La Libertad Avanza y el PRO, con ayuda de bloques aliados, dieron media sanción al proyecto de Ficha Limpia con el que buscarán inhabilitar a Cristina Fernández de Kirchner para que no sea candidata. Los diputados del bloque de Unión por la Patria denunciaron un intento de proscripción y, durante la sesión, hubo cruces encendidos. Más allá de la definición de los diputados por mayoría absoluta --el proyecto se aprobó en la cámara baja con 144 votos afirmativos, 98 negativos y las abstenciones de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal)-- todavía falta el tratamiento en el Senado. Allí el oficialismo y sus aliados no tendrían los votos suficientes. Al caer la tarde, Karina Milei se dirigió al Congreso para reunirse con Martín Menem y presenciar la votación.

Desde el bloque de UxP argumentaron que la ley violaría el principio de inocencia; que violentaría los derechos políticos; que iría en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia --por un falló a favor de Menem--, y denunciaron vínculos espurios entre el PRO, en particular Mauricio Macri, con el Poder Judicial.

El oficialismo obtuvo quórum pasadas las 10 de la mañana con ayuda de todos los bloques salvo el de UxP y el FIT. Sí llamó la atención que no se sentaron para alcanzar el número el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, ni el del PRO, Cristian Ritondo. Lo hicieron minutos después de que se habían contabilizado los 129 necesarios. Ritondo fue uno de los más criticados por UxP y la Izquierda. Ambos remarcaron la contradicción de que su bloque sea el impulsor del proyecto de Ficha Limpia, mientras que él tiene una denuncia judicial por enriquecimiento ilícito.

Esta es la tercera vez que el PRO intentaba aprobar Ficha Limpia. La última no lograron llegar al quórum porque LLA no se sentó en sus bancas. Después de la presión que ejerció el macrismo, el Presidente llamó a Silvia Lospennato --una de las impulsoras del proyecto-- y le prometió que iba a avanzar con un texto nuevo. La redacción iba a estar a cargo del abogado Alejandro Fargosi quien dijo que el texto original podía llegar a ser "usado para el mal", y que consideraba que lo mejor era que hubiera una condena firme.

Fargosi fue corrido y quien ayudó con la redacción fue el ministro de Defensa, Luis Petri. Él ideó una cláusula que aplicaba la prohibición a presentarse a un cargo electivo a quienes hayan recibido la segunda condena antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios. Esa cláusula fue eliminada en una reunión que la noche del martes encabezó Menem con los bloques aliados. Lo que se acordó fue cambiar la fecha límite de acuerdo al Código Nacional Electoral. Según lo que se votó, los fallos serán inhabilitorios hasta el cierre del padrón electoral provisorio que concluye 180 días antes de la elección. Con o sin modificación, CFK estaría inhabilitada.

"Este proyecto tiene el objetivo de proscribir a una persona. Cuando cayó la sesión anterior porque no se sentó LLA un diputado dijo: no mientan, quieren a CFK de candidata. Más claro échale agüita", dijo Leopoldo Moreau (UxP). Además, recordó el decreto de Lanusse que impidió a Perón ser candidato en las elecciones del 72. Por último, recapituló: "El proceso de persecución se inició hace muchos años. Empezó con la persecución mediática judicial; luego vino la persecución estatal y el espionaje ilegal con Macri; después la etapa de la violencia institucional con Revolución Federal y siguió con el intento de asesinato. Esta ley viene a culminar ese proceso".

El diputado Eduardo Valdés (UxP) repasó las irregularidades en las causas contra CFK y cuestionó a los jueces. "No hay ficha limpia con justicia sucia. Cfk ha sido juzgada con la doctrina penal del enemigo", remarcó. Carolina Gailliard (UxP) recordó que ni siquiera un país como Estados Unidos tiene ficha limpia y que el que sí lo tuvo fue Brasil: "no terminó bien porque no pudieron votar a Lula y ganó Bolsonaro, pero después se llegó a la conclusión de que el procedimiento estaba viciado", recapituló.

María Eugenia Vidal (PRO) se mostró exultante por tratar el proyecto y puntualizó: "Quiero decirles en qué nos diferenciamos: es cierto que yo y otros dirigentes del PRO fuimos denunciados, pero no estamos condenados y no le echamos la culpa a los jueces. No inventamos una teoría de lawfare, ni nos victimizamos. Votamos esta ley porque no le tememos a una doble condena".

La diputada Vanesa Siley (UxP) enumeró los cambios que fue sufriendo el proyecto a lo largo de los años: "Acaban de cambiar nuevamente el dictamen porque en 2016 el proyecto decía es que no se podía presentar el que tenía un auto de procesamiento. Si lo hubiéramos votado en 2015 ¿saben quién no se podría haber presentado? Macri, que estaba procesado. En 2017 fueron cambiando la vara y agregaron 'en segunda instancia'. Esta cronología de cambios fue siguiendo dos cosas: el estado procesal de CFK, para ir corriéndola de la cancha, y el de Macri, para que siempre pueda quedar adentro del escenario electoral. Cuando decimos proscripción nos referimos a esto".

El presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, fue otro de los que se mostró en contra. Dijo que lo que había agregado Petri era "un mamarracho", y expresó: "es correcto lo que dice Siley: en la sentencia firme se agota el proceso". También destacó "el derecho fundamental a votar y ser elegido". Advirtió los peligros de darle aún más poder al Poder Judicial y subrayó: "hay un sistema político que está desequilibrado porque hay una supremacía del poder judicial sobre el resto. Eso es una derrota del sistema institucional". Por último, recordó que "la experiencia brasilera es demoledora". La UCR acompañó, pero en Democracia Para Siempre remarcaron que el alcance del proyecto era "demasiado pequeño", y que había que incluir más delitos.

Lisandro Almirón, de LLA añadió en tono provocador: "No tiene impunidad la señora, tiene que ir a la justicia a rendir cuentas y si no, no puede ser candidata, ¿qué va a ser chicos? la vida es así". Esa no fue la única chicana. La sesión no estuvo exenta de tensión. Al comienzo, Martín Menem se negó a darle la palabra al titular del bloque de UxP, Germán Martínez, luego de que este le conceda una interrupción a Nicolás del Caño. Cuando a Martínez le cortaron el micrófono, le gritó a Menem "sos un pelotudo". Se levantó y le dijo en la cara "te espero en Segurola y Habana". Horas después, Milei se subió al escándalo y puso en X: "Delirio total". También hubo cruces entre el diputado Juan Manuel Pedrini (UxP) con Fernando Iglesias del PRO. Cuando el primero estaba hablando del intento de asesinato de CFK Iglesias empezó a gritar y Pedrini le respondió: “Si, Fernando Iglesias, tu partido, y el que tenés sentado al lado (por Gerardo Milman) están involucrados en un intento de asesinato, caradura”.