Cada se conocen más detalles y versiones de la historia de la criptoestafa en la que está involucrado el presidente Javier Milei por el token $LIBRA. Durante esta tarde, otro personaje apareció y habló sobre una supuesta coima fue el millonario Dave Portnoy que recibió un total de 6.5 millones de la mencionada cripto para que escriba un mensaje en X (ex Twitter) y le diera impulso. No obstante, notó que la cosa estaba rara y las devolvió.

En un space de X, Portnoy, dueño de un medio relacionado con los deportes y conocido por apoyar a Donald Trump y decenas de comentarios racistas, relató que estuvo a punto de estar involucrada en la increíble estafa que ocurrió el viernes pasado, de la cual se “salvó” por no haber publicado nada al respecto.

Según su relato, es amigo de Hayden Davis, el creador de $LIBRA, y este le contó que estaba dentro de la estrategia de marketing de la criptomoneda. “Me dijo que estaba en el plan que construyeron para esto y recibí 6.5 millones de monedas. Estaba sorprendido de que me dijera que estaba en el plan. Él hace eso y yo estaba listo para twittear”

“Me había dicho que este es un gran lanzamiento, y Milei era parte. Y luego, le mandé el tweet que escribí y preparé, apoyando a Javier Milei y lo que estaba haciendo en Argentina; que yo ya había comprado $LIBRA por mi parte, pero que también me habían regalado estas monedas”, agregó sobre la publicación que estuvo a punto de postear, pero que se la mandó al creador de la cripto para su aprobación final.

No obstante, a Portnoy, que cuenta con una fortuna de 118 millones de dólares, le cambió la cara con la respuesta de su “amigo” Davis: “'No puedes decir que te regalamos la criptomonedas', me dice. Y yo le pregunto: ‘¿qué quieres decir con eso? Yo lo tengo que contar'. Y me responde: 'No, porque vas a parecer como un insider'”.

En ese momento se dio el quiebre al parecer, porque le respondió que no podía aceptar los 6.5 millones sin decir quién se los daba y sobre todo, si “era parte del proyecto”. “Inmediatamente, envié las criptomonedas de vuelta”, cerró.

Seguí leyendo