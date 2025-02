La diputada nacional por de Unión por la Patria Florencia Carignano calificó como un “show” la sesión en Diputados de este miércoles que dio media sanción a la ley de Ficha Limpia, que impide que se puedan candidatear ciudadanos con condenas en segunda instancia, y aseguró que fue armada a la medida de Cristina Kirchner.



“Fue un show. La economía se está cayendo a pedazos. Los dólares para el FMI no están. El campo no liquida. Acindar despide a un tercio de sus trabajadores. Todos los días se reciben telegramas por el industricidio que hay en este país. Lo que funcionaba bien lo llevan a no funcionar”, comenzó poniendo en contexto.

Y, en este punto, explicó por qué es importante tener en cuenta todo esto para entender la nueva avanzada parlamentaria: “Cuando todo sale mal, cuando las recetas que ya aplicó Caputo con Macri y ahora Caputo con Milei, ¿qué hacemos? Hay que meter presa a Cristina Kirchner. No puedo, la trato de matar. No puedo, la proscribo”.



En Diputados el proyecto se aprobó con 144 votos afirmativos, 98 negativos y las abstenciones de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal) y todavía falta el tratamiento en el Senado, donde sus aliados no tendrían los votos suficientes.

“Lo que pasa en la Justicia es que todos los jueces son amigos de Macri, Ritondo y la bandita que fue a lo de Lewis. Son todos amigos. Van a jugar el tenis, al fútbol. Son los mismos nombres de los mismos jueces que están en todas las causas”, afirmó.

En este punto, remarcó, el futuro de la democracia quedará en menos de una justicia que lejos está de ser considera imparcial: “Todas las causas que tiene Macri —un listado de 200 causas– están todas dormidas o archivadas. Las de Cristina, cuando es víctima, no avanza; pero cuando ellos consideran que es corrupta, avanza”.