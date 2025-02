DOMINGO 16

MÚSICA

Por la Patagonia La música se une para transmitir un mensaje de solidaridad y recaudar fondos para envar a las familias afectadas por la tragedia que se vive en Chubut, Río Negro y Neuquén, además de varias zonas del norte argentino. Con la participación de Lucy Patané (foto), Barbi Recanati, Isla de Caras, Clara Cava, Tom Quintans, Rosario Ortega, Benito Cerati, Shaman Herrera, El Robot Bajo el Agua, Luciana Jury, Sofía Viola, Paul Higgs, María Pien, Mailén Pankonin, Mujercitas Terror, Santiago Adano, Sofía Naara, Jazmín Esquivel, Fradi, Krokoff y más.

Desde las 13, en Camping, Av. Libertador 999. Entrada: desde $15000.

Nina Suárez Cantante, compositora y guitarrista, Nina protagoniza un show acústico con un repertorio variado en el que confluyen canciones de su disco Algo para decirte, temas inéditos y versiones de boleros. A su banda la completan Juana Muschietti en bajo y Manolo Lamothe en batería. Su propuesta no se encuadra totalmente dentro del indie, ni en el post punk o shoegaze como tantos grupos actuales. Es cercano al rock alternativo pero con la capacidad de mutar a lo que guste con su voz tan particular y su guitarra al frente.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

CINE

La danza del impacto Se puede ver el film de Camila Toker en el marco de este ciclo de cine argentino, que reúne a los realizadores y parte del elenco de las películas más relevantes de estos últimos años. En este caso, una directora de cine experimental reconstruye (a través del cine, el espiritismo, la danza y el chamanismo) la muerte de su madre en un accidente de tren, utilizando la representación como forma de alcanzar lo intangible.

A las 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

ARTE

La fábula de la razón Se propone una exhibición de obras de grandes referentes de la escena del arte contemporáneo argentino curada por Andrea Wain que busca superar los binomios antagónicos que construyen y sustentan el pensamiento moderno occidental.

La fábula de la razón tensiona, desde lo plástico, los efectos de las supuestas verdades ancladas en nuestra mente. Artistas: Tamara Stuby, Cristina Schiavi, Laura Palavecino, Pablo La Padula, Carlos Herrera, Gisela Banzer, Abril Barrado, Sofía Bohtlingk, entre otros.

De martes a domingo de 14 a 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Festibalde Este evento interdisciplinario, al igual que Por la Patagonia, también nace como iniciativa para colaborar con el trabajo de brigadistas del sur del país. Su objetivo es juntar fondos y donaciones para ayudar a quienes están poniendo el cuerpo en los focos de incendio. Participarán músicos, bailarines, artistas circenses y colectivos teatrales. Entre ellos, Lautaro Matute, Te Espero en La Fila, Ramiro Abrevaya, Perro Segovia, Invisibles Folklore, Cristtal Rocío, Alinamisma, Pachy Vinales, Ell Almic, Estúpido y Sensual Tomat, Tamboor, Martín Hitta y Quiero Vale Cumbia.

A las 17, en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974. Entrada a la gorra.

LUNES 17

TEATRO

Precoz Se presenta la obra de Lorena Vega, con Valeria Lois y Tomás Wicz. Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. El Estado aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan afectivamente con el mundo de un modo torpe y mimético. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada.

A las 20.30, en Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: $20000.

Conjuro anómalo A inicios del siglo XX, el Consejo Nacional de la Mujer en Argentina sesiona sobre la posibilidad de implementar el sufragio femenino en nuestro país. En esta situación encontramos a tres mujeres destacadas de nuestra historia, Cecilia Grierson, Elvira López y Albina Van Praet de Sala, exponiendo sus motivaciones, pasiones, luchas y sentimientos. Una mirada sobre el origen del feminismo en la Argentina y la conquista de derechos hacia la igualdad de géneros. Actúan Andrea Chulak, Poupèe Rognone y María Cecilia Zaninetti. Dirección: Nora Colares y Merceditas Elordi.

A las 21, en Cuatro Elementos Espacio Teatral, Alberti 2746. Entrada: $10000.

