Cecilia (en casos de personas no públicas, solo se mencionarán los nombres), vive en el valle de Punilla, Córdoba, y es en esa comunidad en donde trabaja desde hace tiempo los cruces entre feminismos y espiritualidad. Coordina círculos para mujeres. A partir de ese oficio fue convocada a coordinar un círculo para varones.

Cecilia le dice “taller” al círculo que coordinó debido a esa convocatoria. Se atreve a señalar que no es su campo más habitual, pero también remarca la necesidad de estos varones de reflexionar sobre sus masculinidades muchas veces alineadas con el ejercicio de la violencia. Cecilia habla de arquetipos y varones deshilachados. Aclara: "No quiero decir con esto pobrecitos los varones, pero sí remarcar que quienes están en la búsqueda no saben muy bien en dónde hacer pie"; y agrega: "Aunque esto no es culpa de las mujeres ni de los feminismos".

Cecilia sabe que el interés de este suplemento por hablar con ella está vinculado con la curiosidad que despertó el video viral (también lo conoce) y las preguntas que propició la idea de “hombres conscientes” como una forma de hacer feminismo entre varones. Cuenta sobre algunos que asistieron a su taller y dice que podría preguntarles si están interesados en mantener una charla.

Durante la conversación surge un punto interesante, el título de una película: El silencio de los hombres. La película de 2023, un documental, aún se presenta en festivales y proximamente va a estar disponible en cinear, pero su directora, Lucía Lubarsky, acepta proyectarla en diferentes espacios públicos porque la proyección funciona, sobre todo, como disparador de reflexiones y encuentros de debate. Los varones que la ven, después de la proyección, hablan. El efecto de la película parece romper con la premisa que la titula.

Isidro y Javier son los varones que mencionó Cecilia. Jóvenes, blancos, en apariencia heterosexuales y cisgénero, con formación universitaria, o casi, dicen, entre otras cosas, que se reconocen como parte de un grupo con privilegios. Ambos vivían en provincia de Buenos Aires y eligieron el monte cordobés para cambiar su estilo de vida. Uno de ellos resalta que se dedica a la bioconstrucción.

Isidro comienza diciendo que esos encuentros para hombres o "varones conscientes", son de gente conocida de la zona, pero que ellos no participan: "Hace cuatro o cinco años nos empezamos a juntar con un grupo de varones y hoy somos un grupito chico, siete u ocho que nos seguimos reuniendo, pero no tenemos lugar fijo, es más espontáneo. No tiene que ver con esos encuentros organizados con un arancel, terapias, etcétera".

Javier historiza y refiere que los grupos para varones comenzaron a gestarse en el sector en torno a las marchas por la muerte de Cecilia Basaldúa. Cecilia fue asesinada en 2020, su cuerpo fue encontrado en las proximidades de un basural de la localidad de Capilla del Monte, Córdoba; una muerte que engrosó la lista de los femicidios de la provincia.

“Surgió esto de decir "nos tenemos que juntar a pensar. En un momento decidimos comenzar a cerrar un poco porque éramos muchos, fue una decisión para cuidarnos. Cuidar eso que estábamos generando, hablar de ciertos temas que en lo cotidiano los varones no tocan”, remarca Javier.

“En nuestro círculo hay una tecnología en la que la palabra va circulando, usamos sin caer en lo religioso un bastón de la palabra, se lo vamos pasando a cada uno”, refiere Isidro, y Javier añade: el bastón de la palabra se usa cuando uno está hablando y el otro le pisa la palabra, algo que es muy común. Este sistema de circular la palabra nos ha permitido ir profundo a lugares a los que no se va.

¿Cuáles son esos temas que los varones no tocan? ¿Cuáles son esos lugares? Ellos también hablan de la película de Lucía como una manera de resumir todo eso que no se nombra. Isidro y Javier continúan, mientras su bastón invisible circula.

Reconocen que ambos son viajeros, se fueron de la ciudad para conectar con el monte “con esa forma de vida en la no entra la competencia, lo individual. Los círculos están sobre la base de eso”, y hacen hincapié en “el cuidado de las crianzas, dejar de depositar en el cuerpo de la mujer, no replicar patrones típicos de la vida urbana, una vida individualista que exige todo a costa de todo”.

Lo que Isidro y Javier relatan, como parte de una experiencia un tanto endogámica, no suena mal. Es más, difícilmente alguien se encuentre en condiciones de cuestionar una iniciativa grupal que, aún si tuviera desaciertos, está encaminada al revisionismo y la mejora personal.

Ellos ponderan la sensibilidad, rechazan modelos de vida agresiva, enfatizan su vínculo con la naturaleza, reconstruyen un recorrido en el que varias urgencias parecen haber estado resueltas (vivienda, alimento, trabajo, esparcimiento). Pensarse, relacionarse sin esas urgencias, quizá, solo quizá, sea mucho más fácil.

¿Qué ocurre cuando ciertas condiciones materiales de existencia no están cubiertas? ¿El revisionismo de la masculinidad es una prerrogativa de clase?

