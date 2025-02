El gobierno provincial puso en marcha un programa de recompensas para esclarecer homicidios cometidos desde el año 2014 a la actualidad. Así lo anunciaron el gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. La paga estipulada tiene un piso de 8 millones de pesos. El mandatario provincial sostuvo que "se trata del programa más ambicioso de la Argentina” en la lucha "contra la violencia y la impunidad". Y aseguró: "No queremos que ninguno de los delitos violentos que sucedieron en Santa Fe, desde que comenzó el nuevo proceso de justicia penal, quede impune y ahí el gobierno provincial pone los recursos para que esto se pueda esclarecer".



Se trata de un programa de recompensas para quienes aporten información para el esclarecimiento de homicidios cometidos en la provincia, desde 2014 --cuando se puso el marcha el nuevo sistema procesal penal- hasta la actualidad. Además, se dispuso que la identidad de quienes brinden información y sean adjudicatarios de la recompensa, será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación o proceso judicial.

El gobernador sostuvo que el programa “es un paso más en la lucha contra la violencia y contra la impunidad”, y remarcó que “es el programa más ambicioso de Argentina, por los recursos que estamos poniendo, pero fundamentalmente por el mensaje que le queremos enviar a todos los santafesinos, a los familiares de las víctimas de delitos violentos, y en particular a quienes viven en Rosario, que durante muchos años se vio golpeada por una tasa de violencia superior a la media”.

Al mismo tiempo, señaló que “más allá de que existió un trabajo muy fuerte por parte del MPA para poder esclarecer los hechos, muchos quedaron impunes. Y esa impunidad se ve en la circulación de la violencia, que tiene que ver con rencillas viejas o venganzas. La audacia de este programa tiene que ver con eso: mirar hacia atrás para reducir la impunidad y la violencia en tiempos en los que muchos casos son por deudas inconclusas de la criminalidad”.

En ese sentido, señaló que “el primer punto es la lucha contra la impunidad: no queremos que ninguno de los delitos violentos que sucedieron en Santa Fe, desde que comenzó el nuevo proceso de justicia penal (2014), quede impune, y ahí el gobierno provincial pone los recursos para que esto se pueda esclarecer. En segundo término -continuó-, estamos dando un mensaje a futuro que tiene que ver con poner todo lo que tenemos que poner para reducir la violencia”. Y explicó: “Vemos (como surgió en investigaciones) que se han pagado 50, 100, 200.000 o 300.000 pesos para que una persona termine con la vida de otra. Si alguien está dispuesto a matar por 200.000 pesos, el Estado de Santa Fe está dispuesto a pagar 40 veces más (en relación a la recompensa por datos) para que esa persona termine con prisión perpetua”, aseguró.



Cococcioni dio detalles del programa que busca “que no haya impunidad en Santa Fe”, y detalló que “el gobierno ofrece de manera general e invariable una recompensa de 8 millones de pesos para todas aquellas personas que aporten información para esclarecer un homicidio ocurrido en la provincia de Santa Fe a partir del año 2014 y hasta la la actualidad”.

El ministro aclaró que el monto mencionado de recompensa es "el nuevo monto base que podrá ir actualizándose si es necesario, y pude haber un monto mayor por pedido del gobierno o la fiscalía, dependiendo de la gravedad del caso, la complejidad, dificultad investigativa u otras causales”.

Además, planteó que "si bien muchos autores fueron condenados, otros pueden haber muerto en estos años", pero "con que alguno de ellos pudiera quedar vivo y en libertad representa una amenaza para la seguridad pública provincial: un homicida no capturado hasta el día de hoy es un potencial peligro para nuestra seguridad y debemos tomar todas las medidas para reducir ese peligro".

Por su parte, Vranicich sostuvo: "Celebramos esta propuesta de una lógica de recompensa integral, invitando a toda la ciudadanía a que si tienen información que puedan colaborar con la investigación de los fiscales en razón de homicidios cometidos desde 2014 en adelante, cuando nació el MInisterio Público de la Acusación, va a ser bienvenido”, al tiempo que pidió “madurez de toda la ciudadanía y seriedad” en la información que se brinde.

Además, la fiscal general indicó que “ya se habilitó el mail [email protected], a través del cual se va a recepcionar la información. Y aclaró que esa información, "será puesta en conocimiento del fiscal que en particular esté trabajando la causa, el caso o la investigación. Luego, el fiscal deberá corroborar la relevancia y la credibilidad que tenga esa información”. Además, mencionó que "para quienes brinden información, la ley establece mantener la reserva de su identidad y se trabajará mancumunadamente con los programas de protección de testigos".

Ante una consulta sobre los esclarecimientos, sostuvo que el MPA cuenta con un índice de identificación formal. "Por ejemplo, en lo que es enero de este año, está en un 37 por ciento, pero es un número que va variando. En 2014 el índice de identificación provincial era de un 68 por ciento, pero en la mayoría de los casos por aquel entonces, el contexto eran conflictos interpersonales. Cuando la mayoría de los contextos es la criminalidad organizada, baja el índice de identificación formal. No por el desempeño mejor o peor del MPA sino que son cifras a nivel mundial, por eso esta herramienta es importante para mejorar esos índices. En estos once años, podemos hablar aproximadamente de un 50 por ciento".

Al respecto, el gobernador aclaró que el programa no es solo para casos no esclarecidos, sino que hay hechos con personas condenadas y tal vez hay alguien más involucrado. "Esto va sobre todos los hechos de estos años, en algunos hay autores materiales identificados y no los autores intelectuales; en otros, están los intelectuales y no los materiales", ejemplificó.