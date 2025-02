Javier Milei atraviesa uno de los momentos más agobiantes desde que se convirtió en presidente por el cimbronazo que produjo el escándalo financiero desatado por publicitar la criptomoneda $LIBRA. Las horas posteriores a esa publicación en la cual promocionaba el activo digital, que luego se derrumbó afectando a miles de inversores, fueron frenéticas. El propio mandatario intentó surfear la ola de repudio generalizado entre una insuficiente aclaración, posteos de sus "logros" económicos y referencias fallidas a la historia del israelí de origen argentino Iair Horn que fue liberado este sábado por Hamas.

"La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", decía el tuit de Milei, publicado a las 19:01 del viernes.

A las 12.38 de la madrugada del sábado, casi seis horas después de la cripto publicidad y tras una “noche tuitera” desconcertante donde especialistas, políticos y usuarios pedían explicaciones, el mandatario esbozó una aclaración que lejos estuvo de aclarar el panorama.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!", escribió de manera agresiva.

Lo que vino después por parte de Milei, fiel a su estilo, fueron puras publicaciones referidas a sus "éxitos" en materia económica y posteos autorreferenciales. También hubo menciones a la motosierra, despidos en el Estado, ataques a María Becerra, opiniones de sus aplaudidores y elogios al ministro desregulador Federico Sturzenegger, entre otras citas. ¿Algún posteo en alusión al escándalo cripto? Ninguno.

Con errores, Casa Rosada emitió tres veces el mismo comunicado

Lejos de hacer referencia a la acción publicitaria del presidente, desde la Oficina del Presidente de la República Argentina solo emitieron un comunicado - en realidad tres- evocando la noticia del israelí de origen argentino Iair Horn, secuestrado el pasado 7 de octubre de 2023 durante el ataque aéreo y terrestre que lanzó Hamas, que fue liberado este sábado en el sexto intercambio de secuestrados en Gaza por presos palestinos.

En ese sentido, el primer texto oficial difundido a las 15.35 por la cuenta @OPRArgentina y compartido por Milei mencionaba que Horn conocería a una hija nacida durante su cautiverio: "Cuando lo secuestraron, su esposa estaba embarazada y dio a luz a la hija más pequeña del matrimonio mientras todavía estaba en cautiverio. Hoy podrá conocerla por primera vez y reunirse con el resto de su familia". Pero había un error, porque ese fue el caso de israelí-estadounidense Sagui Dekel-Chen, quien también volvió este sábado a Israel.

A las 16.26 salió el segundo comunicado, que también fue borrado una hora y media después. "Su liberación se da en el marco del intercambio de rehenes y un cese al fuego entre Israel y Hamás", rezaba la segunda nota, que fue cambiada en el tercer texto definitivo publicado a las 17.56 por "su liberación se da en el marco de un cese al fuego entre Israel y Hamás".