ARTE

Leila Tschopp Se encuentra activa la muestra La vida errante. La exposición reúne obras en pequeño formato que exploran conexiones y singularidades entre etapas tempranas y recientes de su trayectoria. Con texto de Nicolás Cuello, permite ver cómo sus investigaciones en espacialidad, fisicalidad y materia anticipan aspectos de sus proyectos a mayor escala. Tschopp se interesa la ambigüedad o la vaguedad como principio reglado y productivo que, al igual que el silencio, se propone como un modo de comunicación y percepción diverso, una forma específica de experimentar la relación con el espacio y con los otros.

De lunes a viernes de 14 a 19, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

MÚSICA

Funky Torinos La histórica banda que acompañó a Willy Crook, el mayor referente del funk argentino, hace un repaso de la obra instrumental que aparece en sus discos. Instrumentistas: Timoty Cid, Juan Valentino, Patán Vidal, Miguel Ángel Tallarita, Nacho Porqueres, Hubert Reyes y Juan Manuel Torres.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $13000.

CINE

Temas propios Puede verse online la película de Guillermo Rocamora, una coproducción entre Argentina y Uruguay que representará al éste último en la carrera por el Oscar a Mejor Film Extranjero 2024. Con Ángela Torres, Valeria Lois y Diego Cremonesi. Manuel tiene 18 años y está en plena crisis vocacional. César tiene 45, pero parece un adolescente. Virginia tiene 49 y está desbordada. Agustín tiene 15 y lo están por echar. En medio de la tormenta familiar, César y Manuel no tienen mejor idea que formar una banda.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

MARTES 18

CINE

Leopoldo Torre Nilsson Lumiton invita a recorrer la filmografía del director para continuar el homenaje por el centenario de su nacimiento. Sus filmes abordaban temas como la decadencia de la oligarquía, la identidad nacional y la condición humana con un estilo literario y una mirada crítica a la sociedad argentina del siglo XX. A lo largo de su carrera, se enfrentó a la censura y las críticas por sus películas consideradas subversivas. Sin embargo, su trabajo fue reconocido mundialmente y se convirtió en un pilar de la cinematografía de nuestro país, convirtiéndose en uno de los pioneros del cine de autor.

Hasta el 3 de marzo, disponible a través de Lumiton.ar. Gratis.

MÚSICA

Siddharta El artista mexicano se presenta en Buenos Aires como parte del tour de su último material, Miel de azar. Siddhartha es un músico y compositor que comenzó su carrera como baterista de Zoé antes de lanzarse como solista. Su estilo mezcla rock alternativo, indie y pop, con letras introspectivas y melódicas. Desde su primer álbum Why You?, ha ganado reconocimiento por su sonido fresco y poético.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $18000.

Orquesta Estable del Colón Esta es una de las agrupaciones sinfónicas más antiguas de la Argentina, que está celebrando sus cien años. Fue creada en 1925 por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (junto al Coro y el Ballet estables) ante la necesidad de contar con una agrupación instrumental propia del Teatro Colón, que tuviera como misión esencial la interpretación musical de las óperas y ballets de la temporada y la realización de conciertos. Esta noche será el concierto apertura de la temporada 2025.

A las 20, en el Teatro Colón, Cerrito 628. Entrada: $9000.

ARTE

Aráoz + Herrera Los artistas Nicanor Aráoz y Carlos Herrera, por primera vez en formal colaboración artística, reflejan su sensibilidad profunda en "Experiencia N1. La obra conjunta, que en este momento está en proceso de montaje, representa la práctica escultórica y el vínculo de amistad entre ambos, mientras permite reflexionar sobre la vida, la memoria y el sentido de pertenencia. Refleja, además, el desánimo que, en la provincia, se asocia a la necesidad de cumplir con las demandas del pueblo: ser efectivos, mientras que en su quehacer se permiten la libertad de explorar lo inefable, lo emotivo y el fracaso. En cada pieza, se siente la pulsación de sus experiencias compartidas.

De martes a viernes de 14 a 19, en Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

TEATRO

Maremagnun Abundancia, grandeza y confusión. Cinco monólogos abundantes, cinco actrices grandilocuentes y cinco estados de absoluta confusión. Un maremágnum en escena. Los monólogos que constituyen este ciclo nacieron en su mayoría a partir de la investigación en las clases de teatro anuales de Nayla Pose en El Brío Teatro. Actúan Catalina Irigoyen, Rocio López Acuña, Luisina Scalvi, Sandra Srolovich, Ceceu Tacchi.

