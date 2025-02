El debate sobre la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas sigue generando controversia y tensión en el fútbol argentino. Días atrás, el Secretario General de River, Stefano Di Carlo, dejó en clara su postura en contra de las SAD y cuestionó con dureza el acuerdo entre Estudiantes y el empresario estadounidense Foster Gillett. Ahora, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió a los deseos privatizadores sobre la entidad xeneize por parte del binomio Andrés Ibarra-Mauricio Macri, derrotado en las elecciones pasadas del club de la Ribera. Además, recordó las "deudas" que dejó la gestión del exmandatario xeneize Daniel Angelici.

"No estoy muy al tanto con ese tema que me decis de Estudiantes. Lo único que puedo decir es que durante diciembre del año pasado ha quedado muy claro lo que quieren hacer acá en nuestro club", manifestó el ídolo en declaraciones televisivas, en alusión a las elecciones de 2023, donde la fórmula Riquelme-Ameal ganó por más del 65% de los votos.

En ese sentido, cuestionó las postergaciones de los comicios en el club por una disputa judicial entre las dos listas competidoras, que se terminaron realizando dos semanas después de la fecha original. "Nos han cambiado la fecha de elecciones, han falsificado firmas, un papelón. Así que al hincha de Boca durante 20 días le repetí que nos quieren arrancar el corazón. Nos quieren arrancar el corazón y no nos quieren dejar votar más", comentó.

"Hoy me deja tranquilo que el hincha ve una vez más que yo no me miento y nunca le voy a mentir, yo siempre les voy a decir la verdad. Por lo menos a nuestro club sí lo quieren privatizar, eso no hay dudas, y gracias a Dios en diciembre del año pasado lo hemos podido ver, nos hemos quitado la venda de los ojos muchos hinchas. Por ahí hay cosas que no se dan cuenta, pero yo creo que ahora sí", reflexionó Román.



Al mismo tiempo, reiteró su amor por los colores azul y oro: "Yo puedo hablar solamente de este club, amamos nuestro club, el club es de los hinchas y lo vamos a cuidar mucho. Lo que pasa en otras instituciones no tengo por qué opinar".

Riquelme también fue crítico con la gestión de Daniel Angelici, quien presidió el club desde 2011 hasta 2019, y la comparó con la administración anterior -en la que él fue el vice de Jorge Amor Ameal- y su actual mandato. "La gente capaz, los inteligentes y los intelectuales nos dieron el club con deudas en 2019. El año pasado hemos presentado el superávit más grande en la historia del club. Eso quiere decir que hemos superado los 20 o 30 años que ellos han estado acá sentados en 4 o 5 años", analizó.



"Estamos felices de ser ordenados, de que La Bombonera esté cada vez más linda, que el predio esté cada vez más lindo y de que han llegado estos jugadores de tanta categoría que hemos tenido la suerte de traer estos años", sentenció el máximo dirigente de la institución xeneize.

