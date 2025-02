Mauricio Macri admitió que el presidente Javier Milei “quedó en medio de una estafa para mucha gente” y calificó de “grave” a ese escándalo que ya derivó en una denuncia internacional. Además, cuestionó al jefe de Estado por “estar mal rodeado” en su entorno de gobierno y evitó adelantar cuál será la nueva posición del PRO frente al escándalo de las últimas horas.

“Lamentablemente, lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado”, lanzó el titular del PRO durante una conferencia en Rosario, donde mantuvo un encuentro con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

Es la primera vez que Mauricio Macri se expresa de manera particular y con calificativos de ese tenor sobre el escándalo de $Libra y las magras explicaciones que Milei dio en las últimas horas. No obstante, no puso en duda “la honestidad” del Presidente. Es más, dijo tener “una relación personal de afecto muy linda con él”, pero no obstante le exigió “rodearse mejor”.

“Es un tema delicado” y “un hecho grave sobre el cual vamos a profundizar después”, dijo el exmandatario en alusión al caso y a la reunión que en las próximas horas tendrá la cúpula del PRO, el partido que él conduce y que intenta una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) para las próximas legislativas.

Tal como lo hizo esa fuerza política en su últimos comunicado, el exmandatario reconoció que el escándalo de $Libra “lamentablemente ha tenido un impacto en la imagen pública local e internacional” de Javier Milei, y advirtió que ello podría traer consecuencias negativas para la Argentina.

“Claramente el Presidente ha quedado en el medio de una estafa para mucha gente y esto amerita una investigación muy seria para tratar de entender qué pasó, por qué pasó”, agregó.

Enfatizó que “la investigación tiene que ser encarada con celeridad” y aclaró que su posición es “que esto antes se resuelva” en la Justicia local antes de que “el FBI venga a decirnos qué es lo que pasó”.

“Todos tenemos que trabajar para que haya claridad sobre esto”, puntualizó y elogió el breve mea culpa que Milei hizo ayer en la entrevista pautada con un periodista militante: “Es importante que haya decidido ponerse a disposición y que se investigue en profundidad”, cerró.

Si bien la posición de Mauricio Macri no fue condenatoria, sí tuvo un leve giro desde que se conoció el escándalo desatado luego de que el líder de LLA promocionara una cripto que estafó a miles de inversores de distintos países. Al menos utilizó expresiones más duras que las últimas declaraciones de su partido.

Lo que evitó el expresidente fue pronunciarse sobre la posición del PRO ante los pedidos de juicio político contra Milei presentados en el Congreso. Ayer, varios dirigentes ratificaron su rechazo a ese proceso solicitado por la oposición. Pero lo hicieron antes de las declaraciones que Milei hizo en la entrevista donde quedó empantanado.

“Es un tema delicado y vamos a verlo con profundidad más tarde en la sede metropolitana” del partido, indicó Macri.

Por lo pronto, la posición de los socios políticos del Gobierno fue pedir una y otra vez “una investigación a fondo” sobre el escándalo. En su último comunicado público, el PRO transmitió su “preocupación por los hechos ocurridos” en torno de $Libra.

Deslizó también que el caso “afectó la confianza en nuestro país” (tal como hoy lo repitió Macri) y pidió “la responsabilidad del entorno que rodea la figura presidencial”.

Además le exigió al gobierno que dé garantías para que la investigación sea “rigurosa y transparente”, y que en ese marco “asuman las responsabilidades políticas que correspondan”.