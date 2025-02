El cripto-escándalo pone una pausa, de derivaciones finales desconocidas, en la marcha fanfarrona de los Milei. Por primera vez en lo que va de su gestión, quedaron arrinconados y sin mayores recursos para defender al Presidente con efectividad.

En el propio Gobierno están estupefactos, claro que no por razones morales ni cosa que se le parezca. Excepto por la hermanísima, nadie estaba al tanto de una barrabasada inenarrable y de cuya repercusión se enteraron por las redes. Simplemente, en ésta no encuentran la forma de proteger al engendro presidencial. El hecho no tiene antecedentes mundiales: un jefe de Estado promocionando la estafa con una moneda trucha, que ya era asaz sospechosa. Shitcoin, en la jerga de ese mundo. Y después, el mismo aspirante al Premio Nobel de Economía diciendo que “no estaba interiorizado” para que, a las pocas horas, apareciera la confesión uno de los creadores de Libra, Hayden Mark Davis: “Soy asesor de Javier Milei”.

El índice inflacionario de enero había vuelto a envalentonar al Gobierno, sin que importara el costo de una medición desactualizada, ni el achicado poder adquisitivo de las mayorías, ni el panorama turbulento por los valores artificiales de la macroeconomía.

Los últimos días, para (no) variar, fueron pletóricos en la impresión de que nada conmovía al andar oficial. La agenda publicada muestra un sinfín de episodios que deberían hacer mella en la credibilidad de los hermanos, de los triángulos o cuadriláteros del diseño institucional, de sus cómplices que se revisten de dialoguistas e, incluso, de factores de poder que empiezan a mirar con inquietud el horizonte financiero.

Sin embargo, ¿qué porción de esa agenda influye realmente en el ánimo popular? ¿Cuál es el interés masivo que se le dispensa? ¿Cambian esas preguntas tras el escándalo?

Apenas como hipótesis de entrecasa, o no, podría afirmarse que el Gobierno no está ganando, necesariamente, lo que las propias usinas oficiales denominan “batalla cultural”. Hasta las encuestas de consultoras amigables con Casa Rosada revelan que no es una generalidad el número de argentinos dispuestos a confiar en el abandono global del Estado, ni en la agresión contra las políticas de género, ni el reversionado de las relaciones carnales con Estados Unidos, ni en los etcéteras del extremismo presidencial en esos sentidos. Las mismas elecciones advirtieron eso, vamos: 56 a 44 por ciento no es una diferencia aplastante.

Pero sí se diría que los extremistas van ganando la batalla por el corto plazo de las sensaciones alrededor de la economía.

Por supuesto, puede considerarse que eso es, precisamente o también, una victoria cultural. ¿Por qué? Porque se basa en la pérdida de memoria o registro de masas. ¿Y eso llega hasta dónde con cuáles probabilidades de reversión para que un eventual recupero no llegue tarde? Más incógnitas de muy complicada respuesta.

De ser por lo estrictamente económico y por esa “macro” cuya salud obsesiona a niveles de excluir toda otra variable, sirve por ejemplo una sencilla y eficaz provocación que disparó Emmanuel Álvarez Agis.

Si el inversor que pone plata en Vaca Muerta ve que Miami está lleno de argentinos diciendo “dame 4”, y después mira que el Banco Central está vacío de reservas, dirá que esto no aguantará. Mejor espero a una devaluación y meto ahí, concluyó el economista.

Es el dos más dos son cuatro de la memoria perdida, a sabiendas, por impotencia o por inconsciencia social. Y de ahí, para arriba y para abajo, es que el Gobierno va ganando. Nadie sabe hasta cuándo.

Luego, las reacciones frente a los (des)propósitos gubernamentales pasan de largo excepto por aquello de las minorías intensas, alguna franja comunicacional minoritaria, “militancia” en redes y foros.

Bajo presiones, amenazas y decisión oficiales, se censuró una actuación artística en lo que fue el más emblemático de los campos de concentración. La Ficha Limpia resultó votada en Diputados por varios o muchos de los personajes más sucios de nuestra política. Después de consecuencias devastadoras, el nuevo subsecretario de Ambiente admitió que el Gobierno falló en la prevención de los incendios patagónicos y, alegremente, unas horas más tarde dijo que lo que dijo fue por falta de información. La Comandante Pato, con gorra a la usanza, inauguró un alambrado en el límite con Bolivia y a la media hora removieron el palo porque, créase o no, aparecieron además unos presuntos propietarios de la tierra reclamando indemnización. Y el proceso licitatorio por el dragado de la llamada Hidrovía quedó anulado, en medio de un cruce de acusaciones por aprietes y negociados, de la noche a la mañana.