A las 21, en Teatro Nün, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada: $10000.

MIÉRCOLES 19

ETCÉTERA

Negativos Encontrados Este colectivo se dedica a recuperar y poner en valor fotos analógicas rescatadas en la calle, que han ido a la basura. Incluso se ocupan de rastrear la época en la que fueron tomadas, reconstruir su historia y buscar información sobre las personas fotografiadas. Con curaduría de Francisco Medail, esta muestra busca poner de relieve el rol de la fotografía en la construcción de la memoria afectiva. Mediante el encuentro con objetos y restos materiales fotográficos, se invita a recuperar el sentido del recuerdo, en un ejercicio que visita historias personales que, teñidas por distintos climas de época, forman parte de nuestra identidad cultural.

De miércoles a domingo de 14 a 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Una tragedia argentina La reciente creación de la compañía Los Pipis Teatro concluye la Trilogía de las pasiones en la han venido trabajando. Una madre se reencuentra con su hijo, quien llega para confesarle su traición. Un padre intenta aferrarse a su pasión para no hundirse en un escepticismo sobre el mundo. Dos jóvenes recuerdan la noche cuando se declararon un amor imposible. Una familia revive un mito sobre un par de guantes mágicos mientras afuera se desata una guerra. Con Matilde Campilongo, Luis Longhi, Matías Milanese, Federico Lehmann y Camila Marino Alfonsín.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $6000.

CINE

Reconquista Raúl Scalabrini Ortiz fue agrimensor, escritor, periodista, poeta y sobre todo, pensador nacional. Este documental dirigido por Ariel Martínez Herrera pone el foco en una de sus máximas aspiraciones: tener un diario propio. Con 40 años, en 1939, Scalabrini creó este medio nacional e independiente: Reconquista. La película reconstruye esta experiencia con entrevistas y material de archivo.

A las 19, en Estudio López Armentia, Gregorio de Laferrère 3259. Gratis.

El escuerzo Como parte de las Noches de Terror del Gaumont se proyecta la ópera prima de Augusto Sinay, inspirada en el cuento homónimo de Leopoldo Lugones. Argentina, 1866. En un territorio serrano devastado por la guerra, Venancio, un joven gaucho, mata a un escuerzo, una especie de sapo grande que se alimenta de otros animales. Cuando su madre vaticina que el sapo resucitará para vengarse, Venancio emprende un profundo viaje entre cuatreros, curas, chamanas y desertores, para salvarse de la maldición.

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

ARTE

Técnicas superlativas de Japón Se inaugura esta muestra que explora el diálogo entre las técnicas artesanales o kōgei de la era Meiji (1868-1912) y las prácticas de artistas contemporáneos japoneses bajo la curaduría de Yuji Yamashita, Profesor de la Universidad Meiji Gakuin. La exposición reúne una colección de piezas en cerámica, textiles, miniaturas, pintura, escultura y fotografía; obras y materiales de diversos géneros en las que se destaca el refinamiento técnico, la meticulosidad del proceso creativo y un fuerte compromiso con la labor artesanal. La exhibición ya recorrió instituciones en Japón, Estados Unidos, Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y México.

De miércoles a domingos, de 14 a 21, en el Museo Nacional de Arte Oriental, Viamonte 525. Gratis.

JUEVES 20

CINE

Anora El Gaumont ofrece una programación dedicada al cine más premiado y celebrado del 2024. Hoy será el turno de Anora, la nueva película del estadounidense Sean Baker, nominada a varios premios Oscar que además obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Baker dedicó varias películas (como Starlet y Tangerine) a documentar los avatares del trabajo sexual que, en su opinión, no debería tener ningún tipo de criminalización. Esto no quita que esta historia de una stripper que termina casándose con el hijo de unos multimillonarios rusos mantenga intacto su corazón de rebeldía juvenil en el centro de una comedia frenética, protagonizada por Mikey Madison.

A las 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

ARTE

Vicente Grondona El artista presenta Cabeza de carbón, una instalación que explora la relación entre la figura humana y la materialidad, poniendo en diálogo materiales naturales y sintéticos. La combinación de elementos como carbón vegetal, madera, anilina, óleo y pigmentos, con productos como epoxi, cemento e hidrolaca es el centro de esta obra. Para construir su obra, el artista se sirve de gestos y texturas que rompen con la representación tradicional y construye un puente entre tiempos y estilos, para generar una expresión escultórica original.

