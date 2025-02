En el municipio de Rojas estalló un debate sobre las tasas municipales a raíz del nuevo presupuesto implementado por el intendente radical Román Bouvier. A partir de este año, los vecinos pagarán más por el alumbrado público, mientras que el sector industrial, con la multinacional Bayer a la cabeza, pagará mucho menos. La discusión sobre el uso de los fondos, la interna boinablanca y una denuncia penal, completan el escenario del distrito.

“increíblemente, con este presupuesto, le bajan casi un punto en la alícuota de la tasa de seguridad e higiene, que abarca al desarrollo empresarial que en Rojas no hay, y beneficia a Bayer, la ex Monsanto, una empresa que factura 17 mil millones de euros por semestre a nivel mundial”, comienza su relato a Buenos Aires/12 Ramiro Baguear, concejal y jefe del bloque de Unión por la Patria en Rojas.

La cuestión no queda ahí. En paralelo, Baguear detalla cómo se configuró la unificación de la tasa de alumbrado público para todos los rojenses en la categoría más alta, sin importar la condición del servicio. “Antes había tres categorías, la que pagabas cero pesos si no tenías alumbrado, 8.500 pesos para quienes estaban en zonas alejadas del centro y 12 mil para los del centro que cuentan con iluminación led, pero ahora todos pagarán más de 13 mil pesos”, detalla el dirigente peronista.

Este aumento tiene, según explica Baguear, un condimento extra más. Indica que, en algunos casos, el alumbrado público por el que se cobra ese monto incluye únicamente un farol con lámparas de sodio en algún punto de la cuadra, mientras que la iluminación con led de la zona centro tiene cuatro en la misma cuadra.

La crítica se centra en cómo se unificó y aumentó una tasa en contraposición a los beneficios de la planta María Eugenia que, según el sitio oficial de Bayer, es “la mayor procesadora de maíz del mundo”. “Lo que no cobran a la multinacional se lo cobran a los vecinos”, remarca Baguear que, agrega, lo recaudado por la tasa de alumbrado público estará alrededor de los 1.600 millones de pesos, "un monto superior al que demanda la cooperativa eléctrica por el servicio".

Consultado sobre todas estas situaciones, Bouvier detalló a este diario que la decisión sobre la tasa de seguridad e higiene es una apuesta a “acompañar al sector privado aún resignado recursos dado que están atravesando una situación crítica todos por igual”. En este sentido, aclara que la baja del tributo es para todas las industrias y el comercio.

Sobre Bayer, el intendente recuerda que en Rojas, desde el 2015 para adelante, la firma “pasó de pagar 0,35 a 6,4 en seguridad e higiene en el 2022, mientras que el resto de los comercios pasaron de 0,33 a 1,69”. “Una tasa totalmente judicializable y confiscatoria”, sostiene, y agrega que “Bayer en un momento casi pagaba más en Rojas que en la provincia de Buenos Aires”.

Los porcentajes a los que hace alusión el intendente responden a la facturación de la empresa o comercio en cuestión. Sobre eso se calcula el importe de la tasa. Lo paradójico del análisis de Bouvier es que, desde 2015, el gobierno del municipio también estuvo en manos del radicalismo. En este caso, de Claudio Rossi, que en 2021 pasó a ser diputado provincial y el distrito quedó en manos de Cristian Ford.

Pero, en 2022, Ford falleció, por lo que el siguiente concejal fue Bouvier, quien asumió el 12 de junio de ese año, para luego ser electo oficialmente en 2023.

Las facturas

Baguear explica que hay vecinos que pagan más de por el alumbrado público que por el consumo eléctrico del período. “Como hay personas que tienen una propiedad de tres lotes, les cobran los 13 mil pesos multiplicado por tres, entonces son 40 mil pesos de alumbrado público cuando de luz, en promedio, le viene 5 mil pesos”, detalla y exhibe una factura a modo de ejemplo.