¿Alcanza o seguimos?

Un dicho relativamente extendido señala que, en Argentina, la política empieza en marzo.

Ese aserto quedaría relativizado porque hace rato que las convulsiones se producen durante todo el año, y así lo ratifica este verano si es por las polémicas encendidas y potenciadas desde las guerrillas digitales. Pero puede concederse que los indicios se transforman en grandes batallas con el comienzo formal de temporada, y mucho más al tratarse de un período electoral.

¿Habrá grandes novedades respecto de lo que señalan las perspectivas?

Salvo por la incertidumbre profundizada sobre cuánto durará el espejismo de estabilidad económico-financiera, momentáneamente nada semeja conmover a los dos grandes bloques. El tuiteo de Jamoncito siembra la duda hacia delante.

Por un lado, el bloque de un gobierno que parece (¿parecía?) firme al asentarse en la baja inflacionaria, así como en la determinación con que manifiesta, y ejecuta, toda barbaridad imaginable.

Por otro, el de contendientes que no aciertan a estructurar las ideas alternativas.

La diferencia es que el primero se aferra a su manual como única opción. Nadie, con sano juicio político, puede suponer que los libertaristas serían capaces de retroceder. Están plenamente confiados en sus salvajadas. De hecho, ni siquiera les provoca algún estremecimiento la sucesión espectacular de funcionarios echados o renunciados casi a diario. Al contrario. Lo exhiben hasta con deleite, cual muestra de impunidad.

En cambio, y éste sería al menos un amago de buena noticia, asimismo a nadie se le ocurre que el disperso bloque rival puede permanecer así indefinidamente. Acerca de eso, y cuando encima hay elecciones a la vuelta de la esquina bien que de medio término, cabría esperar un piso de consenso.

¿Cuánto más de ombliguismo, de ausencia para referenciarse en liderazgos renovados, de falta de impulso a fines de trabajar con vocación de unidad? Resuenan como desafíos de fórmula, esquemáticos, pero es que tampoco se escuchan apelaciones dirigenciales que convoquen a encararlos.

La gente enojada, que es un montón, está harta de que todo empiece y termine en putear a Milei cuando, como si poco fuera, él y los suyos demuestran soberbia para redoblar apuestas.

El astillamiento en varios pedazos del peronismo santafesino, que además afronta la votación de una reforma constitucional, es un síntoma muy malo. Sin que vaya en perjuicio del respeto por las características y decisiones distritales, hechos como ése radican igualmente en la carencia de una conducción nacional que estipule lineamientos nodales.

Otro tanto cabe argüir acerca de la inmensa mayoría de las provincias. Mandatarios y referentes parlamentarios quedan expuestos al arbitrio de las extorsiones y favores del gobierno central. También de sus agachadas.

Así, la medida de qué sucederá estará dada, en relación directamente proporcional, por el grado de alianzas efectivas que sepa tejer una cabeza hoy desmembrada. Y no es, únicamente, cuestión de tejidos partidarios (para usar un convencionalismo demodé, siendo que los partidos, hace demasiado, ya no quieren decir nada ni en materia organizativa ni en orden conceptual).

Hablamos de entretejidos sociales, sectoriales, intelectuales. Y empresarios, cómo no. ¿O acaso no se suman día a día los conglomerados de pymes y franjas productivas que sufren el escenario desde la lona? ¿Todo el entramado industrial, por caso, es un antro de cipayos dedicado a la especulación financiera? ¿Todo? ¿Ninguno estaría dispuesto a escuchar, al menos, alguna idea superadora del final archisabido de esta película?

Martín Caparrós posteó una afirmación desafiante. Fue previa al cripto-escándalo, pero le cae a éste como anillo al dedo. “Humilla que te maneje un tonto. Una cosa es un malvado inteligente. Otra es un malvado poderoso. Pero la subsistencia de un malvado que no es inteligente ni poderoso sólo depende de la sumisión de sus súbditos”.

Sea cual fuere el adjetivo que corresponda al malvado, tal vez podría agregarse que su subsistencia también depende de quienes, en condiciones para enfrentarlo, no concretan hacia eso todo lo posible.

No puede saberse cuál será el desenlace del escándalo. Pero quizás, sólo quizás, sirva para despertar conciencia en tanta gente obnubilada.