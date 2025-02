En medio del creciente escándalo por la criptomoneda $Libra, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender al presidente Javier Milei, asegurando que no hay "dolo, delito ni corrupción". En una entrevista, el funcionario se mostró visiblemente nervioso y afirmó que “pone las manos en el fuego” por Milei, destacando que el tuit relacionado con la criptomoneda no fue un acto del Gobierno, sino una iniciativa personal del presidente desde su cuenta institucional.

“Quiero aclarar que esto no es un acto de Gobierno, sino algo que hizo el presidente desde su cuenta personal. No hay fondos públicos involucrados”, señaló Caputo, quien continuó insistiendo en que el presidente, en su opinión, no tuvo malas intenciones al difundir el proyecto. “El presidente pensó genuinamente que estaba difundiendo algo bueno para Argentina”, aseguró el ministro.

La "honestidad" del presidente

Caputo también respondió a las acusaciones de corrupción, afirmando con rotundidad que “no hay dudas sobre la honestidad del presidente” y calificando de “absurdo” el intento de vincularlo con una estafa. “Los ladrones creen que todos son de su condición”, expresó, refiriéndose al kirchnerismo. Además, destacó que la oposición está “desconcertada”, y por ello intenta mostrar este incidente como algo negativo. “Ni el kirchnerismo cree que esto sea una estafa”, repitió Caputo para reafirmar su postura.

"Un mundo de recontra especialistas"

Respecto al mundo de las criptomonedas, Caputo explicó que “es un mundo de timberos, de recontra especialistas, es muy difícil de entender”. En este sentido, defendió la posición del presidente: “Está bien que él sea economista, pero el mundo cripto es complejo, no es fácil de entender”, aseguró el ministro, tratando de contextualizar el ámbito en el que se dio el incidente.

En cuanto al impacto de este episodio en la política económica, Caputo restó importancia al señalar que “la volatilidad generada es de corto plazo” y afirmó que no afectará la tendencia de disciplina fiscal que se mantiene desde el inicio de la gestión. “Lo que le importa a la gente es que suban los salarios y bajen los precios, y eso está pasando”, subrayó el ministro mientras intentaba tranquilizar a los mercados y a la ciudadanía.

"Lo quieren bajar"

Caputo intentó defender la gestión económica del gobierno, tratando de disipar las dudas sobre el escándalo relacionado con la criptomoneda $Libra. Con evidente incomodidad, el ministro no escatimó en atacar a la oposición, sugiriendo que las críticas y el revuelo mediático buscan, en última instancia, "bajar" a Milei. "Se aprovechan de estas cosas que surgen para golpear al presidente", expresó.

Promesas de desinflación en un escenario de precios desbordados

A pesar de la crisis económica y la inflación que aún golpea a los argentinos, Caputo continuó con su mensaje optimista, señalando que el gobierno seguirá adelante con el "proceso de desinflación". En su intervención, explicó que la inflación está en 2.2%, pero destacó que "la gente no lo siente" y achacó el aumento de precios a una "recomposición de precios relativos". En sus palabras: "Es un promedio, sí. Cuando tenés un descalabro macro tan grande, los precios son un desastre. La recomposición de esos precios relativos lleva tiempo, hoy si tenés precios desfasados."

En cuanto a los aumentos, Caputo comentó sobre el precio de la ropa: "Me joden por los precios adelantados, te lo explico, es parte de esto, recomposición de precios relativos. Si algo está caro, no quiere decir que tenemos que devaluar, es que la solución es que bajen los precios, estos precios bajan cuando bajemos impuestos, los hagamos competir, y desregulemos", planteó.

Además, destacó que "desde el 2001 a hoy la moneda se cumplió por 1200" y agregó: "Estamos tomando otro camino, que nadie hizo en 25 años. Jamás dijimos que la salida iba a ser fácil, íbamos a una pobreza del 90 por ciento", sostuvo.

"No podemos aumentar el bono, no nos dan las cuentas"

En un claro contraste con la situación de los jubilados, el ministro de Economía afirmó que el gobierno no puede seguir incrementando las jubilaciones debido a las restricciones fiscales, mientras que sí están dispuestos a implementar medidas que favorecen a los sectores más poderosos. “Desde que estamos nosotros, las jubilaciones recuperaron un 8 por ciento, es un costo, pero no podemos más, no dan las cuentas, se lo tengo que sacar a alguien”, explicó Caputo, enfatizando que, aunque se haya hecho un esfuerzo, las finanzas del país no permiten más aumentos para los jubilados.

Sin embargo, Caputo aseguró que el gobierno está preparando nuevas medidas que favorecen a otros sectores económicos: “Queremos bajar las retenciones y el impuesto al cheque”, destacó, evidenciando la prioridad del Ejecutivo en reducir los impuestos a sectores productivos, como el campo, en lugar de destinar más recursos al bienestar de los jubilados.

