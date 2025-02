La estafa con la criptomoneda $LIBRA sigue sumando escándalos. Este lunes el presidente Milei hizo un retuit de un economista local que contaba los pasos que fueron necesarios para comprar la moneda digital en sus primeras horas de cotización. El mercado se mostró sorprendido por la publicación del Presidente y algunos la interpretaron como un nuevo apoyo a $LIBRA. El precio de la criptomoneda anotó una suba fuerte por unos minutos y luego se desplomó de nuevo.

Milei volvió a generar revuelo en redes sociales al compartir información sobre la criptomoneda $LIBRA. En X (exTwitter), el Presidente reposteó un mensaje de Darío Epstein, consultor financiero cercano a La Libertad Avanza, donde se explicaba que "no era sencillo" realizar la compra del activo digital.

El posteo detallaba los pasos que un inversor debía seguir para adquirir la criptomoneda. “Como había que hacer para comprar $LIBRA: 1) Crear una wallet phantom (Solana) 2) Comprar tokens de Solana (Exchange centralizado) 3) transferir a tu wallet operando en un Exchange descentralizado 4) pegar el contrato 5) swapear los token de Solana por los de Libra Y todo eso en 2 horas”, dijo.

Este mensaje con detalles técnicos sobre la operación con $LIBRA fue retuiteado por Milei. La situación generó sorpresa y disparó momentáneamente un incremento en la demanda de esta moneda digital. En cuestión de minutos, el valor de $LIBRA pasó de 38 centavos de dólar a 77 centavos, para luego desplomarse nuevamente. Se trató de una réplica a menor escala de la situación del viernes pasado.

Con estos movimientos del mercado, Epstein aclaró posteriormente el objetivo de su publicación en un segundo posteo: "El único propósito de este tuit es mostrar que no era fácil para una persona común comprar este instrumento o memecoin. No es respaldo, tutorial o recomendación. La descripción es solo para evidenciar la dificultad que enfrenta un inversor normal".

El caso de la estafa de $LIBRA no dio respiro en las redes sociales durante los últimos días, donde se fueron publicando distintos números sobre la operación, al mismo tiempo que quedaron expuestas las address (cuentas cripto) de los grandes ganadores de la estafa, la cantidad de inversores que perdieron su capital.

Por ejemplo, se precisó que hubo más de 74 mil inversores que en total llegaron a acumular una pérdida de capital de más de 286 millones de dólares. En el detalle, se indicó que hubo 71.369 que perdieron hasta 10.000 dólares, 2.409 perdieron entre 10.000 y 50.000, 438 perdieron entre 50.000 y 100.000, 318 perdieron entre 100.000 y 250.000, 87 perdieron más de 250.000, 52 perdieron más de 500.000 y 25 perdieron más de 1.000.000 de dólares. Hubo argentinos entre los perdedores.

Por otro lado, los informes que rastrearon la operación con $LIBRA muestran que unas pocas cuentas que compraron ni bien se lanzó el proyecto terminaron haciéndose de ganancias extraordinarias en menos de 3 horas. La address (cuenta cripto) que más ganancias embolsó lo hizo por el equivalente a 8,5 millones de dólares. Se estima que las ganancias de aquellos que tenían información privilegiada se ubicaría por encima de los 100 millones de dólares.

Las redes sociales no sólo se usaron para publicar datos que muestra la dimensión de la estafa con $LIBRA, sino que algunos de los participantes directos del proyecto aprovecharon para difundir declaraciones legales para desprenderse de toda responsabilidad. Por ejemplo, la empresa KIP Protocol difundió un mensaje extenso asegurando que el comunicado de Milei sobre lo que había ocurrido con $LIBRA era inexacto y no se ajustaba a cómo se dieron los hechos.

“La única vez que el representante de KIP Protocol se reunió con el Presidente Milei fue el 19 de octubre de 2024. En esa reunión no se mencionó ni discutió el Proyecto. KIP Protocol no participó en ninguna reunión con el Presidente Milei el 30 de enero de 2025. KIP no inició el Proyecto, no gestionó ni dirigió el proceso de lanzamiento del token, no recibió ningún token ni antes ni después del lanzamiento, y no obtuvo ganancias del lanzamiento del token. KIP no fue informado cuando el token $Libra se puso en circulación. Por lo tanto, es incorrecto describirlo como un proyecto de KIP Protocol”, dijeron los representantes de KIP. Con esto buscaron asegurar que el comunicado de Milei del sábado pasado fue incorrecto. Sin embargo, en la página web de $LIBRA sigue figurando KIP como encargada de llevar adelante la iniciativa.