez que Milo J hace un show gratuito, pero sí es la primera vez que nos censuran", expresó.

"La censura que sufrió Camilo (Milo J) por su decisión de venir a tocar acá es politica y partidaria. Acá no vinimos a enfrentar a nadie, ni a generar que alguien piense de una manera o de otra. Acá venimos a un espacio de memoria donde nos sentimos contenidos y agradezco, especialmente, a todos los organismos de derechos humanos que nos recibieron con los brazos abiertos y se esforzaron muchísimo para que esto suceda", continuó.

Y cerró: "Estamos muy tristes. El acto de censura que sufrió Milo J hoy es un llamamiento a estar atentos, porque esto ya pasó. Como no tenían ningún papel para decir que esto estaba mal organizado o que no se podía hacer, fueron y metieron una cautelar, que se la aprobaron en cinco minutos".

"Es gravísimo que le tengan miedo a un pibe de 18 años, que solo hace música", concluyó.