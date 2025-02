El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, dio una entrevista en la que no quedó bien parado en relación al cargo que ocupa. Es que cuesta comprender cómo un funcionario con ese rango no pueda ni siquiera recomendar un libro o una película.

En diálogo con La Nación, el funcionario de Javier Milei fue consultado sobre el mejor libro que leyó en 2024: "(Piensa) Uno que compré en la Feria del Libro (le recuerdan de su equipo que era uno de Haruki Murakami). No me acuerdo el nombre. No me acuerdo de qué trataba, ¡pero lo leí!". El responsable de la cultura en la República Argentina considera que lo mejor que leyó el año pasado es un libro del cual no recuerda el argumento, y que resultó ser de Murakami porque sus asesores le pasaron el nombre del autor.

No conforme con eso, a la hora de elegir una película, optó una serie: Evidiosa. En materia teatral, eligió Lo que el río hace. Y en cuanto a música, un show de Paul McCartney.

En otro pasaje, sostuvo que "la agenda woke está dentro de la batalla cultural" (sic). Y que "en ningún momento me bajaron una línea de nada", si bien "hubo un tema con el colectivo LGTB en una casa de la cultura que no pasaron una película gay, pero acá no hay censura de nada".

Respecto de que no hay censura, expresó que "acá trabaja todo el mundo, no hay censura. Los que dicen eso tendrían que sentarse dos minutos a ver la programación. ¿Sabés donde no trabaja todo el mundo? En el teatro Auditorium de Mar del Plata, donde el 90 por ciento de los actores son kirchneristas".

También ahondó en la "batalla cultural". Y afirmó que "en la batalla cultural a cada uno le toca una parte. A mí la que me toca es sacar toda la política de los últimos veinte años, porque hicieron política con todo. Acá había un programa que le daba plata a las organizaciones sociales para hacer cultura; seis millones de pesos por mes, los usé para otra cosa. La batalla cultural es sacar de acá un busto de Hebe de Bonafini. No tendría que haber un busto de ningún político".

En cuanto a la Feria del Libro "Vino a verme el nuevo Presidente de la Fundación El Libro (Christian Rainone), me invitó a participar y lo estamos evaluando". En 2024, Cifelli no concurrió a la apertura, sabedor de que había un clima hostil por las políticas del gobierno de Milei. Se verá si va y compra el libro que resulte su mejor lectura de 2025, aunque no recuerde el argumento y le tengan que soplar el nombre del autor.