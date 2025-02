La persecución ideológica y la censura a los artistas disidentes desde las principales arcas del poder volvió a estar en agenda, y el referente de esta tendencia es nada más ni nada menos que el propio presidente, Javier Milei. Tal como viene haciendo con la cantante pop Lali Espósito desde su asunción, o recientemente con el joven músico Milo J --a quien este miércoles le prohibió hacer un show programado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)--, el jefe de Estado arremetió este jueves contra la cantante quilmeña María Becerra en sus redes sociales.

"Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!", publicó Milei desde su cuenta de X.

De esta manera, el mandatario nacional respondió al video viral del mensaje que la artista argentina más escuchada en Sudamérica realizó durante su presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén, donde pidió que el público colabore con donaciones para combatir los incendios de la Patagonia --que ya consumieron 37 mil hectáreas de bosque-- ante una respuesta paupérrima del Gobierno.

Los fundamentos que Milei exige para criticar su gestión en el control de las llamas en la Patagonia son muchos: como precisó Matías Ferrari en Página|12, en los últimos meses hubo una fuerte ola de despidos de brigadistas, mientras que otros tienen trabajo garantizado hasta abril. Asimismo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SFMF) está desguazado, ya que en lo que va de la gestión libertaria se ejecutó poco más del 20 por ciento de lo presupuestado para 2024, y ahora se traspasó a la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Aquel domingo de febrero, Becerra no había hecho más que pedir ayuda y exigir que la angustiante situación no sea censurada. "Sabemos que la Patagonia está sufriendo muchísimo en estos momentos, sabemos que hay estado de emergencia y no hay que quedarnos de brazos cruzados, porque no se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación", fueron las palabras que eligió para llamar a la solidaridad. Y cerraó: "Si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros, demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes".



No obstante, el amable pedido de la reggaetonera fue suficiente para despertar la bronca de Milei, que por entonces, lejos de referirse públicamente sobre los incendios, estaba terminando de definir los detalles de su noveno viaje a los Estados Unidos para encontrarse con su par estadounidense, Donald Trump.



Entre las críticas a María Becerra, de 25 años y con una amplia aceptación popular entre los jóvenes, el Presidente apuntó en su nueva publicación también contra Lali, su archienemiga cultural, a quien con anterioridad apodó "Lali Depósito" y ataca en repetidas ocasiones por haberse pronunciado en contra de su gestión y su ideología. Sin embargo, la "reina del pop argentino" lejos de ocultarse, le hizo frente en sobradas oportunidades --el año pasado lanzó la canción y el videoclip de "FANÁTICO", un hit dedicado al líder de La Libertad Avanza--. En solidaridad con su colega, Espósito publicó en sus historias de Instagram la canción "AUTOMÁTICO" de Becerra.

La censura a la orden y el apoyo entre artistas

La suspensión del show gratuito en la exESMA que iba a realizar Milo J ante 20 mil personas --muchas que nunca habían visitado el ex centro de detención y tortura clandestino de la última dictadura-- por orden del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona generó una fuerte repercusión en las redes sociales y despertó la inquietud de los jóvenes y los artistas.









Algunos referentes musicales, como el líder de Los Pericos, Juanchi Baleiron, o la banda de raggae Nonpalidece, expresaron su apoyo al músico de 18 años. También lo hicieron sus jóvenes colegas, Dillom y Trueno, a través de gestos o retuits.

Por otra parte, con un comunicado oficial, el Club Deportivo Morón, del cual Camilo Joaquín Villarruel --nombre real del cantante-- es hincha, repudió la suspensión del Gobierno.





Inlcuso, la madre y mánager de Milo J, Aldana Riós, contó este jueves por la mañana en una entrevista radial que Charly García se comunicó con su hijo: "Quédate tranquilo, sabes las veces que me censuraron en Sui Generis", le habría dicho, según la mujer. "Esto pone en alerta a todos", indicó.