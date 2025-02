FOTOS: Alejandra Morasano

TEXTOS: Luis Paz





AgusFortnite2008 + Stiffy

Encuerados y con el logo de "Música Anti Viejos" de fondo en la pantalla, alternado con un agradecimiento público a Charly García, uno de los nombres legendarios de la historia del Cosquín Rock. Así caían los Swaggerboyz para hacer uno de los primeros shows del domingo en el escenario Norte, con alta participación de pibes en el pogo, y hasta con Turrobaby y Zell de invitados para darle forma a P.I.L.F y cantar Babasónico. Les terminaron cortando la jodita por bajar al campo.

AgusFortnite2008 | Foto: Alejandra Morasano

Stiffy | Foto: Alejandra Morasano

Blair

Blair también fue de las más jóvenes del festival, pero llegó con un mood totalmente distinto. La ahora blonda profundizó su sentido camaleónico en el escenario más aesthetic: el Montaña, con las sierras de fondo. Bancó problemas técnicos en general, se manejó con soltura en un contexto gigante y mostró (otra vez) méritos propios como cantante y letrista. La banda la acompañó bárbaro y levantó en la hora de la siesta, una franja que pareció destinada para las mujeres: Wayra Iglesias, Manu Martínez, Lara91k, Daniela Milagros, Uma... hasta Hilda Lizarazu. De la promocionada "alta densidad" femenina en la grilla, solamente Nicki Nicole arrancó su show después de las 18.

Blair| Foto: Alejandra Morasano

Nicki Nicole

Hablando de la rosarina, que ya había tenido un encuentro bastante sentido con los públicos grandes en el Buenos Aires Trap de fin de año, resultó también embajadora de esta costumbre de los artistas post pandemia de ser hosts de sus propios shows, conduciendo la acción, interactuando con la tribuna y agradeciendo el contexto (esas sierras, esos verdes húmedos, esas decenas de miles de personas). El crecimiento de Nicki Nicole es evidente y valida el plus de confianza con el que ahora se mueve. Es simpática, tiene temas conocidos y ofrece un show ATP que en Punilla sumó cover de Seminare y una emotividad exacerbada por el reciente fallecimiento de su papá.

Nicki Nicole | Foto: Alejandra Morasano

Bhavi

Otro que había estado en el Buenos Aires Trap fue Bhavi, que volvió a servir espectáculo con su transformación a alto elfo casi completada y una destreza multifacética, anormal para la escena a la que pertenece. Concepto, estética, bardo, iconicidad; Bhavi maneja bien casi todas las facetas del negocio. A Córdoba se llevó cuerpo de baile, escenografía medieval y un banquete coreografiado, una producción calcada a la del festival trapero.

Bhavi| Foto: Alejandra Morasano

CA7RIEL y Paco Amoroso

Los que subieron y bajaron la curva fueron el dúo dinámico. Cuando arrancaron fueron una piña de frescura, pero hubo épocas de perfos flojas con jacuzzis en el medio. Desde la Tiny Desk están en un nivel intratable y fueron una de las mayores confirmaciones de Cosquín Rock 2025: son buenos de verdad y tienen un bandón detrás. Tan fankys como frikis, pusieron a bailar al predio con verdadera intensidad, posiblemente más que La Delio Valdez, que dio buen show pero perdió por tocar casi en simultáneo a Los Piojos.

CA7RIEL y Paco Amoroso | Foto: Alejandra Morasano

Wos

Puede resultar curioso que no se haya sabido o que no se recuerde mucho, pero CA7RIEL supo ser el violero de la banda de Wos antes de que sus andanzas con Paco le chuparan todo el tiempo. El freestyler también sigue marcando su crecimiento, año tras año. Ya sin la efervescencia de ser la novedad, como cuando empezó a hacer música, pudo no obstante cautivar un público grande y amplio, como hace poco mostró en toda la gira que cerró en Rosario. La banda suena fuerte, el show tiene un despliegue audiovisual distinto a la norma, casi como un documental en vivo, y el propio Wos fue ganando recursos como cantante y performer.

