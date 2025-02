El productor yerbatero y presidente del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor Bárbaro, denunció al Gobierno nacional y al Gobierno provincial de Misiones ante la no intervención en el mercado de la yerba mate, ya que los productores están trabajando a pérdidas y advirtieron que sin aumentos no cosecharán.

“En 2023 estaba casi 60 centavos de dólares el kilo de yerba verde puesta en secadero por los productores. Ahora está 80 pesos. Esto da 0,08 centavos de dólares. Perdimos un montón”, explicó Bárbaro en la 750.

Esta desigualdad entre los precios y las ganancias de los precios se debe, según el productor, a la falta del “Estado presente” como regulador del mercado.

“Antes teníamos al INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate), que el Estado obligaba a los industriales a sentarse a negociar un precio. Y si no acordaban el precio, laudaba la Nación y picaba un precio razonable, es decir, algo que sea barato para el consumidor, pero que también sea un ingreso importante para el productor. Antes, el Estado presente compraba yerba a determinados secadores y le daba a Desarrollo Social y distribuía entre la gente más necesitada. Ahora no compran ni un kilo. Por eso también bajó el consumo interno”, explicó.

Asimismo, insistió en la necesidad del Estado como ente regulador en un sector en donde los más perjudicados son los pequeños productores.

“En una economía donde vos tenés 15 mil pequeños productores que representan casi el 85 por ciento, tiene que estar el Estado presente para poder ayudar. Y estos desregularon el Instituto Nacional de la Yerba Mate”, dijo.



Por último, aclaró que no se puede dialogar con el Gobierno nacional, pero tampoco con el provincial, ya que les “chupan las medias” al presidente Javier Milei.

“Este Gobierno está en modo avión. El Gobierno provincial no hace nada para intermediar porque le está chupando las medias al Gobierno de Milei con sus diputados votando todo lo que le piden. Entonces no interviene. Para intervenir tenés que hacer todo lo contrario a lo que hace Milei a nivel nacional. Tenés que regular el mercado y fijar los precios para poder equilibrar el sector. Pero el Gobierno provincial no va a ir en contra. No quieren pelearse con Milei”, cerró.