El libro Excesos: entre literatura y psicoanálisis (Editorial Prometeo) reúne reflexiones de críticos culturales y psicoanalistas que indagan en la relación entre esos dos campos de la cultura. Coordinado por el teórico cultural Marcelino Viera, los nueve ensayos que componen el volumen devienen en un "exceso" que prefigura un espacio común de pensamiento. Si bien Excesos aborda la antigua relación entre fantasía y escritura, en palabras de Viera, el privilegio que le da a la “letra” facilita la visualización de las dinámicas que se debaten en el espacio común del lenguaje.

Viera enseña Teoría, Cultura y Literatura Latinoamericana en el Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica de Michigan, Estados Unidos. Su investigación aborda la historia cultural rioplatense a través de los movimientos artísticos y políticos enmarcados por la modernidad. Es autor de El retorno del individuo en el Río de la Plata: el discurso del Único (2023); Modernidad sublimada. Escritura y política en el Río de la Plata (2019); coeditor de Authoritarianism, Culture History, and Political Resistance in Latin America: Exposing Paraguay (2018); y coautor de Comprendre l’anarchisme (2013). Entre los capítulos de Excesos, en tanto, se destacan "Hogar de la inexistencia. El duelo en Macedonio Fernández", de la psicoanalista Helga Fernández; "El descenso a los infiernos de Alejandra Pizarnik", del literato Horacio Legrás, y "Negación e ironía: vehículos de la iluminación-elucidación en la poiesis psicoanalítica a partir de la escritura de Idea Vilariño", del psicoanalista Marcelo Novas.

Viera comenta que la idea del libro surgió de una charla con la recordada psicoanalista Ana María Fernández Caraballo. "Ella fue una psicoanalista uruguaya que trabajaba en dos cátedras, una en la Facultad de Psicología y otra en la Facultad de Letras. Surgió de una conversación sobre cómo nos sentíamos nosotros frente al Estatuto Universitario. Habíamos logrado un momento en nuestra carrera académica, en el que queríamos escribir algo que nos hiciera sentir cómodos y contentos y que el producto surgiera como algo de nuestros deseos. A partir de ahí, hice una propuesta vinculando dos áreas, el área del psicoanálisis y la literatura. Entonces, escribí un llamado, lo distribuimos entre gente conocida. Muchos respondieron y el resultado final son estos nueve capítulos", comenta Viera.

-¿En ese cruce entre literatura y psicoanálisis propusiste distintas miradas psicoanalíticas sobre literatura o también se puede pensar al revés el libro?

-No, no hay muchas miradas del psicoanálisis sobre literatura. La conexión entre psicoanálisis y literatura puede ser arbitraria. No hay ese "y", es bastante arbitrario. Sabemos de todas formas que la literatura ha sido un gran incentivo para el psicoanálisis en sus orígenes y ya con Lacan comenzó a ser mucho más asidua la visita. Pero, a su vez, Jacques Derrida hace una crítica a Lacan respecto de cómo utiliza la literatura como una especie de pretexto para poder decir lo que quiere. Entonces, desde ese punto de vista, la literatura se transforma más en un juego pedagógico para transmitir lo que se quiere decir. Desde otro lado, desde la literatura se ha visto al psicoanálisis con sus exploraciones de lo profundo del ser humano como una especie de abordaje de algo escondido que hay en los textos literarios. Entonces, el libro intenta romper esta relación, e intenta ir más allá de lo que ha sido históricamente la relación entre psicoanálisis y literatura.

-¿Entonces, procura focalizarse más allá de ese "y", de esa conexión?

-Sí, e intenta reflexionar entendiendo que el psicoanálisis está inserto dentro de una producción cultural y que la producción cultural, a su vez, informa el psicoanálisis. Tiene que ver con cómo pensar las dos relaciones en relación a una estructura ficcional, cómo funciona la estructura ficcional a una verdad. Una verdad que se produce en una estructura ficcional en ambas experiencias de la lectura. Entonces, en este texto nosotros no estamos leyendo solamente, sino que estamos escribiendo. Una de las contribuciones de este libro que yo veo como editor es el posicionamiento frente a la experiencia de lectura. La mayoría de los capítulos traen un posicionarse sobre la escritura y no tanto sobre la lectura. Históricamente, la pregunta siempre ha sido sobre cómo interpretar. Desde el punto de vista psicoanalítico o del punto de vista literario, la interpretación tiene un peso muy fuerte. Sin embargo, para estos textos que traen los colegas, la pregunta es cómo escribir, cómo la letra, de alguna manera, le da forma a la subjetividad. Y eso lo hace a través de la literatura, del trabajo clínico, trabajo con la palabra. Uno de los factores comunes de estos textos es la crítica que introduce Lacan a la psicología del yo, a la idea del yo. Para mí es sumamente importante, al menos en esta edición. Haría énfasis en este elemento de crítica a este individualismo que aparece en nuestra contemporaneidad. Entonces, están todos los textos de acuerdo en interrogar el deseo del sujeto en su vida cotidiana, cómo se articula en esta ficción que se produce su deseo.

-¿Cómo crees que puede leer este libro un psicoanalista y un crítico literario? ¿Se pueden encontrar diferencias o "se pueden encontrar"?

-Bueno, uno se podría preguntar si hay un psicoanálisis o un psicoanalista o varios psicoanalistas o varios psicoanálisis. Definitivamente, cada cual tiene su propia experiencia en la lectura, cada cual se encuentra con la letra de su manera particular. Es una forma de poder constituirse subjetivamente en esa lectura. No sé exactamente si tu pregunta está vinculada a un elemento técnico del psicoanálisis y también de la literatura o si es más vinculado a una cuestión más existencial sobre la lectura.

-Sí, la segunda.

-En ese sentido, no haría mucha distinción entre lo que es un crítico literario y un psicoanalista. Ambos podrían acceder al libro desde un lugar de la pregunta por el sentido de eso que están buscando en el texto. Es decir, cuando uno comienza a leer definitivamente el proceso de lectura en cualquier libro, hay un set de condiciones previas que hacen que uno se acerque a esa letra ya con una visión, una mirada ya determinada por la historia personal. En este caso, lo que va a encontrar el psicoanalista no van a ser viñetas clínicas, no hay ninguna viñeta clínica. Si está buscando un apoyo técnico sería muy difícil encontrarlo acá. No obstante, hay un par de capítulos que si uno los lee con cuidado y con una lectura clínica puede encontrar que hay "recomendaciones técnicas". Después, desde el punto de vista del literato, del que hace crítica literaria, la lectura enriquece mucho en relación a cómo abordar el psicoanálisis no como una herramienta, sino como una forma de pensamiento. El crítico literario, sobre todo en los años 70, 80, se tomaba el psicoanálisis como una forma de poder ingresar al texto, psicoanalizando al personaje, psicoanalizando situaciones o viendo la novela individual, familiar. Estos textos no tienen nada de eso, no van por ahí, sino que van por la interrogación de la literatura como una forma de cuestionar el ser mismo.