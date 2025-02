Egipto anunció este miércoles que tiene un plan sobre el futuro de la Franja de Gaza que garantiza la reconstrucción del enclave sin el desplazamiento de su población, de unas dos millones de personas, al contrario de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a los gazatíes a otros países.

"Egipto afirma su intención de presentar una visión integral para la reconstrucción de la Franja de Gaza, de manera que garantice la supervivencia del pueblo palestino en su tierra y de manera compatible con los derechos legítimos y legales de este pueblo", indicó el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado, sin dar más detalles del plan. "Nuestro país aspira a cooperar con la administración del presidente Trump para el logro de una paz integral a través de una solución justa de la causa palestina que respete los derechos de los pueblos de la región", añadió.

Egipto, el primer país árabe en firmar la paz con Israel en 1979, seguido por Jordania (1994), insistió en la nota sobre la importancia de evitar poner en peligro los logros de la paz en Medio Oriente. "Egipto subraya que cualquier visión para resolver la causa palestina debe evitar poner en peligro los logros de paz, y estudiar las raíces y los motivos del conflicto, poniendo fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos, e implementar la solución de dos Estados como la única forma para la estabilidad y la convivencia entre los pueblos de la región", recalcó.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, no viajará a Washington para una reunión protocolar con Trump tras asumir la presidencia estadounidense si el plan de expulsión de los palestinos sigue sobre la mesa, informaron a la agencia de noticias EFE dos fuentes de alto nivel egipcias. "El Cairo está indignado por las declaraciones de Israel y Estados Unidos y envió un mensaje claro a Washington", indicaron los informantes bajo condición de anonimato por la sensibilidad del asunto.

"Vamos a tener Gaza"

El martes, Trump insistió en su idea de desplazar a los palestinos hacia Egipto y Jordania sin un plan para su regreso, y de colocar la Franja de Gaza bajo autoridad estadounidense; sin embargo, el rey jordano, Abdalá II, se opuso a ello. "Subrayé que mi principal compromiso es con Jordania, con su estabilidad y con el bienestar de los jordanos", dijo Abdalá en las redes sociales después de haberse reunido con el magnate republicano en la Casa Blanca.

En su lugar, el monarca jordano le hizo otra propuesta a Trump para apaciguar la tensión. "Creo que una de las cosas que podemos hacer de inmediato es llevar a 2.000 niños, niños con cáncer que están en un estado muy grave, eso es posible", anunció. Trump lo calificó de "gesto hermoso" y dijo que no estaba al tanto de ello antes de la llegada del monarca jordano y de su hijo, el príncipe Husein, a la Casa Blanca.

A su vez, el presidente republicano pareció dar marcha atrás en su sugerencia de que podría retener la ayuda a Jordania y Egipto si se niegan a acoger a más de dos millones de palestinos de Gaza. "Creo que haremos algo", comentó. "No tengo que amenazar con eso, creo que estamos por encima de eso", agregó.

Sin embargo, el mandatario insistió en su plan de poner la Franja de Gaza bajo la autoridad estadounidense. "No tenemos que comprar. Vamos a tener Gaza, vamos a tomarla, vamos a mantenerla, vamos a apreciarla", remarcó el magnate, quien hizo fortuna en el sector inmobiliario, aunque negó que quiera desarrollar personalmente propiedades en el territorio palestino.

El rechazo internacional

Mientras tanto, a medida que aumenta la insistencia de Trump en su plan, también crece el repudio global. La enviada especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanese, tildó la propuesta como un “imperialismo con esteroides”. "¿Qué autoridad tiene Estados Unidos para esto? Volvamos a lo que realmente está sucediendo: esto es imperialismo con esteroides (...) No es nuevo, pero ahora está completamente expuesto. Es una locura, pero además es ilegal, es inmoral. Y llega en pleno genocidio. Es una irresponsabilidad, y no traerá estabilidad a la región", advirtió, en diálogo con la prensa en La Haya.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, afirmó que desplazar a los palestinos de sus territorios es inaceptable. para la región. "El foco está hoy en Gaza, y mañana estará en Cisjordania, con el objetivo de vaciar Palestina de su población histórica", sostuvo en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. "Es inaceptable para el mundo árabe, que ha luchado contra esta idea desde hace 100 años", enfatizó.

Hamas reiteró su rechazo al subrayar que el plan del presidente estadounidense supone un intento de limpieza étnica. "Las afirmaciones de Trump son racistas y un llamamiento a una limpieza étnica. No tendrá éxito y hará frente a una posición palestina, árabe e islámica unificada que rechaza todo plan de desplazamiento", señaló el grupo islamista en un comunicado. "Lo que la ocupación --en referencia a Israel-- no logró a través de la agresión y las masacres no será logrado a través de planes de liquidación y desplazamiento", manifestó, además de agradecer en otra nota a Egipto y Jordania por apoyar a los palestinos.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, también emitió un comunicado de agradecimiento a las autoridades de ambos países y aseguró: "Nuestro pueblo está comprometido con permanecer en su tierra en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Palestina no está en venta".