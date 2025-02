Central jugó el más flojo partido del torneo, sin chispa ofensiva y sin la pelota. Pero no fue esa una debilidad ante Newell's. Por el contrario, volvió a ganar el clásico incluso al ofrecer pocos recursos. La principal, la potencia de Carlos Quintana para ganar todas las pelotas por arriba. En dos de ellas desarmó la defensa leprosa para dejar a Gaspar Duarte y a Jaminton Capaz con el grito de gol, el juvenil en el primer tiempo, el colombiano en el complemento. Para los leprosos quedó el consuelo de evitar el papelón, y no es poco para su escuálida realidad.

Lo mejor que hay para contar del partido en el Coloso del Parque es el resultado, quiénes hicieron los goles y cómo se gestaron, ambos en pelota parada. Porque Newell’s y Central jugaron muy poco al fútbol. La diferencia fue que el canaya tiene un repertorio de recursos aprendidos que les permiten ganar, por ejemplo, cuando con la pelota no puede hacer lo que se propone.

Newell’s tuvo insinuación de pretender apropiarse el partido con carácter. En algunas pelotas detenidas mantuvo a Central en su área en los primeros minutos. Pero cuando le tocó a Central jugar con la pelota detenida, allí la balanza se inclinó rápidamente. El partido tuvo paridad en 15 minutos. Hasta que Quintana le ganó a Jacob un tiro de esquina de Malcorra en el área chica, desvió de cabeza la pelota y atropelló por detrás Duarte para tocar con pie izquierdo al palo cruzado. El gol dejó conforme a Central. El canaya perdió ambición y no se atrevió a atropellar a un rival que jugaba con múltiples rivales por sus propios problemas.

El partido fue malo. Sin remates al arco. Sin jugadas creativas colectivas. Fue un partido de pizarrón. Apenas si Newell’s pudo sacar un remate al arco y fue a las manos de Broun en un enganche de Silvetti. Por la paridad del juego, incluso con Central en ventaja, el riesgo del descontrol en los rojinegros se había alejado. Porque Newell’s casi nunca perdió cierta disciplina. El hincha tampoco le aumentó la angustia y perseveró en la ilusión de la reacción. Pero Silvetti no fue influyente. Regiardo el de mejor despliegue y rendimiento. Y González, en las tres pelotas que tocó en el partido demostró que el equipo le dio muy poco juego.

Campaz autor del segundo gol. Foto: Sebastián Granata

Central no cambió su cara conservadora en el segundo tiempo. La sensación de que no se animó a golear nunca se fue del Coloso del Parque. Y ni quiera se preocupó por el monopolio del juego que hizo Newell’s, aunque en general intrascendente. Con el ingreso de Maroni tuvo más la pelota el equipo pero sin ideas en la construcción de juego más allá del talento de Banega con la pelota o lanzar centros al área. Y tiró muchos centros la Lepra a pesar de que siempre fue Quintana el que ganó, sin excepción.

La Lepra se esforzó en no perder el equilibrio y menos aún el partido de las manos. Pero de otra jugada detenida sufrió el segundo gol. Malcorra lanzó un centro largo, casi afuera del área, para Quintana. Ganó el defensor canaya a Jacob, metió la pelota en el área e irrumpió Campaz con un cabezazo fuerte y a la carrera que mover toda la red de Navas.

No se terminó el partido allí porque no quiso Central. Satisfecho y cómodo en jugar en su campo, el equipo de Holan dejó que Newell’s se choque una y otra vez contra su impotencia. La única jugada ofensiva del clásico fue de la Lepra y la resolvió Broun, en gran forma. El paraguayo González giró en el área chica y remató pero el uno canaya no le dejó ángulo y saltó rápido a sus pies para despejar. Antes Broun había rechazado sobre su palo un remate de Sotelo.

Newell’s atacó por inercia y el cierre regaló alguna tensión en los canayas porque a tres del final Banega hizo un golazo con remate cruzado desde 30 metros. Newell’s lanzó algunos centros más, los despejó Quintana y todo se acabó. Los jugadores de Central se reunieron en el centro del campo de juego para celebrar. De fondo, los de Newell’s inmóviles cada uno en su lugar, resignados a aceptar otra derrota.

Banega hizo un golazo pero no alcanzó. Foto: Sebastián Granata

1 Newell’s

Navas 6

Montero 4

Jacob 4

Salcedo 5

Luciano 4

Regiardo 6

Sotelo 5

Cardozo 4

Banega 6

Silvetti 4

González 5

DT: Mariano Soso

2 Central

Broun 7

Coronel 6

Mallo X

Quintana 7

Sández 5

Duarte 6

Ibarra 6

Navarro 6

Malcorra 7

Campaz 6

Copetti 5

DT: Ariel Holan

Goles: PT: 15m Duarte (C). ST: 17m Campaz (C) y 42m Banega (N)

Cambios: PT: 6m Komar (6) por Mallo (C). ST: Desde el inicio Maroni y Tabares por Cardozo y Luciano (N), 14m Solari por Duarte (C), 27m Bravo por Campaz (C) y García por Montero (N), 36m Herrera por Salcedo (N), 45m Funez por Sotelo (N),

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Coloso del Parque