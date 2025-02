En la visión del analista político Roberto Bacman, si bien la estafa y el escándalo por la entrevista del presidente de este lunes por la noche pueden impactar en su imagen, en el núcleo más duro de votantes de Milei “no entran las balas”.

“Hay que entender que Milei tiene entre 38 y 40 por ciento de la población como núcleo duro y su periferia más cercana. Es difícil que le entren las balas a ese sector. Porque hay una estructura de pensamiento que, además de ser de derecha, es muy antiperonista y antipopular”, detalló en la 750.



“Tendría que ser un incendio muy grande o una explosión, que el dólar se vaya al demonio y el Gobierno ya no lo pueda controlar. Pero hay un segmento opositor que ya venía bastante enojado, que vino así de la última marcha por los derechos de las minorías. Pero muchos sectores independientes tenían tendencias a Milei y ahí está empezando a penetrar este problema”, agregó.

En esa línea, Bacman amplió: "Esto significa que va a haber una baja en su imagen, pero no va a ser una caída estrepitosa. Va a haber un respaldo mínimo del 40 por ciento que no va a cambiar con esto".



Sin embargo, para el analista político los incidentes de la última semana marcan sin duda un antes y un después.

“No solamente por los dislates de la nota de ayer, sino además por el hecho. Participó de una estafa, eso está en un terreno muy fangoso. Porque la defensa que generó en la nota, discutir si no lo promocionó y que simplemente lo comunicó, en ese caso no tiene diferencia. Un Presidente no pude decir lo que dijo”, cerró.