Ariel Sánchez trabaja para el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, está a cargo de la Dirección de Promoción de Masculinidades para la igualdad.

Una política de Estado

Ariel Sánchez (Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires) dice que experiencias grupales más vinculadas quizá con lo espiritual y con ciertas prácticas concentradas, no es algo que pueda criticar, pero cuando se habla de nuevas masculinidades es necesario admitir, primero, que esto solo se logra si se piensa con los feminismos y también con el resto de las discusiones sobre justicia social. "No creo que esto pueda pensarse fuera de las relaciones de poder", explica.

Hace más de cuatro años que recorre la provincia, ha integrado diversas iniciativas y programas, por eso pone el foco en la estrategia comunicacional.

“La pregunta para comenzar es ¿En qué les pueden servir los feminismos a los varones? Esto no es desconocer las violencias hacia las mujeres y otras identidades, tampoco fortalecer ese slogan tan común de ‘violencia de género invertida o al revés’. La idea es mostrarles que las violencias no son de las mujeres hacia ellos sino de otros varones y de ellos para con ellos mismos y que esto tiene que ver con los mandatos que los atraviesan”.

En este punto Ariel resalta la existencia de un mandato de sociabilización implícito en el que la humillación se traduce como hacerse varón. Ahí también hay un cuerpo que ha estado expuesto históricamente a la violencia y que, muchas veces, cuando la estrategia comunicacional es mala, o fracasa, en lugar de aliarse con otros humillados se alía con el humillador.

Pero para hablar sobre estas cosas, transversales a una sociedad patriarcal, la palabra patriarcado entra con el pie izquierdo. Por eso Ariel insiste con la presencia del Estado -a partir de una posición política sostenida-, y con habitar aquellos espacios en donde se cuela el cotidiano, en donde “no vas a hablar de micromachismos ni privilegios”, porque claro, a un pibe que fue padre antes de los dieciocho, no terminó la secundaria, es jornalero o changarín y debe parar la olla, no se le puede hablar de privilegios. Cuando hay carencias históricas, además de acciones concretas, de lo que se trata es de acompañar a pensar en la trayectoria de vida y desde ahí, qué cuestiones se pueden cambiar.

En su relato la salud cobra centralidad. Refiere que la narrativa social instala la creencia de que los varones no pueden hablar sobre ciertas aflicciones. Así, determinadas reacciones del cuerpo son ignoradas (los chequeos médicos son infrecuentes), incluso ese mismo cuerpo se configura en torno a la idea de fuerza, una fuerza física brutal que retorna para destruirlo con idéntica agresividad (la tasa de suicidio en jóvenes se ha incrementado, la modalidad usual en los varones es el ahorcamiento o el disparo de arma de fuego). En todo esto, apunta “el dolor es una experiencia negada que se lleva vidas”.

Por eso el asunto es: “¿Cómo pensar políticas feministas para varones? ¿Qué les pasa a los varones con la narrativa de la masculinidad? Hay muchos varones enojados con los feminismos y eso suele traducirse como odio hacia las mujeres en general. Hay que saber reconciliarse con la estrategia desde los feminismos, no es fácil, puede sonar mal, pero si toda la narrativa es la del reto, como pasa muchas veces, no sé si es tan sencillo el aloje y seguramente el diálogo no suceda”.

Sin embargo, algo se interpone entre lo que cuenta y el modelo social vigente -uno en el que la justicia distributiva recorta con más vigor la zona de las mujeres y otras identidades no hegemónicas-, hay algo que se interpone y genera cierto resquemor. Los femicidios no merman, las agresiones sexuales están al orden del día, el mercado laboral es más reducido para las mujeres, todavía más para las personas trans, el reparto de la riqueza es bochornosamente desigual, las funciones de cuidado continúan siendo asunto de mujeres, el acceso a lo público como territorio de la política, está recortado ¿De verdad hay que pensar en los varones y sus dificultades?

Lucía Lubarski, directora de El silencio de los hombres (2023).

El asunto es de todes. No hay bandos

Lucía Lubarski es la directora de la película que mencionó Cecilia. Un vídeo curioso propulsó la exploración y la idea de un documental inteligente la sostuvo. No son cuestiones azarosas; lo que se enseña al mundo tiene efectos.

Lucía recuerda la incomodidad que le producía, siendo mujer, abordar un tema como el de la comunidad masculina desde una perspectiva feminista. "Intentando sostener una mirada no punitiva y tampoco ingenua; además, me preguntaba, ¿qué va a pasar con las compañeras?"

Con esa incomodidad a cuestas afrontó el desafío. Para ella estaba claro el mapeo feminista en muchas cuestiones constitutivas. Pero sentía que existía una especie de vacío absoluto con relación a las masculinidades. ¿Cómo hacemos desde los feminismos para acercar una mirada sin caer en lo maternal?

La pregunta es válida, es necesario un fino y firme equilibrio para que alojar no se convierta en autodesalojo. Pero cualquier feminismo serio nunca ha estado enfrentado con esta idea, por eso, lo que genera ruido, quizá no venga por el lado de una controversia feminista, quizá sea parte de los efectos de la propia matriz machista. Es necesario sostener la narrativa de los bandos y el enfrentamiento para que el patriarcado subsista.

