El clásico de esta tarde se anuncia con características inéditas. Porque no se recuerda tanta asimetría entre las aptitudes de Newell’s y las cualidades de Central. El canaya llega al compromiso como claro favorito y la aspiración sumir a los rojinegros a una crisis institucional que adelantará el proceso electoral. Mientras que para los leprosos el partido ofrece la ocasión de lograr un triunfo que hace mucho tiempo no obtiene en el parque Independencia ante los auriazules y así recuperar alguna ilusión. Mariano Soso extiende las dudas en la formación y Ariel Holan tiene muy claro lo que parará desde las 17 en el parque Independencia.

Newell’s juega muy mal al fútbol. Su presente asoma inexplicable si no fuera por las repetidas torpezas de la dirigencia en la gestión del club. Este presente leproso, con cuatro derrotas en cinco presentaciones, quizá solo encuentra una semejanza con el espantoso equipo de Germán Burgos, años atrás. Soso no le ofreció ninguna ayuda a los juveniles. Por el contrario, los expuso en cancha a actuaciones lamentables, como las caídas ante Banfield o Central Córdoba. Las ilusiones del equipo reposan exclusivamente en la habilidad en velocidad de Mateo Silvetti, la jerarquía de Ever Banega con la pelota y el enigma que es González, el delantero paraguayo que demostró ser el mejor del plantel en su puesto con solo algunos minutos el pasado miércoles con Defensa y Justicia.

Central llega con ideas de juego consolidadas, individualidades en gran nivel y un rendimiento colectivo que es sin dudas uno de los mejores de lo va del torneo. El equipo de Holan ganó tres partidos, con mucha facilidad, e igualó dos. En el Coloso es el gran favorito a ganar otra vez el clásico. Central no pierde en el parque Independencia desde 2008. Acumula nueve presentaciones sin caídas, un registro que nunca antes se había dado. La urgencia para Newell’s para ganar lo desborda de todos lados: los jugadores para salir del precipicio deportivo, Soso para tener algunos partidos más y la dirigencia evitar el llamado con anticipación a elecciones en el club. Es decir, más allá del valor propio que tiene el clásico, Newell's define mucho más que los tres puntos ante su rival de barrio.

Newell’s: Navas; Tabares o Luciano, Jacob, Salcedo, Montero; Regiardo, Banega, Herrera o Maroni, Sotelo o Cardozo; Silvetti, González. DT: Mariano Soso.

Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sández; Ibarra, Navarro; Duarte, Malcorra, Campaz, Copetti. DT: Ariel Holan.

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 17

TV: TNT Sports