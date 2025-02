Carolina Coscarelli (Radio La Red). "El clásico es un partido diferente, pero de un lado hay un equipo claramamente ganador como Central, que además tiene una formación definida y un arranque de temporada casi ideal. Y del otro lado hay un equipo como Newell’s que genera todas las dudas, aunque las crisis también es una oporunidad y Soso sabe que para él es una chance para sostenerse en el cargo. Para Newell’s es una última oportinunidad para revertir este proceso de frustración y que muestra una institución en crisis. Central está fuerte y se lo ve ganador. El enfrentamiento tiene muchos condimentos y puede cambiar la realidad del equipo local. Pero para Central no define demasiadas cosas. Lo puede ayudar a consolidarse en este rumbo y fortalecer a un equipo que fue campeón hace poco más de un año. Y si Newell’s se desespera puede haber un resultado doloroso para los locales".

Agustín Malvestitti (TyC Sports). "Este va a ser uno de los clásicos más importante para Newell’s de los últimos años. El presente indica que no puede llegar peor, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Un equipo mareado por los cambios del entrenador, a los jugadores no les llegan las indicaciones complejas de Soso. Cuatro partidos perdidos de cinco jugados y un comienzo que de no ser por la cercanía del clásico ya tendría al entrenador afuera. Soso se juega la última ficha. Y en lo dirigencial saben que es una situación límite para ellos con el rumor cada vez más fuerte de adelantar las elecciones. Newell’s es el fiel reflejo de hacer las cosas tan mal durante un tiempo prolongado. Newell’s se aferra a que es un clásico y es un partido aparte. Porque nombre por nombre Central es muy superior. Newell’s intentará conseguir solidez defensiva y después aprovechar alguna oportunidad que tenga. Y aprovechar el apoyo de la gente para darle una alegría de ganarle en tu casa a su eterno rival después de nueve partidos".

Guillermo Ferretti (LT8). "Si bien es un partido aparte, Central llega mejor que Newells y con mejoría notable en su producción en condición de visitante. Central con Ariel Holan sacó 9 puntos de 18 y esa recuperación es valiosa. Pero también mejoró su postura en la cancha, Central busca ser protagonista en condición de visitante, solo la pasó mal con River (en noviembre pasado, 4 a 0), pero en los demás partidos encontró dos victorias y tres empates. Su balance es positivo y eso lo puede ayudar a tener un buen resultado. Además llega mejor también en otros aspectos, con sociedades de juego que funcionan muy bien, como en defensa Mallo y Quintana, en el mediocampo ahora con Ibarra y Navarro y la dupla que desequilibra en ofensiva con Malcorra y Campaz, que aparece renovada y mejor físicamente. Con ellos Central es un equipo que sabe convertir".

Hernán Cabrera (La Capital). "Va a ser un partido demasiado emocional, aunque lo bueno es que la gente va a dejar de lado las disputas institucionales para apoyar al equipo, al menos desde el arranque. Newell’s claramente no tiene nada que perder. Después de mucho tiempo llega como punto, hace mucho que no llega así y eso lo puede llevar a intentar dar vuelta la historia. Creo que en el cuerpo técnico tiene que haber un trabajo muy fuerte en lo anímico y psicológico, además de retoques futbolísticos que el equipo necesita. Y los referentes como Banega y Navas deberán hacerse cargo del momento. Habrá que ver qué pasa con el paraguayo Carlos González, que tendrá su oportunidad y viene de dejar una buena imagen en los minutos que jugó ante Defensa y Justicia. Por ahí pasarán las posibilidades de Newell’s".