De miércoles a domingos de 14 a 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Discepolín A 72 años de la muerte de Enrique Santos Discépolo, que fue a su vez el nacimiento del mito, esta obra aborda un jirón de la maravillosa vida del “fanático” arlequín porteño. La mirada clownesca, la explicación verbal del pensamiento afiebrado nocturno, la mirada subjetiva del personaje en soledad, los recursos actorales que acercan al espectador, lo incluyen, lo hacen parte, y el juego permanente que nos lleva de la risa, de lo absurdo a la emoción. La puesta en escena busca acercarnos al intérprete, poner el foco y la lupa en los artificios del artista creando. Actúa Daniel Casablanca y dirige Guadalupe Bervih.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Villa Diamante Este reconocido DJ de la pista de baile un laboratorio donde mezcla trap, cumbia, reggaeton y hits de todos los tiempos usando remixes y mashups inauditos. Sinónimo de fiesta desde hace veinte años, Diamante además es agitador cultural y programador en diferentes ciclos. Uno de ellos es este, Por amor al baile, para disfrutar al aire libre.

A las 20, en Ache Paraje, Av. Figueroa Alcorta 2170. Gratis.

Nana canta Sandro En el mes del amor, Nana, la histriónica cantante y actriz francesa, presenta su homenaje único al inolvidable Sandro. En un concierto íntimo y apasionado, Nana comparte sus versiones personales de los clásicos del Gitano, fusionando su estilo francés con la esencia argentina de Sandro. Gracias a los arreglos sutiles del pianista Mariano Sarra, se espera una velada llena de emoción y romanticismo, donde también tendrán voz Édith Piaf y Charles Aznavour.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1568. Entrada: desde $10000.

VIERNES 21

TEATRO

Escritor fracasado Por cuatro únicas funciones regresa la adaptación que Marilú Marini y Diego Velázquez hicieron del cuento homónimo de Roberto Arlt. El texto, escrito en 1933, es de una actualidad apabullante: el relato de un escritor que luego de su primer y único gran éxito, no puede volver a escribir. Tomando ese punto de partida, Arlt hace que el personaje se meta en un laberinto de emociones donde el resentimiento, la envidia, y una descarnada sinceridad, nos guían hacia el interior de las miserias que esconde la creación. Marilú Marini crea un universo plagado de humor y potencia, al que Velázquez le da cuerpo.

A las 22, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $22000.

Trunco Se estrena la obra escrita e interpretada por Javier Marra con dirección de Lisandro Penelas. Trunco, una de flores y cuchillos es la historia de amor de dos niños, la ilusión de un amor perfecto, las dificultades y los prejuicios propios de una sociedad signada por una época y su entorno. El posible destino de cualquier adolescente, el retrato generacional, la década de los '90, el despertar sexual, la formación de la identidad, el encuentro con lo prohibido, los mandatos familiares, la tensión entre el campo y la ciudad.

A las 20.30, en Moscú Teatro, Velasco 535. Entrada: $15000.

FemBot Un científico argentino obsesionado por el futuro nos presenta su invento más asombroso: la primera robot-artista creada por la Inteligencia Artificial Nacional. Pero su fascinante criatura podría rebelarse. Una perturbadora fábula distópica que tensa los límites entre la ciencia y el arte. Un thriller despiadado que mezcla la ciencia ficción y el terror psicológico. Actúan Fabiana Rey y Martín Henderson. Dirección: Esteban Meloni.

A las 22.30, en el Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $9000.

MÚSICA

Ana Tijoux La potente voz de la música latinoamericana regresa a los escenarios. Ana Tijoux, reconocida por su compromiso artístico y social, invita a un show inolvidable donde la lírica y el ritmo se fusionan en perfecta armonía. Pese a lo punzante y directo de sus letras, no cree que toda la reivindicación en la música tenga que nacer de una letra evidente, hasta el punto de que ensalza a músicos como Miles Davis o John Coltrane, artistas que “con piano nomás dicen mucho a través de su música”.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 151. Entrada: desde $28000.