Como señala Lucía: "Este sistema habilita que el silencio de los varones; no hablar de sus aflicciones, evitar controles médicos, no contar, no problematizar, se convierta en una bomba de tiempo. No dar en la talla es la respuesta a ese mandato inoculado. Los varones no se reconocen como sujetos de género".

No reconocerse como sujetos de género es sinónimo de ceguera ante los hechos.

¿Cómo podría revelarse el oprimido si no se percibe como tal? ¿Cómo podría dejar de ejercer violencia si no distingue a esa violencia como parte central del sistema que lo oprime?

Esto es teoría feminista pura, es verdad, pero decir no es mostrar, es preciso bajar del nicho platoniano para que lo dicho resulte comprensible, se internalice. “El academicismo es un problema de muchos feminismos. Yo no quise hacer una película de nicho”, resalta Lucía.

Es muy probable que eso explique el efecto que se produce con cada proyección. Llevarla de gira a tantos lugares, como señala Lucía, genera la otra película. La de trabajadores rurales, presos, penitenciarios, agremiados, lugareños, que se acercan a ver con alguna intriga y cuando la proyección acaba comienzan a opinar, tímidamente primero, pero al rato “habla uno y se animan los otros”.

El encuentro con la palabra reconfigura al mundo. Estar en un lenguaje es pertenecerse y, al mismo tiempo, pertenecer a otros. El bastón de la palabra puede adquirir muchas formas.

Varones blancos enojados

Varones blancos enojados u Hombres (blancos) cabreados, por su traducción al español, es el nombre de un libro que menciona Ariel. Un ensayo escrito en el 2013 por el sociólogo Michel Kimmel, pero que después del triunfo de Donald Trump en las elecciones del 2016 cobró más vigencia, tanto que fue reeditado en 2017 con una mención a la era Trump. Ahora da otra vuelca de tuerca.

Ariel lo trae a la conversación para poner en marco eso que ocurre cuando los varones, arrojados de toda posibilidad de narrativa social inclusiva, son captados rápidamente por las derechas supremacistas, el racismo, los discursos del odio y la discriminación. Esto se les ofrece como una forma de reconocimiento social, y aunque claramente no todos los que habitan esos espacios están ahí porque se vieron marginados, quienes sí, “quienes no sabían para dónde ir, no la tenían muy clara, no sabían cómo encajar, son los varones que se perdieron, y los que es necesario recuperar”.

El correlato con nuestro país es ineludible. El modelo sobre el que armó sus bases el gobierno actual no se redujo a una estrategia económica con su paquete de medidas, arremetió de manera agresiva, echando mano a una verborragia venenosa, contra un sinnúmero de sentidos disputados desde hace tiempo por la agenda feminista. Encontró eco en muchos varones.

Los varones de Milei son los que no engancharon con la retórica feminista. Como explicaba Cecilia cuando esta exploración comenzó; hay quienes buscan un nuevo arquetipo y no saben por dónde ir. También están los que lamentan esa pérdida y se sienten atraídos ante cualquier oferta seductora de reparación.

Por eso es una cuestión de Estado, por eso es preciso ir al hueso. Desear el triste rol social de varón todopoderoso no es solo una actitud de desprecio hacia otres, sino, fundamentalmente, hacia uno mismo. El patriarcado sabe hacer las cosas bien, es como ese líder de secta que logra conquistar a sus seguidores hasta que están dispuestos a matar y a matarse por amor al líder.

El patriarcado, además de un modelo social económico y cultural, es, en su vena más profunda, un guía espiritual.

Esto no es exclusivo de una clase de varones. Varones blancos enojados es una forma de decir varones desengañados.

Los códigos de la masculinidad se reproducen verticalmente, pero también de manera horizontal. Raza, clase, orientación sexual y otras tantas interseccionalidades, están a la orden del día para acentuar cómo es eso de ser varón, honrar un nombre, honrar al padre. De modo que, el discriminado por su raza, su clase o su orientación sexual no necesariamente posee esa conciencia. Si ocupa el lugar de su agresor hará lo mismo, porque como explica Paulo Freire en su Pedagogía del oprimido; cuando el oprimido alcanza el lugar del opresor no siempre quiere la revolución, probablemente se regocije con mantener el statu quo que hizo de él un explotado. ¿Qué hará entonces? Explotar a otros.

Varones desengañados son todos aquellos que se enfrentan a la vil y torpe mentira de la masculinidad glotona, al sueño roto de un poder que lastima, a la insoportable narrativa de una virilidad asfixiante. Adoptar una actitud sinceramente deconstruida, es calificado, no pocas veces y de forma peyorativa, como un gesto poco varonil.

Si la deconstrucción, cuando no hay políticas de Estado, funciona como un privilegio de las clases más favorecidas, ser un macho, uno que daña, que lastima que aniquila y se aniquila, funciona exactamente como el envés. Cuando el Estado decide correrse son siempre los mismos los que pierden.