Jaqueado por el escándalo internacional que se generó tras el fomento de Javier Milei a la mega estafa con la criptomoneda $Libra, el Gobierno empezó a plantear ir a la agenda de temas económicos para intentar zafar del caso que ocupa la centralidad en los medios locales, internacionales y las redes sociales. El problema es que, más allá de la especulación oficial, el pulso social sobre le realidad no parece estar alineado a la expectativa oficial. Es que, por un lado, las mediciones sobre el impacto del escándalo en su persona se está dando incluso sobre los votantes propios y del PRO que lo acompañaron en el ballotage. Por otro, hay un fuerte sesgo negativo de la sociedad respecto a su situación económica, la crisis del empleo y, sobre todo, lo que puede ocurrir de cara al futuro.

Esta situación se ve reflejada en dos encuestas de opinión, una muy cercana al Gobierno. En el trabajo titulado "Termómetro Ciudadano", Opinaia la empresa más cercana y más leída por la Casa Rosada, precisó que casi el 70 por ciento de los consultados está "muy informado, bastante informado o algo informado" del escándalo, y sólo 2 de 10 consultados, entre los votantes de Milei, creen que es cierta la excusa que el Presidente dio de por qué promocionó la estafa. Es más, ese número es más alto que lo que creen los votantes del PRO: entre los de Bullrich, solo 1,5 de 10 creen en la justificación oficial. Aquí un indicador de que hay más descontento en los libertarios que en los votantes macristas.

El trabajo de Opinaia, además, pregunta "¿en qué medida esta situación afecta la credibilidad que le otorgas al Presidente? Naturalmente, en los votantes opositores está entre el 50 y el 70 por ciento el volúmen de los que dicen que le afecta "mucho o bastante". ¿Qué pasa entre los votantes de Milei? 3 de 10 aseguran que "le afecta mucho o bastante la credibilidad". Lo mismo ocurre entre los votantes de Bullrich. Es decir, el tema ha tocado al núcleo duro, el 30 de la primera vuelta, pero también opera sobre el 26 que le sumó el macrismo en el ballotage.

En la misma línea, otro sondeo, el de Opina Argentina, la consultora de Facundo Nejamkis, suma la consulta respecto a la necesidad de investigar el caso. Ante la pregunta de "qué debería hacer el Congreso ante el tuit del Presidente Milei sobre la criptomoneda $Libra", precisaron que 32 por ciento quiere juicio político, el 26 crear una comisión investigadora (se cayó en el Senado por el voto arrepentido de la UCR); mientras que el 34 asegura que "nada". Ahora bien, si se desglosa por fuerza política, casi el 30 por ciento de los votantes de La Libertad Avanza quieren "que se investigue", un 11 quiere "juicio político", y el 47 por ciento "nada". Es impactante, pero según Opina Argentina, la estafa de Milei la banca más el PRO que los propios libertarios: el 62 por ciento de los votantes de Bullrich que fueron consultados dijeron que no hay que hacer "nada".

¿La agenda económica es un buen escape?

El Gobierno ha expresado la voluntad de intentar correrse de la agenda de la crisis de $Libra apelando a la agenda económica, a la de los temas que afectan a la gente. En los números y la percepción social, también a diferencia de lo que ve el Gobierno, no parece ser ese un lugar de resguardo seguro y sólido para empezar a montarse.

El trabajo de Opinaia muestra que aún el Presidente muestra una adhesión de imagen de casi el 50 por ciento, pero esto contrasta con el análisis de su capacidad de pilotear o mejorar la economía. Según la medición, la primera preocupación de la sociedad es la Inseguridad, pero atrás de eso vienen, casi con los mismos números, la "pobreza", el "desempleo" y la "corrupción".

Asimismo, cuando se pregunta "¿cuál es tu evaluación de la situación actual del país?" 8 de 10 de los consultados respondieron que es "negativa o regular", siendo negativa el 46 por ciento. Es decir, sólo 2 de 10 consideraron que es "positiva". Es más, entre los que votaron a Milei en octubre, el 67 por ciento cree que es "regular o negativa".

Otro de los problemas que muestra el trabajo de Opinaia es que no hay visión a futuro de que la economía mejore, o al menos no es una sensación mayoritaria. "¿Qué opinas sobre el futuro de la economía", preguntaron. La respuesta fue que sólo el 43 por ciento cree que "mejorará". El resto entiende que estará igual o peor, casi en partes porcentuales iguales. Aquí otro dato interesante: la conclusión de que habrá una mejora ni siquiera es total dentro del núcleo votante libertario, sigue habiendo casi 3 de 10 que no la ven. Además, dentro del espectro joven de entre 26 y 35 años, el polo de mayor atracción de Milei en las elecciones, sólo 4 de 10 entienden que habrá una mejora.

Por último, Milei sigue teniendo una valoración positiva en el combate contra la inflación, donde casi el 70 por ciento entiende que puede seguir bajando, a pesar de que los números que se observan en las últimas dos semanas respecto a la evolución de los precios muestran luces amarillas y un posible freno a la desaceleración. Pero, en paralelo, tiene un diferencial muy negativo respecto a otras variables de la economía que siguen evidenciando una crisis que aún no se apaga. Por caso, el 53 por ciento cree que es negativa o muy negativa su política de generación de empleo; mientras que el 41 por ciento cree que es efectivo en la lucha contra la pobreza. El cierre del trabajo pregunta sobre qué emociones genera el Gobierno libertario. Casi el 40 apunta "esperanza y confianza", con 25 y 14 por ciento, respectivamente. El 61 restante señala "miedo, malestar y hartazgo", entre otras.