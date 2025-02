Desde Roma

El Papa Francisco fue internado este viernes en el Hospital Gemelli de Roma, a causa de una bronquitis que estaba sufriendo desde hace algunos días. Según la información difundida por la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa ha hecho una serie de análisis y estudios en el hospital que demostraron “una infección de las vías respiratorias”. Luego inició una “terapia farmacológica”. Sus condiciones clínicas “son discretas” aunque tiene un poco de fiebre, precisó el comunicado.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, señaló además a los periodistas que el Papa “está sereno, de buen humor y hasta ha leído algunos diarios”.

No es la primera vez que Francisco es internado por problemas pulmonares, siempre en el Hospital Gemelli, uno de los más prestigiosos de Roma, que pertenece al Vaticano. El hecho de no tener el lóbulo superior del pulmón derecho que le extirparon cuando tenía 21 años, lo hace más sensible a las infecciones respiratorias.

Agenda cargada

Además, en los últimos años Francisco tuvo numerosos problemas de salud, entre dolores en la rodilla y la cadera, una inflamación del colon y dificultades respiratorias.

En junio de 2023, Jorge Mario Bergoglio fue hospitalizado 10 días en el hospital Gemelli por una operación de hernia abdominal, que requirió anestesia general. En diciembre de ese año, precisamente por una bronquitis, renunció a participar en la COP28 de Dubái, la gran cumbre anual del clima, organizada por Naciones Unidas.

Y a fines de marzo de 2024, el jesuita argentino, papa desde 2013, anuló a última hora su participación en el Viacrucis del Coliseo de Roma, si bien sí que pudo oficiar la misa de la Pascua de Resurrección, días después.

Pese a todos estos problemas de salud, Francisco mantiene una agenda repleta de audiencias y tareas, con hasta diez citas en una misma mañana. También ha seguido viajando, incluso a tierras muy lejanas, como en septiembre, cuando efectuó el viaje más largo de su pontificado, un periplo de 12 días por Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental, Indonesia y Singapur.

Francisco deberá quedarse en el hospital, al menos por algunos días aunque no se sabe con precisión hasta cuándo. Y por esta razón fue anulada su participación en los distintos eventos que habían sido organizados para el Jubileo de los Artistas y del Mundo de la Cultura, que comienza el sábado 15 de febrero y concluye el 18. El Jubileo de los Artistas es uno de los tantos mini-jubileos que se realizan en Roma en ocasión de este año 2025 que el Papa Francisco ha dedicado al ”Jubileo de la Esperanza”.

Estaba previsto que el Papa celebrara la misa del domingo pero será sustituido por el cardenal portugués José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Jubileo de artistas

Para el lunes quedó anulado el evento más importante de este Jubileo de los Artistas. Francisco se iba a trasladar a Cinecitta (a pocos kilómetros del Vaticano), la primera vez que lo hacía un Papa, para visitar el complejo cinematográfico más famoso de Italia, donde iba a encontrarse con unas 700 personas, entre ellas directores de cine como los italianos Giuseppe Tornatore y Marco Bellocchio además de los estadounidenses Abel Ferrara y Tim Burton, y los actores italianos Monica Bellucci, Pierfranco Favino, Toni Servillo y Sergio Castellitto. También estaba incluido el personal que trabaja en Cinecittá para la producción de películas.

Para Francisco era muy importante esta visita porque siempre el cine italiano ha sido parte de su vida. Ha contado varias veces las películas que veía cuando era niño, como “La strada” (La calle) de Federico Fellini o “Roma cittá aperta” (Roma ciudad abierta) de Roberto Rossellini. “Cuando eramos niños los padres nos llevaban a ver estas películas que nos han formado el corazón (…) El cine es un gran medio de encuentro. Especialmente después de la guerra, porque contribuyó de manera excepcional a reconstruir el tejido social”, contó en un encuentro con gente del cine en 2019.

“El arte reanima la esperanza”, según el Vaticano, y por eso se organizó el Jubileo de los Artistas que incluyen también varias exposiciones, entre ellas la del artista chino Yan Pei-Ming que pone al centro de la atención todas las caras de la comunidad de la cárcel romana de Regina Coeli y será expuesta en una suerte de “galería de la calle” llamada “Conciliazione 5” sobre Via de la Conciliazione, que es la calle que conduce al Vaticano desde el río Tiber.

El domingo por la noche, a partir de las 20hs, se llevará a cabo la “Noche Blanca” en la Iglesia de San Pedro. Bajo la puerta de ingreso, los peregrinos accederán a una instalación sonora de tres artistas (Bill Fontana, Umberto Vattani y Valentino Catricalà) y titulada “Los ecos mudos de una gran escultura sonora: la campana de San Pedro”.

Para participar de este Jubileo de los Artistas se han inscripto más de 7.000 personas provenientes de 60 países.