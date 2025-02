“Modelo de carta sugerido para docentes de CABA: Al equipo directivo, para que les llegue a los equipos especializados: quiero informarles que hoy, en la salita de 4, hubo varios comentarios directamente relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria y otros temas similares, sobre los cuales pido asesoramiento para responder. Mientras estábamos pintando con témperas en hojas grandes, Lara comentó que su mamá está preocupada por el precio de la carne y Joaquín dijo que está por las nubes. Tamara acotó que hay que pedirle a Dios que lo baje de un hondazo y Ailén dijo que ella no cree en Dios ni en el presidente". Con humor, un docente les respondió a las "Prohibiciones del Personal Docente" del nuevo reglamento escolar impulsado por el gobierno porteño para las escuelas. Otra profesora escribió también en redes sociales “Yo elijo no quedarme callada y no mirar para otro lado. Decido denunciar que hay un gobierno que no solo nos quiere calladitas sino también buchonas de estudiantes. Mi ser docente me prohíbe hacerme la distraída.” La medida recogió el rechazo además de sindicatos y dirigentes políticos así como la movilización de distintas organizaciones que vienen trabajando por defender la educación sexual integral (ESI). Se prepara un festival de defensa de este derecho para el 16 de marzo.

El nuevo reglamento escolar prohíbe a docentes "expresar" opiniones o posiciones que puedan "influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados en religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia", además de exigir que el docente avise al equipo directivo si el tema es propuesto por los estudiantes. Este reglamento va en línea con estas decisiones recientes tomadas por el gobierno porteño, entre ellas, la degradación de rango de la Subsecretaría de la Mujer a Dirección General y el anuncio de que todos los contenidos relacionados a la Educación Sexual Integral (ESI) serán sometidos a una "revisión exhaustiva" y analizados supuestamente a través de un "estudio neutral".

El relato con el que se inicia en esta nota termina diciendo que “en consecuencia, solicito a la Dirección que los equipos especializados intervengan y me brinden el acompañamiento necesario. También solicito que agreguen más sillas al mobiliario de la sala, porque esto pasa todos los días y van a tener que instalarse aquí durante todo el año”. Su autor, Isabelino Siede, doctor en Ciencias de la Educación y profesor de Enseñanza Primaria, explicó a este diario que fue la manera que encontró de “expresar el hartazgo tratando de no ser agresivo”. “Hay normativas que se establecen y políticas que se están tratando de implementar que son absurdas para alguien que conoce el funcionamiento cotidiano de las escuelas. Hay un intento de las autoridades tanto nacionales como del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de controlar lo que los equipos docentes hacen o dejan de hacer. Y lo que hay que pensar son criterios pedagógicos compartidos y consensuados que nos permitan saber en qué momento y cómo intervenir en el aula. Es impensable que un docente esté preguntándole al equipo directivo para que le pregunte a un equipo de especialistas qué responder cada vez que un alumno hace una alusión a algo de política, de género, de sexualidad, de religión porque eso ocurre todo el tiempo en todos los niveles educativos. Sí es importante que haya una actitud ética de los equipos docentes cuando toman posición en el aula”, explicó. ¿Qué sería tener una actitud ética? “Poder utilizar el espacio del aula como un espacio de construcción colectiva, de respeto a la posición de cada uno pero al mismo tiempo dando cabida a todos los temas que atraviesan la vida de chicos y chicas”, dijo.

