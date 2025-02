Desde este miércoles, Milo J, uno de los principales activistas por los Derechos Humanos de la Generación Z, pasó a engrosar la lista de artistas antagónicos a la gestión de Javier Milei, de la misma forma que Lali, Dillom, La Renga y Divididos. Sin embargo, y esto es lo más grave, se trata del primer músico censurado oficialmente por el actual gobierno nacional. Lo que lo que convierte en uno de los pocos casos de los que se tenga registro, en ese sentido, desde la vuelta a la democracia en el país. El rapero tenía previsto estrenar su más reciente álbum, 166 (Deluxe) retirada, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), a las 19:30. Pero unas horas antes el propio cantante y compositor confirmó la suspensión del evento.

A través de su perfil de Instagram, el nativo de Morón hizo un Live, que colgó inmediatamente en su cuenta, en el que explicó las razones que ocasionaron la lamentable noticia. “Les quiero informar que hoy iba a ser la pre escucha del Deluxe acá en la ex ESMA, en Buenos Aires, y no se va a poder dar. El Gobierno nacional mostró papales y datos de salud, de planes de evacuación, que eran falsos. De salidas de emergencia que sí están, y que dijeron que no estaban. Un montón de cosas que se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya sabemos cómo funciona todo esto”, manifestó el artista en el video, mientras en el fondo se podía apreciar el escenario. “Estoy muy triste por esto”.

Además, enfatizó: “Tienen preparados policías afuera para que, si entra la gente, repriman. Así que sí están afuera y ven esto, por favor, váyanse a su casa tranquilos y en orden, por favor. No quiero quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien”. Y recalcó: “La pre escucha se iba a dar acá en la ex ESMA. Teníamos el escenario preparado para ustedes. Y nos volaron a la mierda. Supongo que juntar 20 mil personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta. No sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora. Esto no es político, ésta es una hijaderemilputez. Tengo ganas de llorar. Se me cuidan. Los amo, y les pido perdón”.

Camilo Joaquín Villarruel, el nombre detrás del álter ego, se tornó apenas acabó la pandemia en una de las noveles figuras de la escena urbana argentina, consiguiendo el reconocimiento y la admiración de pioneros del movimiento. Si bien se dio a conocer en 2022 gracias a la canción “Milagrosa”, que se viralizó en las redes TikTok y YouTube, más tarde comenzó a tomarse más en serio la posibilidad de desarrollar una carrera musical. Entonces puso circular algunos singles más, en colaboración con el productor musical Indica Miki, hasta que en noviembre de ese año alcanzó la fama por intermedio del tema “El bolero”, en el que juntó fuerzas con la cantante e influencer Yami Safdie, a la que le secundó una versión acústica del mismo hit.

Al año siguiente, el artífice de 18 años (cumplidos en octubre pasado) publicó el EP 511, lo que decantó más tarde en colaboraciones con los iconos musicales locales Nicki Nicole, Duki, Bhavi YSY A y Lit Killah. Hasta llegar a la BZRP Music Sessions, Vol. 57. También en 2023, Milo J publicó su álbum debut, 111, en el que hace alarde de esa voz envenenada. Ahí demostró aparte que no sólo es el flamante genio del trap, sino que también es capaz de estar a la altura del pop y la balada. De hecho, entre sus influencias musicales más próximas se encuentran discos como Artaud, de Pescado Rabioso; El Madrileño, de C. Tangana; To Pimp a Butterfly; de Kendrick Lamar; La grasa de las capitales, de Serú Girán; y Clics modernos, de Charly García.

A propósito de este último álbum, durante su actuación en la edición local del festival Primavera Sound, en 2023, despachó una adaptación memorable de “Los dinosaurios”, cautivando la atención de una nueva masa de público y advirtiendo su compromiso para con las consignas “memoria, verdad y justicia”. Por eso no es fortuito que Milo J haya elegido para hacer la pre escucha de su disco más reciente al Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde se le vio en el aniversario 24 de su recuperación e inauguración cómo espacio de memoria. Su relación con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sumó un nuevo episodio en marzo de 2024, cuando las homenajeó en los dos Movistar Arena que encaró, a manera de preámbulo del Día de la Memoria.

Una vez que el trapero informó sobre la suspensión del evento, Página/12 acudió hasta la otrora sede de la ESMA. Amén de las decenas de vehículos de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Ciudad aposentados a lo largo de varias cuadras, como si se tratara de una revuelta a punto de consumarse, aún quedaban en el lugar varios fans del músico. Algunos de ellos haciendo tiempo hasta que sus padres lo fueran a buscar o todavía estupefactos por lo ocurrido. Como Alejandro: “Me enteré de la suspensión llegando al lugar, pero lo que más me sorprendió fue que la policía había tomado posición como para reprimir al público. Y a la gente no le quedó otra que retirarse por pedido de los organizadores”.

En tanto que Silvana contó a este diario que nadie creyó que el evento se había cancelado hasta que vieron las historias de Instagram de Milo y su madre. El show era de entrada libre y gratuita, por lo que acudió también público de bajo poder adquisitivo que por primera vez tenía la oportunidad de ver en vivo a su ídolo. Al igual que sucedió con el disco 166, el artista realizó una pre escucha con sus fans. Ocurrió el año pasado en la sala C Art Media. Este trabajo rinde tributo a Morón y reflexiona sobre la historia y la identidad. La versión “deluxe” del mismo material cuenta con colaboraciones de Tini, Bhavi, Munic HB y Cerounno e incluye temas inéditos. Apareció en las plataformas digitales el 12 de febrero, a las 21 hs, día que a partir será sinónimo de amargura.