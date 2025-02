Es un golpe, pero al momento no un golpe de knock out. Los consultores en campañas electorales y encuestadores sostienen que el cryptogate le pega a Javier Milei y su gobierno, aunque es un proceso que está en sus inicios y no se sabe todavía cuál es el desenlace en la opinión pública. Los especialistas sostienen que no se trata de un tema de la vida cotidiana, como podría ser la inflación o la inseguridad, pero deteriora la imagen del Presidente, sobre todo entre los que ya son críticos o los que empiezan a estar críticos, por ejemplo, porque no llegan a fin de mes. Desde ya rompe con una especie de aura de "economista destacado" y pone fuertemente en duda sus capacidades. Una incógnita significativa es lo que sucederá, a partir del escándalo, en el terreno internacional, tanto legal como políticamente.

Página/12 consultó a algunos de los consultores políticos más conocidos del país sobre la incidencia del cripto escándalo en la imagen presidencial.

Palabra en duda

Hugo Haime, titular de Haime y Asociados, señala que "más que la imagen de Milei, que yo no creo que en este momento vaya a caer, y si cae, no va a ser demasiado, lo que empezó a ponerse en duda es la palabra del Presidente, y eso es lo que está en discusión. Obviamente, al que no lo votó, le refuerza las ideas por las cuales no lo votó. Y el que lo votó, hay un segmento que compra la estabilidad económica, pero hay muchas cosas del presidente que no le gustan, y esto golpea a un Presidente supuestamente sabio en materia de economía. En la medida que esa supuesta sabiduría se ponga en duda, va a generar incertidumbre en su imagen. Eso no significa que vaya a haber un desplome de la imagen en forma inmediata. Es como el jugador de tenis que va generando errores no forzados, uno tras otro. Así va perdiendo los games, hasta que termina perdiendo el set".

No es mortal

Analía Del Franco, de Del Franco Consultores, analiza que "el impacto negativo en la opinión pública por el momento no supone una herida mortal. Y preveo que el impacto estará centrado principalmente entre aquellos sectores que hoy tienen opinión positiva pero crítica. O sea los que, en una escala de evaluación, le ponen regular o bueno: los no totalmente convencidos de apoyar sus políticas. No veo que afecte hoy a su núcleo duro, que dirán 'fue estafado', 'no es tan hábil', 'tiene malos asesores'. Lo pondrán en el plano de la víctima. Para que se produzca un quiebre negativo profundo en su evaluación, la variable sensible es la economía diaria. Y este tema está muy lejos de este punto".

El tamaño del impacto

Para Raúl Timerman, de Grupo de Opinión, el diagnóstico es el siguiente. "No creo que tenga impacto fuerte, un leve impacto, sí, tanto en términos de imagen como de aprobación de gestión. Siempre impactos mayores se producen en la medida que no ocurran cosas que varíen la vida de la gente. Es decir, si se dispara el dólar, aumenta la inflación, se produce algún tipo de desequilibrio de esa naturaleza, eso sí va a tener impacto. Pero no veo un impacto mayor de tres, cuatro, a lo sumo cinco puntos en lo que se refiere a imagen positiva y a aprobación de la gestión. Creo que hay un sector que desaprueba a Milei, y esto fortalece su desaprobación. El tema es cuánto impacta en los que aprueban a Milei, cuántos de ellos sienten que esto merece alguna calificación negativa de la gestión. Por eso hablo de que hay un impacto, pero no fuerte".

Un antes y un después

Roberto Bacman, del CEOP, sostiene que "es muy difícil estimar el daño que puede producir en la imagen del Presidente, hay que ver cómo van a correr las cosas en el tiempo. Las consecuencias de este affaire parecen ser mucho más graves que lo que se visualizaba en las primeras horas. Su fuerte es que vino para "combatir la casta" y erradicar la corrupción, y esta situación pone en tela de juicio tales principios. O sea, le pega por todos lados. Obviamente, los opositores reafirman las opiniones que tienen de este gobierno. Ya venían muy enojados, se viene profundizando ese enojo, no solamente por la economía. Acá es donde impacta la educación pública, la salud pública, la sensación de un gobierno autoritario, los derechos individuales y de las minorías cuestionados de forma grosera en el discurso de Davos".

"Los independientes son los que en mayor medida van a sentir este impacto, sobre todo aquellos que han empezado a dudar y a perder la paciencia. Lo hemos visto en la reciente encuesta del CEOP, cómo está terminándose la paciencia de los argentinos y cómo aquellos que tenían expectativas son los que la están empezando a perderlas. Esta estafa cripto deja al descubierto un antes y un después en la relación de la opinión pública y Milei. Así como está ahora, con las dudas que existen, habrá que ver cómo se defiende el gobierno. Ha sido un golpe demasiado duro y habrá que ver cómo lo puede asimilar".

Pérdidas

Gustavo Córdoba, de Zuban Córdoba, evalúa distintas dimensiones. "Los impactos reales, políticos, los vamos a ir verificando a medida que avancen los días. Pero deberíamos partir de un supuesto: el núcleo duro de votantes libertarios, muy probablemente apoye de manera incondicional a Javier Milei. El único efecto por ahora, medible y verificable, es que quien criticaba a Milei y a su gobierno, quizás ahora tenga más argumentos que antes. Mientras que el votante fiel libertario, seguramente mirará para el costado y siga apoyando".

"¿Hay perdida de capital simbólico? Sí. ¿Hay perdida de capital político? Posiblemente sí. ¿Hay perdidas de votos por este escándalo, crisis, estafa? No hay elementos definitivos a esta altura. La manera en que el gobierno procese esta crisis, va a dar pistas sobre la salida. La idea de que esto gire en torno a mecanismos de financiamiento electoral, puede ser un elemento crítico. El segundo elemento, que puede potenciar el escándalo, es el pedido de coimas para tener acceso a la figura presidencial. Allí, la mesa chica del poder libertario, hoy debe trabajar mucho para revertir la carga de la prueba".

Milei contra Milei

Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, resume: "Para comenzar, es Milei contra Milei. Se trata del primer escándalo en el que no hay actores políticos, sociales o económicos involucrados. No es Milei contra la casta, ni contra nadie. Si bien todavía es demasiado temprano, se puede pensar que su imagen podría verse afectada en cuatro dimensiones: como economista, como hombre del mundo virtual, como líder global, y también podría impactar sobre su liderazgo presidencial".

"En relación a este último punto, si bien es un tema de trascendencia institucional, también es cierto que no es un tema que afecte la vida cotidiana de los ciudadanos, como sí lo es la inflación o la inseguridad. Por lo tanto, abriría un paréntesis al respecto. De todos modos hay que estar atentos, porque es un gobierno que depende mucho de la opinión pública y eso puede afectar su gestión. Y también puede tener impacto en sus apoyos internacionales, tanto políticos como financieros".

Lo que se percibe, casi por unanimidad, es que se trata de una crisis abierta y que habrá que ver cómo se transita en los próximos días. Y no sólo en la Argentina, sino en el escenario mundial.