Wos | Foto: Alejandra Morasano

Wos + la bajista Natasha Iurcovich | Foto: Alejandra Morasano

Natasha, la guitarrista "Chipi" Rud y Wos | Foto: Alejandra Morasano

Bandalos Chinos

Consolidada como una de las bandas más importantes de su generación, Bandalos Chinos funciona en estos festivales como un eslabón entre el rock previo a Cromañón y las músicas posteriores a la pandemia. Como un puente entre señoritas como Blair y señores como Babasónicos. Un espacio que ocupan cada vez mejor, y con resultados más parejos que los de otras bandas del arco del pop local. Con más de 12 años encima, giras y discos, son un ejemplo de crecimiento orgánico, talento, disciplina y carisma.

Goyo Degano, de Bandalos Chinos | Foto: Alejandra Morasano

No Te Va Gustar + La Vela Puerca

Muchas veces se los menciona en combo y no es justo para ninguna de las dos bandas, pero no deja de ser cierto que arman un tándem perfecto para hablar sobre el ámbito ampliado del rock argentino hacia el rock uruguayo. Presentes en cada festival de fuste del palo y clásicos de los Cosquín Rock, NTVG y La Vela de hecho hasta sonaron en continuado el sábado, movilizando multitudes promediando la tarde. Incluso con algún truquito, como el de NTVG de arrancar con cover de Un angel para tu soledad.

Emiliano Brancciari, de NTVG | Foto: Alejandra Morasano

El Enano de La Vela Puerca | Foto: Alejandra Morasano

Cebolla de La Vela Puerca | Foto: Alejandra Morasano

Babasonicos

No es casual que los Swaggerboyz y compañía hayan hecho un tema con una referencia a Babasonicos, la banda que le incorporó el swag al rock argentino moderno. "El mejor Cosquín de todos", aseguró Adrián Dárgelos en un momento de su show, el sábado en el Escenario Sur. Y también el mejor Babasonicos de todos: con una puesta cada vez más exquisita, un oficio empoderado por el frenesí y una actitud inclaudicable. Mientras en el otro polo tocaba Airbag y más allá El Plan de la Mariposa, los Babasonicos se quedaron con los que de verdad querían estar ahí, y les regalaron un show mítico bajo la llovizna.

Adrián Dárgelos de Babasonicos | Foto: Alejandra Morasano

Adrián Dárgelos de Babasonicos | Foto: Alejandra Morasano

Los Piojos

El regreso de Los Piojos no iba a terminar de consumarse hasta que no tocaran en Cosquín Rock, y así fue. Con algunos cambios como el ingreso de la bajista Luli Bass, la banda que lidera Andrés Ciro Martínez tuvo su celebración habitual de tres horas en el Valle de Punilla, así como las veces anteriores de Los Piojos y de Ciro y los Persas en el festival. Batería de hits para las masas noventeras y dosmileras, banderas de todo el país y un sonido arrollador, con la gente en el punto máximo de calentura. Otra histórica postal piojosa.

Andrés Ciro de Los Piojos | Foto: Alejandra Morasano

Andrés Ciro y Luli Bass, la nueva bajista de Los Piojos | Foto: Alejandra Morasano

Los Piojos | Foto: Alejandra Morasano

Skay

CA7RIEL y Paco Amoroso agitando el solo de Jijiji es una muestra de que los shows de Skay en Cosquín Rock no se los quiere perder nadie. El violero de Los Redondos es un abonado al festival, pero ni con esa currícula pudo zafar de los problemas técnicos. El show se cortó abruptamente, luego de 45 minutos, y después de graves desperfectos en la salida de audio de la guitarra durante el mítico solo del "pogo más grande del mundo". Queda firmada la revancha, para el flaco Beilinson y para las más de 50 mil personas del domingo.

Skay | Foto: Alejandra Morasano

Skay | Foto: Alejandra Morasano