Señala que, cuando pidió explicaciones al gobierno local, se encontró con palabras similares a las que obtuvo este medio. “Nos dijeron que la tasa de seguridad e higiene era confiscatoria”, cuenta. A su vez, en lo que respecta al alumbrado público, el argumento de la gestión de Bouvier es que la unificación de las categorías permitirá acrecentar la recaudación para mejorar el servicio y, por ejemplo, transformar toda la iluminación a base de vapor de sodio en led.

“La realidad es que nosotros, en 2024, presentados dos proyectos, donde uno apuntaba a bonificar el 30 por ciento del alumbrado público y, ahora, vamos a ir por una reducción del 50 por ciento”, resalta Baguear.

Sucede que, dentro del Concejo Deliberante, Unión por la Patria está en desventaja. Allí, de las catorce bancas, nueve pertenecen al ex Juntos por el Cambio, sólo cuatro a UxP y la restante a La Libertad Avanza. El desafío, apunta, es crecer este año, donde el oficialismo pone en juego cinco sillas y el peronismo dos, con siete lugares en juego.

Respecto al alumbrado público, Bouvier aclara que todos tienen el servicio y que nadie va a pagar por un beneficio con el que no cuenta. Y reconoce que, en algunos lugares, la iluminación es led y en otros con lámparas de vapor de sodio.

Gestión, interna y denuncias

En Rojas hubo una coincidencia entre el peronismo y los libertarios: denunciar a Bouvier. No se pusieron de acuerdo, no dialogaron, lo hicieron por separado y, ni siquiera, tuvieron que investigar pormenorizadamente. El propio intendente, al poco tiempo de asumir, confesó ante los medios de comunicación que le ofrecieron coimas y hubo irregularidades durante la gestión de Rossi al frente del municipio.

Con este antecedente, Baguear hizo la denuncia ante la Justicia por “la posible comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado, violación de los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y encubrimiento”.

A su vez, el dirigente peronista explicó en su presentación una operatoria a través de cooperativas de trabajo que, según dice, “son claros hechos de corrupción”. “Fue un saqueo”, sentencia Baguear.

“Rojas tuvo, en 2024, un presupuesto de 13.600 millones de pesos, y años anteriores era mayor por la tasa a Bayer, es de los presupuestos per cápita más grandes de la provincia con poco más de 20 mil habitantes”, señala. Y lo compara con el de Salto, distrito vecino que tiene alrededor de 20 mil habitantes más que Rojas y un presupuesto de 11 mil millones.

“Fue un desfalco lo que hicieron”, continúa su acusación. “Rossi se compró 130 hectáreas de campo por 2,5 millones de dólares”, subraya.

En esta línea, vuelve a la denuncia y a las cooperativas de trabajo. En el texto, apunta a tres por una facturación en torno a “1,8 millones de dólares al año para servicios como el barrido y la limpieza”. Además, agrega que en los meses previos a las PASO y a las generales, “se facturaba más dinero”.

“Es claro que se financiaron las campañas, pero nosotros vamos a esperar los tiempos de la Justicia porque estamos hablando con los datos en la mano”, indica.

En paralelo a esta cuestión, el concejal y referente de La Corriente, el espacio político que lidera la Jefa de Asesores provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, advierte que la gestión de Bouvier no aceptó su colaboración para traer viviendas, cloacas, cañerías de agua potable, un SUM para una entidad infantil, un Centro de Desarrollo Infantil y la Casa de la Provincia. “Lo llevé al intendente a La Plata y no hicieron nada, incluso cobraron el anticipo del SUM y el CDI y no construyeron nada”, detalla.

Como contrapartida, sostiene que, desde el peronismo, tiene un Plan Estratégico de Crecimiento a 25 años, con un mojón de cierre en 2050. “Hace 40 años que la ciudad no crece, en el último censo se ve como fue de la que menos creció, y entendemos que el Estado no puede cubrir todas las necesidades, pero debe ser confiable y tener un vínculo con el sector privado”, repara.

Reconoce que el desafío para su espacio está en darle un cierre a la herida que significó el conflicto por la Resolución 125, pero también evalúa los últimos datos electorales donde Kicillof triunfó en cuatro de las cinco secciones del interior bonaerense y sólo perdió en la sexta por poco más de 3 mil votos.