Horas antes de las escandalosas maniobras del memecoin $LIBRA promocionado por el presidente Javier Milei y en la que miles de personas perdieron abultadas cifras en dólares, el diputado jujeño Alejandro Vilca padeció una insólita denuncia pública que para su compañera del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, “huele a Patricia Bullrich y sus fake news berretas de siempre”. ¿El reclamo? Un reloj que el legislador trotskista por Jujuy tiene desde hace casi un año y que según algunos medios es un “Apple Watch” que vale “450 mil pesos”.

Según fustigó uno de los periodistas del canal A24, a Vilca “le gusta Apple porque compra un Apple Watch, pero me parece que no le gustan las empresas”, esbozando un argumento trillado de los sectores de derecha: que los militantes de izquierda no tienen derecho a aspirar a bienes tan sencillos del mundo en el que vivimos como un reloj. Habiendo tantos otros temas calientes en la agenda política, el periodista eligió este asunto para dedicarle no solo su editorial del jueves, sino también preciados minutos de su programa en AM Rivadavia del viernes.

En rigor de verdad, el reloj de muñeca no es de la firma fundada en 1976 por Steve Jobs, sino que es un dispositivo genérico que uno de sus hijos le compró por un Día del Padre en la feria popular de Alto Comedero, suburbio de San Salvador de Jujuy que Vilca habita y en cual trabajó muchos años como recolector de residuos antes de haber sido electo primero como legislador de su provincia y luego como diputado nacional.

El ataque sorprendió a muchos por la virulencia del mismo: le reprochan ser anticapitalista pero, al mismo tiempo, portar un dispositivo de la afamada marca de la manzanita, cosa que él mismo demostró que no es cierto. En efecto, la crítica a Vilca no era únicamente por esa supuesta aspiración material. Es que, en su diatriba, el periodista lo acusó de ejecer "el cinismo” a través de una cabriola bastante extraña: “Es muy parecido a lo que hacía el kircherismo, que por un lado odiaba a Estados Unidos pero por el otro vacacionaban en Disney y también compraban propiedades”. Dada la maraña de confusos argumentos, el diputado jujeño tuvo que salir aclarar que nunca viajó a Estados Unidos, al mismo tiempo que jamás adquirió inmuebles.

También se compartió un extracto de una alocución que Vilca había realizado en abril pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando la diputada Lilia Lemoine había acusado a él y a sus compañeros de bancada que “odian a los ricos” y que “la izquierda no representa a los trabajadores ni a los pibes”. Lo curioso es que el periodista valoró esta exposición como una “especie de batalla de razas” tan solo porque el legislador trotskista se había definido a sí mismo como “marrón”

“No es que la izquierda se crea que es representante del conjunto de la clase trabajadora: somos parte de la clase trabajadora”, había dicho Vilca en aquella alocución. “Pero también somos la única corriente política que cree que la salida para este mundo no viene de la mano de los empresarios o de los ricos, sino de las mayorías, de la única clase productora, que es la clase trabajadora. Porque hay que decirlo: el mundo sin empresarios funciona, pero sin trabajadores no”.

En ese contexto, Vilca se filmó un video para sus redes sociales en el cual le solicita a al periodista el derecho a réplica. “Hola, amigos. Estoy acá, con el reloj de la polémica. Quería lamentablemente decirles que no es Apple Watch, es otra marca. Pero, bueno, quería proponerle a Ignacio Ortelli, que salió en A24 a plantear esta polémica, a que me invite a su programa, así puedo hacerle entrega del reloj y hacer una rifa, una colecta o una subasta para juntar el monto que él dice que vale, y con ese dinero hacer una aporte a alguna escuela rural de la puna jujeña, que sería algo importante”.

Y no solo eso: el diputado también pidió “aprovechar, si es que me invita a su programa, a charlar sobre la política actual y sobre la situación que vive la clase trabajadora. Así que hago este pedido de réplica”. Como hasta el momento no obtuvo respuesta, Alejandro Vilca volvió a la carga en su cuenta de X, ex Twitter: “Sigo esperando el mensaje o llamado para ‘explicar’ las afirmaciones falaces que haces al aire. ¡Vamos, Ignacio! ¿Vas a seguir con la opereta por X o vas a actuar de buena fe invitándome a charlar de manera respetuosa y debatir ideas?”.