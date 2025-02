La canción es un bicho, sabelo. Una lucha interna, sabelo. Con ese nombre no hay manera de que me tomen en serio, sabelo. Ser queer te permite ser todo, sabelo.

“Sabelo” es el tic vicioso con el que Cornuda Posting afianza sus palabras, que salen de su boca como un tren con los frenos rotos. Hada trans de las redes sociales y prócer trashy de la juventud centennial, Cornuda es un icono en construcción de la música under, una estrella sin grandes productores detrás ni una megaestructura que la banque. Es una chica que se la rebusca para hacer siempre lo que quiere, una bomba de veneno rosa a punto de estallar.

Antes de ser Cornuda Posting, Cornu fue y es Victoria Kunica, una chica nacida un 2 de septiembre de 1999 en San Isidro. La segunda de cuatro hermanos, siempre recalca que tuvo una infancia feliz y que sus padres la motivaron para hacer todo lo que le gustaba. Según Cornu, dibujaba todo el día y armaba libros con cartulina que contenían cuentos e ilustraciones hechas con témperas. Cuando estaba en primer grado llevó al colegio un cuento que narraba la historia de una bruja que quería comerse a todos los compañeros.

— Apenas llegué a la formación abrí mi mochila y se lo mostré a mi maestra, María Laura, pensando que era perfectamente normal que un niño de 7 años escriba un cuento. Desconcertada, ella hizo que mi cuento circule por todas las aulas, incluso lo llevaron a la sala de informática para escanearlo y poder leerlo todos juntos en pantalla grande. Fue la primera vez que recuerdo ver a otras personas sorprendidas por algo que para mí es completamente natural: mis inventos.

En el comienzo, Cornuda inventaba historias. Más tarde se inventaría a sí misma gracias al elixir de internet. Ese personaje bautizado Cornuda Posting se creó a base de una conversación consigo misma en un grupo de WhatsApp en el que anotaba cada cosa que le interesaba: entrevistas de Susana Giménez, vestidos que se quería comprar, las canciones de Marcela Morelo, consumos que no se correspondían con su edad y la dejaban en un umbral incómodo: demasiado nenita para hacerse la cool pero con la intolerancia de una persona mayor que se cree impune. De ahí nace la categoría “Cornuda”, una manera de definir a una feminidad impostada, cursi y tan cliché que da la vuelta y se vuelve necesaria para existir en un mundo repleto de etiquetas solemnes.





Luego vino una cuenta de memes en 2021 que se pensó como un consumo exclusivo para ella y sus amigues. La cuenta adquirió notoriedad y las personas preguntaban por esa chica que hablaba en inglés de su intimidad, de sus primeros pasos como chica trans, siempre mezclando el humor y la ironía. No mostraba su cara y el velo de misterio le sirvió para explorar un lenguaje que compartía con el resto del mundo virtual: el patetismo.

— ¿Cómo fue tu proceso para descubrirte como una chica trans?

— Alrededor de los 15 años tuve una crisis interna muy fuerte en la que me di cuenta de que quería vivir mi vida como travesti, elegir mi nombre, vestirme como quisiera. Pero estaba todavía en un colegio católico y no tenía realmente nadie que me entendiera en ese sentido. Mis amigas eran todas mujeres heterosexuales, por lo que tratar de explicarles lo que sentía parecía inútil. De hecho lo fue. Al ver que nadie estaba listo para escucharme hablar de eso, enterré por completo el tema en mi inconsciente y no volví a tocarlo hasta mis 21 años, aproximadamente, cuando por alguna razón me di cuenta de que lo había estado ignorando por demasiado tiempo. Tuve un par de meses muy duros en los que quería encerrarme y nunca más salir, pero opté por ser valiente y transicionar de la forma más frontal posible.

Al hablar de su familia, Cornu recalca, como si fuera dueña de un tesoro, que nunca tuvo problemas con elles en relación a lo que quería hacer y a lo que quería ser. La cuestión de su transición fue algo natural, solo recibió apoyo y cariño. Algo difícil de concebir en la existencia travesti pero que evidencia que cada historia tiene sus particularidades. En todo caso, la transición más problemática fue la de pasar de ser una princesa de los memes a ser tomada en serio como una cantante, compositora y productora.

— ¿Cómo aparece la música?

— Siempre hubo música en mi vida. Mi mamá tocaba la guitarra en la iglesia y en mi casa, a veces se escuchaba folklore y música de amigos de mis padres. Mi tío siempre tocó muy bien el piano, mi abuela nos hacía verla tocar las castañuelas. Mi abuelo siempre fue fundamentalista de Astor Piazzolla y Martha Argerich; a mi abuela le gustaba mucho Eric Clapton. Y desde que tuve un mp3, a mis 10 años, me obsesioné con la música de una forma brutal.

