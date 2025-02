Central arriesgó mucho en su visita a Deportivo Riestra pero salió indemne de su excursión por el Bajo Flores. Una formación suplente de Ariel Holan nunca se vio superado por el rival y se trajo un punto por algunas buenas atajadas de Axel Werner y por su falta de profundidad al momento de llegar al área rival. Con los titulares descansados, el canaya ya piensa en el clásico del domingo.

Riestra no pudo marcar diferencias ante Central. El equipo suplente de los canayas, incluso, por momentos jugó en mejor forma con la pelota que el local. Aunque Jonatan Gómez no gravitó, Central encontró profundidad cuando atacó con Duarte por derecha. Mientras que el local le dedicó a su juego menos pases y elaboración y una idea concreta de poner la pelota en el área rival lo más rápido posible.

El partido fue entretenido porque se jugó mucho en las áreas, aunque con pocas lucidez de parte de ambos en el último pase. La mejor ocasión del partido estuvo en los pies de Duarte en el área chica. Definió cómodo el delantero canaya pero Arce se lanzó a su palo izquierdo para despejar, en muy buena atajada. El local, por su parte, exigió a Werner con un remate cruzado de Bravo que el uno canaya desvió al tiro de esquina.

Holan quiso darle más juego ofensivo al equipo con los ingresos de Giaccone y López. Pero con la pelota a Central le costó progresar. Un poco por la marca siempre esforzada del rival y otro por falta de sorpresa en su juego, principalmente de Lovera. Y así el canaya no pudo sacar provecho del mal partido que hizo Riestra en general.

De igual forma, la jugada de gol en el segundo tiempo estuvo en los pies de Bravo y se perdió en las manos de Werner, en gran atajada con volada sobre su derecha en un remate desde el punto del penal. En los últimos minutos los dos equipos se lanzaron a la búsqueda del gol con más deseo. En Riestra lo perdió Obredor y en el canaya los intentos se perdieron por fallos en el último pase.

0 Deportivo Riestra

Arce

Goitia

Sansotre

Paz

Caro

Bracamonte

Monje

Céliz

Bravo

Herrera

Díaz

DT: Cristian Fabbiani

0 Central

Werner

Enzo Giménez

Komar

Bravo

Elordi

Navarro

Gómez

Solari

Duarte

Lovera

Copetti

DT: Ariel Holan

Cambios: ST: Desde el inicio Giaccone y López por Gómez y Duarte (C) y Obredor por Díaz (DR), 20m Ortiz y Ferreira por Navarro y Copetti (C), 25m Benegas por Bravo (DR), 36m Coronel por Solari (C), 40m Alonso por Herrera (DR).

Arbitro: Juan Pafundi

Cancha: Deportivo Riestra