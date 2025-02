¿Ahora sí hay un Gobierno herido en el ala?

Por Eduardo Aliverti

El cripto-escándalo pone una pausa, de derivaciones finales desconocidas, en la marcha fanfarrona de los Milei. Por primera vez en lo que va de su gestión, quedaron arrinconados y sin mayores recursos para defender al Presidente con efectividad.

En el propio Gobierno están estupefactos, claro que no por razones morales ni cosa que se le parezca. Excepto por la hermanísima, nadie estaba al tanto de una barrabasada inenarrable y de cuya repercusión se enteraron por las redes. Simplemente, en ésta no encuentran la forma de proteger al engendro presidencial. El hecho no tiene antecedentes mundiales: un jefe de Estado promocionando la estafa con una moneda trucha, que ya era asaz sospechosa. Shitcoin, en la jerga de ese mundo. Y después, el mismo aspirante al Premio Nobel de Economía diciendo que “no estaba interiorizado” para que, a las pocas horas, apareciera la confesión uno de los creadores de Libra, Hayden Mark Davis: “Soy asesor de Javier Milei”.

Leer más acá