La música de Cornu no tiene un género o un estilo determinado. Cada canción es un Frankenstein particular, un monstruito que tiene algo de pop, algo de cumbia, algo de rock. Las letras parecen representar a una persona con una esquizofrenia estridente y dueña de un mundo que se renueva todo el tiempo, un espacio-tiempo en el que los deseos perecen rápido y hay que cambiarlos por otros. Cada melodía es una correa que ella sostiene firme y que impone sobre sus oyentes. En síntesis: son canciones pegadizas, tanto que pueden reiniciar cualquier sistema nervioso.

En noviembre de 2022 sacó "Drama", un hit que remite a las épocas doradas de MS Nina y Tomasa Del Real. Al beat artesanal lo acompaña una letra en la que Cornu le reza a la virgencita y le pide un turro en su cama. Se puede leer con humor y como otro chiste más, pero en el fondo es el testimonio de una generación que reclama placeres intensos y satisfacción inmediata. Se trata de una travesti que busca desear y enamorarse del villero, no sufre por su identidad ni por los prejuicios ajenos. Es 0% víctima y 100% atorranta.





En Alucinaciones de una Princesa Virtual, su disco debut de 2023, Cornu presenta un universo caótico pero entendible. Se la ve mucho más fina y sutil, sin perder esa actitud de mamarracho que improvisa ser una doncella. También se la nota más consciente de que su talento le puede otorgar los cimientos para armarse un reinado. Enteramente producido por ella misma, el álbum ofrece un viaje sonoro que remite al clásico Electra Heart de Marina and the Diamonds, la Katy Perry de Teenage Dreams, la frivolidad de Kim Petras en Slut Pop Miami y el compromiso de Rosalía en Motomami. La mejor canción (sin dudas) es "0800 Princesa".

— ¿Qué buscás con tu música?

— Me gusta crear universos: que las cosas que hago se puedan oler, tocar, morder, que respiren. Me gusta que se interpreten cosas que yo no necesariamente dije.

— ¿Y a la hora de componer o escribir una canción?

— Me guío por imágenes que aparecen en mi mente: a veces simplemente quiero disfrazarme de momia o samplear una canción específica. Es un capricho.

Mundos y caprichos que van de la mano de una confianza furibunda para con sus ideas y decisiones. Aun así, a Cornu le pesa un poco haberse hecho conocida por los memes. Fue un accidente que un poco eclipsó a su carrera musical, al menos al principio. Cuando habla de esto se la siente frágil, su voz se vuelve un mar calmo y, por un escaso minuto, aparece Victoria Kunica. Dice que aprendió a entender que Cornuda Posting puede ser las dos cosas: la chica canchera de Internet y la popstar del mundo de la noche, pero advierte que no está dispuesta a concebir a la música como un mero accesorio del boliche. Quiere que la tomen en serio y crecer. Todo indicaría que lo puede lograr: sabe tocar el piano, toma clases de canto lírico, cada vez la convocan para tocar en más fiestas. Cuando se desnuda de los accesorios que componen a su personaje, solo queda una chica honesta, a la espera de una oportunidad.

Cornu maneja muy bien el arte de insistir: insiste en su personaje de chica verborrágica que escandaliza con sus ideas, insiste con exponer su fragilidad ante el mundo mediante un arsenal de temas pegadizos e insiste en la conversación sobre las distintas personalidades que cada cual puede manifestar en las redes sociales. Harta de ser una y deseosa por ser varias al mismo tiempo, Cornuda Posting es una malandrina de bajo mundo, una tanguera digital que hace de la ironía su traje de baile. Su inteligencia es tan afilada como los movimientos en una milonga. Ser contemporáneo a ella es estar en presencia de las bases de un pensamiento de época: Internet como un disfraz, refugio y buque de guerra.

— ¿Qué lugar ocupa Internet para vos?

— Es un monstruo al que hay que saber enfrentarse; no es para cualquiera. El hecho de que todos estemos conectados, compartiendo lo que pensamos, sentimos, queremos y rechazamos, es demasiado fuerte. Es como un cerebro colectivo, un árbol altísimo con raíces aun más largas y profundas. Todo está pasando al mismo tiempo y todo vale. Por eso no es para todo el mundo, creo, porque juega con códigos distintos a los de la realidad material. Permite un nivel de disociación, creatividad y proyección (en el buen sentido y en el malo) que no tenemos necesariamente en el día a día. Y saber manejar esos códigos, casi de fantasía o de timming humorístico, es algo que se aprende. Internet me enseñó a vivir en ese mundo, el de la posibilidad o la locura absoluta. Me enseñó también que no hay que tomarse nada personal, porque todos estamos llenos de veneno que necesitamos descargar en algún lugar, sabelo.