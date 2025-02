El mundo del canotaje aguarda expectante el desenlace del juicio contra el “Rey del Río”, el varias veces campeón de remo Néstor “El Piri” Pinta, acusado como “partícipe necesario” de los abusos sexuales que habría perpetrado su padre. “Los tres días de juicio en la ciudad de Bahía Blanca, me han atravesado el cuerpo y la mente de una manera que no esperaba. Siempre creí estar preparada para estar en ese lugar, hasta que me senté en los pasillos del tribunal y vi la mirada de violencia, de intimidación, la misma que sentí durante estos cinco años en mi pueblo, Carmen de Patagones”, contó a Página/12 una de las dos denunciantes, Victoria Carrión, que fue campeona nacional y sudamericana de canotaje pero dejó de competir luego de sacar a la luz las si