Sabrina Hax, profesora del nivel primario y de nivel medio, antropóloga, formadora de docentes y creadora de contenido digital para docentes, también escribió en redes sociales: “No me podía ir a dormir sin decir algo sobre todo esto. ¿Cómo voy a dar clases de ESI? Como siempre, desde la ley. Sabiendo que es un derecho de les estudiantes y una obligación mía”. En diálogo con Página/12 contó que la medida le parece demasiado grave como para pasarla por alto: “Por un lado quien dice que no se puede emitir opinión dando una clase claramente nunca estuvo en un aula. No se trata de 'bajar línea' o 'adoctrinar' sino que cuando cualquier docente, tenga la postura política que tenga, realiza una recorte pedagógico, está exponiendo su postura y su opinión y esto es importante tenerlo claro porque si no se desconoce a docentes en su rol como productorxs de conocimiento”. “Entonces, por un lado, hay una censura explícita hacia les docentes, cuando históricamente hubo libertad de cátedra. Libertad de cátedra no significa convencer a las infancias y juventudes de afiliarse a un partido político, sino de esto mismo que hablaba antes, de poder elaborar el propio recorte pedagógico de acuerdo a los lineamientos curriculares”, agregó. Luego dijo que lo más grave es cuando el documento dice que si surgieran los temas por parte del grupo de estudiantes hay que comunicarlo a las autoridades de la escuela y que va a haber equipos especializados para acompañar al estudiante y a su familia. Frente a eso se preguntó ¿qué equipos especializados? “No existe tal cosa, gracias que a veces el Equipo de Orientación Escolar te toma algún caso ya que está totalmente colapsados y lo venimos denunciando hace años”. En segundo lugar, dijo que “se nos está pidiendo a las maestras que indiquemos qué estudiante está diciendo tal o cual cosa y que las familias también tendrán un acompañamiento al respecto. Eso es persecución lisa y llana”. En tercer lugar, aclaró que “hay una ley de Educación Sexual Integral. Con este punto nos están diciendo que no podemos dar ESI”. “Pero si seguimos leyendo más abajo también dice que tenemos prohibido 'desarrollar toda conducta, acción, o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento' bajo apercibimiento de ser 'pasibles de sanciones disciplinarias, en el marco del procedimiento sumarial correspondiente'. Y esto es anticonstitucional porque atenta contra el derecho a huelga estipulado en el artículo 14 bis. Lo que pasa que se agarran de esta idea de que la educación es un servicio esencial y para mí como para tantas otras colegas la educación es un derecho social. Y tiene que haber un Estado que la garantice y para eso tiene que generar las condiciones dignas”.

Hax escribió también que a ella estas medidas le suenan al manual “Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo”. Un documento editado por el Ministerio de Cultura y Educación durante la última dictadura, que se distribuyó en todas las escuelas del sistema educativo como parte de las acciones de persecución, control de contenidos y regulación de patrones de conducta desplegadas en el ámbito de la educación.

Graciela Morgade, doctora en Educación por la UBA, lo asocia a nuestra historia reciente: “Una primera observación que se impone es que estas prácticas fueron muy propias del gobierno de Bolsonaro en Brasil y en estos días retomadas por el gobierno de Trump. Me pregunto francamente si en esta ciudad, donde efectivamente hace 18 años gobierna el mismo partido, estas propuestas le suman o le restan. Porque es evidente que hay una carrera electoral que no mide en recursos políticos, por derecha, para ganar adhesiones. Y creo que iniciativas que remiten a tanto control sobre las mentes y los cuerpos no le van a sumar. Es más, creo que van acortando la mecha”.

Morgade destacó la impotancia de seguir dando ESI en este contexto político y rescató los pilares básicos que la sostienen: “La ESI es una ley vigente, tanto en la nación como en la ciudad. Además en la Ciudad hay nuevos diseños curriculares que integran a la ESI. Esos 18 años de vida de las leyes no se van a poder borrar de un plumazo. Y, lo más importante, y siempre lo digo... muy masivamente, las familias están de acuerdo con que en las escuelas se puedan trabajar temas que con frecuencia les resulta difícil abordar (por desconocimiento o por pudor) y son muy pequeños grupos los que nunca estuvieron de acuerdo con la perspectiva de ampliación de derechos que sostiene a la ESI. Si no hubiese sido así, la ESI habría saltado por los aires hace años y, al contrario, fue creciendo y desplegándose en las provincias, en los niveles, en las modalidades. No les demos el gusto a esos sectores minoritarios de que docentes y familias sucumban al miedo”.

Desde el movimiento federal xMásESI, integrado por grupos de docentes de todos los niveles, universidades, sindicatos, medios de comunicación, organizaciones y más, agregó: “Nos ubicamos en ese espacio: defender nuestras leyes y tratar de comunicar, lo más ampliamente posible, que la educación es un gran lugar para construir igualdad y respeto”.

En este contexto, en defensa de la ESI, desde el movimiento se está organizando el “Festival xMásEsi de la Ciudad”. Previsto para el 16 de marzo, a las 16 hs, en un parque de la ciudad todavía a definir.