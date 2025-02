El influencer estadounidense Ape calificó al presidente argentino Javier Milei de "estafador y corrupto", luego de haber perdido más de un millón de dólares en la criptomoneda $LIBRA. En una entrevista exclusiva con la 750, el inversor cripto le respondió al mandatario, dijo que tenía confianza en su equipo pero que le fallaron. "Yo invertí porque lo anunció el Presidente de un país", dijo.

Ape no dudó en lanzar fuertes críticas a Milei. El influencer cripto saltó a la fama en las redes entre los argentinos durante el fin de semana, al publicar un video donde se lo veía furioso con la estafa de la criptomoneda $LIBRA, arrojando insultos y objetos al aire.

La furia y el malestar es aún mayor si se tiene en cuenta que, tal como dijo Javier Milei en una entrevista este lunes, inversores como Ape tienen la culpa de haber predido sumas millonarias. Según palabras de Milei, tendría que haber sabido que el mundo trader es una ruleta rusa. Y que él le tocó la bala.

Milei dijo que los inversores tendrían que haber visto quem si la inversión en $LIBRA que el presidente promocionó —“difundió, según sus palabras— como un proyecto para “incentivar la economía argentina” resultó ser una estafa, no hay tutía.

Pero para Ape, que en cuestión de horas y por confiar en el Presidente perdió 1.2 millones de dólares, esta posición no le hace justicia a lo ocurrido. Por eso, ante la pregunta de la 750, el inversor damnificado aseguró que si tuviera a Milei en frente le diría una cosa: que es un “muchacho”, pero no un “hombre”. Que su palabra no vale.

Entrevistado por Víctor Hugo Morales, Ape contó que decidió invertir en $LIBRA ni más ni menos que “porque el Presidente de un país la anunció”. Yo tenía mi confianza en él y su equipo, pero me fallaron”, contó.

Y no es un inexperto en tema. Ape aseguró que a pesar de su joven edad ya hizo esto más de 100 veces y que por eso decidió jugar fuerte de la mano de un Gobierno que puso un manto de seriedad sobre lo que resultó ser una estafa.

“Yo quiero presentar una queja (n. de la r: se refiere a una denuncia). Porque fui un completo idiota y confié en un estafador corrupto que ni siquiera la gente de Argentina quiere. Quiero hacer una queja conmigo”, señaló.

Y añadió: “Fue una mala decisión de mi parte. Pero esa mala decidió no me define. Yo no he dormido en cuatro días porque estoy trabajando para recuperar el millón de dólares que perdí”.

En sus propias palabras, ahora el joven pasa los días con los “ojos rojos y negros” y un cuerpo que casi no responde a la exigencia de la situación. “Pero estoy trabajando porque yo creo en la fuerza de dios y todo va a estar bien”, matizó.

En este contexto, lanzó: “Yo le quiero decir al Presidente que es presidente. Sus palabras y acciones tienen mucho peso. Y al promover $LIBRA le dio a las personas una falsa sensación de seguridad”.

“De verdad, muchos confiaron en él. Había millones de personas que confiaron en él. Yo le diría en su cara que es un muchacho y no es un hombre. Porque me quitó un millón de dólares”, añadió.

Y dijo: “Y yo soy un chico joven y él le robó el dinero a todos los muchachos. Muchachos de 16 años. Si yo le podría decir algo le diría que no es un hombre. Porque no tiene ninguna razón para quitarle el dinero a la gente”.