CINE

Culpa cero Después de debutar como realizadora con un brillante debut en La reina del miedo, Valeria Bertucelli dirige Culpa cero junto a Mora Elizalde, película en la que también actúa junto a Justina Bustos y Cecilia Roth. La vida de Berta Muller, una exitosa escritora, se ve sacudida cuando, en la cima de su carrera, es expuesta en los medios por plagio. Lejos de asumir la responsabilidad, negará las acusaciones y tratará de justificarse ridículamente. Única función para aprovechar en salas.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

SÁBADO 22

MÚSICA

Orquesta Típica Silencio Esta formación cumple 25 años y lo festeja con la presentación en vivo de su nuevo trabajo, Raro, una obra de tango contemporáneo que representa su quinto álbum. La agrupación europea reúne músicos de distintas nacionalidades: Argentina, Francia, Colombia, EEUU, Cuba, Suiza. Desde el año 2001, la orquesta dirigida por el pianista Roger Helou ha recorrido los festivales de tango más importantes de Europa: Berlín, París, Roma, Milán, San Sebastián, Zurich, Amsterdam, Copenhagen, Estocolmo, Katowice, Zagreb, Beirut, entre otros, y se ha convertido en una de las orquestas de tango más renombradas en Europa.

A las 21, en el Centro Cultural Macedonia, Sarmiento 3632. Entrada: $9000.

Jazzteroide Se presenta en vivo un ensamble dedicado a fundamentalmente a re versionar temas de jazz, bossa, soul, de importantes compositores: Chick Corea, Michel Legrand, Wayne Shorter, Yellow Jackets, etc. Un cuarteto que intenta plasmar su impronta en los temas que interpreta.

A las 20.30, en La Scala de San Telmo. Gratis.

La Ferni Cantora, docente, activista trans no binaria, La Ferni viene revolucionando festivales como el de Cosquín a través de su interpretación de música popular contemporánea, resignifica el cancionero latinoamericano en clave disidente. Desde Atahualpa Yupanqui, pasando por Teresa Parodi, Raúl Carnota, Fito Páez, Jorge Fandermole, hasta Susy Shock. La interpretación refleja su sensibilidad y compromiso poético con las luchas y reivindicaciones de la sociedad actual.

A las 21, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $12000.

TEATRO

Martín Rechimuzzi El talentoso politólogo y artista argentino devenido comediante sigue presentando su unipersonal Alejandra (una perforación a cielo abierto), sumando nuevas funciones. Se trata de una comedia teatral en tres actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. A partir de su propia historia reciente, Rechimuzzi escenifica el delirio que sucede al interior de muchas familias en la actualidad.

A las 23.30, en el Teatro El Nacional, Av. Corrientes 960. Entrada: $20000.

Voces de Malvinas Se presenta la quinta obra de la compañía teatral Republiquetas. Canciones, cartas, testimonios, documentos y relatos de 1829 hasta el presente construyen una memoria afectiva sobre las Islas Malvinas. Criadas, gauchos, soldados y enfermeras son personajes poco conocidos de nuestra historia nos sorprenden y conmueven. La soberanía nacional tal vez sea también una emoción. Voces de Malvinas recibió el Premio Malvinas Soberanía 2022 del Instituto Nacional del Teatro. Actúan Rosario Albornoz, Natalia Olabe, Marta Pomponio. Dirección: Francisco Civit.

A las 21, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $7500.

ETCÉTERA

Festival de Artes y Oficios del Libro Se celebra una nueva edición de este festival denominado "Farol". Reunirá nuevamente a participantes de todo el país, incluyendo editoriales artesanales e industriales, librerías anticuarias, encuadernadores, artesanos del papel, pintores, grabadores y escritores. También habrá conciertos de música ambient de Federico Durand y de Isol Misenta, quien presentará además su nuevo libro de poemas.

En el Vivero Holmberg de Cazón, Ruta Nacional 205, KM 170, Saladillo. Gratis.

El cáncer en clave de comic Con la participación de mas de 30 artistas de la escena local de la historieta, se anuncia esta exposición y jornada de concientización. Se realizarán charlas y presentaciones vinculadas al tema, y se anuncian shows de Pájaro Mecánico (a las 16.30) y Pitucardi (17.30). Se realizará también un homenaje a Mariela Acevedo (18.30).

De 14 a 20, en el Centro Cultural Chimera, Tres Arroyos 402. Gratis.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------