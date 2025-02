Una semana antes del inicio de clases, la escuela Constancio C. Vigil de Alem y Virasoro fue blanco del quinto hecho de robo en poco más de diez días. El nuevo suceso fue detectado ayer por la mañana, cuando ingresó personal al establecimiento educativo y se encontraron con que faltaban reflectores y cableado eléctrico. Están sin luz, sin agua y sin alarma por la seguidilla de hechos. Advierten que “es imposible empezar el ciclo lectivo de esta manera”. A las 11, habrá un abrazo solidario al establecimiento.

Se trata de la primaria Nº 1235 que este lunes volvió a ser noticia por otro hecho de robo. “Nos encontramos con que habían entrado de nuevo. Robaron en la galería norte el extendido de cables. Lo que tenemos que aclarar es que no tenemos alarma, así que no podemos saber en qué horario entraron. Es preocupante. No tenemos luz, ni agua”, dijo Nancy Cóceres, docente y delegada de Amsafé, en Canal 3.

Lo que pudieron constatar es que el nuevo hecho consistió en el hurto de reflectores y cableado eléctrico. “Rompieron una reja para ingresar y salieron por una puerta. Conocen el edificio. Entran por atrás, donde no hay casas linderas. Necesitamos seguridad dentro del establecimiento, no un patrullero que pase cada dos o cada tres horas”, agregó otra de las delegadas.

“El que está viniendo sabe dónde ir. Viene un día y se lleva un poquito, al otro día, otro poquito", sostuvieron.

Como parte del reclamo por seguridad, convocaron para esta mañana a un abrazo solidario, a partir de las 11. Bajo la consigna "robar a la escuela es robar el futuro", invitaron a la comunidad, gremios e instituciones vecinas a sumarse.