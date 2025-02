El primer actor Jean Pierre Noher habló de la temporada en Mar del Plata que está haciendo con su obra El cazador y el buen nazi y también de su retorno a la música en una charla amena con Víctor Hugo Morales.

El actor contó que anoche hubo “sala llena” en el Teatro Auditorium de Mar del Plata y celebró la importancia que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires le da a la Cultura haciendo accesibles los boletos para las obras de teatro en temporada de verano.

“La hicimos anoche la obra con la sala llena, en la sala Payró en el teatro Auditorium, con esta maravilla que hace la Provincia de Buenos Aires de presentar obras de lo más prestigiosas en toda la temporada con precios muy accesibles. Así se llenó la sala. Y está muy bien vendida para hoy, mañana y el domingo”, afirmó en la 750.

“La obra cuenta el encuentro de Simon Wiesenthal con un jerarca nazi que zafó de la pena capital –este es un hecho real– en el centro de documentación de Viena y mantienen un diálogo muy fuerte. Se produce una especie de mini-Núremberg. Es un diálogo muy fuerte que no deja de tener mucho humor, mucha ironía y mucha emoción”, señaló.

Asimismo, hay un momento en el que se “permite” contar la historia de su familia en medio del horror del Holocausto nazi.



“Yo me doy el permiso de contar mi historia familiar cuando termina el espectáculo. Yo no pude conocer a mis abuelos paternos porque fueron asesinados en las cámaras de gas en Auschwitz y mi padre que fue salvado por un grupo de curas vestido de monaguillo. Y se produjo una comunión muy especial de mucha emoción”, expresó.

Por último, adelantó su regreso a la escena musical, otra faceta de este multifacético artista.

“Estoy armando algo de música. Esta vez me comprometo a que quizás este año lo cumpla. No quiero hacer lo mismo. Me parecería raro. Lo que pasa es que quiero agregar algunas canciones más y que tenga un recorrido sobre algunas anécdotas de mi familia, de la vida”, cerró.