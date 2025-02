"He sido estafado y perdí una cuantiosa suma de dinero en cuestión de minutos y por eso me presento en el marco de este expediente, a los efectos de obtener justicia y algún tipo de reparación al respecto". Eso es lo que denuncia y reclama la primera presentación personal de uno de los damnificados de carne y hueso que invirtió en la criptomoneda $LIBRA cuando vio que la promovía Javier Milei, y que se quedó sin nada. El hombre se presentó en el juzgado de María Servini, donde se concentran los pedidos de investigación contra el Presidente, su entorno y los empresarios que idearon y lanzaron la "memecoin" (monedas cuyo único respaldo son las personas que la promueven) como parte de una iniciativa llamada "Viva la libertad project". Este martes, ante la convocatoria de la jueza, empezaron a presentarse algunos de los denunciantes a ratificar sus acusaciones y anunciaron ampliaciones en base a la increíble entrevista de Milei con Jonatan Viale, a nuevos posteos y chats revelados por el medio CoinDesk según los cuales Mark Davis, el empresario que lanzó el token del escándalo, hacía gala de haber sobornado a la secretaria presidencial, Karina Milei.

En primera persona

J.P.M, quien por ahora prefiere no hablar públicamente, señala en el escrito que presentó ante Servini y al que accedió Página/12, que quiere ser querellante en su carácter de "víctima del hecho ilícito investigado". Lo representan Juan Grabois y Nicolás Rechanik, quienes presentaron una de las primeras denuncias por la responsabilidad presidencial en la cripto estafa como maniobra en general, que ratificarán este miércoles citados por Servini. El dirigente comentó en entrevistas que a partir de esto recibió consultas de personas damnificadas, por lo menos 18, algunas de las cuales también se presentarían en el expediente.

"El pasado 14 de febrero me encontraba navegando por la red social 'X' como lo hago generalmente. Alrededor de las 20.00 horas tomé conocimiento a través de la red social del presidente Javier Milei de la existencia de un nuevo token criptomoneda llamado $LIBRA que iba a ser un proyecto para financiar pequeñas y medianas empresas argentinas y que se trataba de un emprendimiento confiable en función de ser publicitado por el mismo presidente de la Nación y que el mismo Presidente manifestaba la intención de que el sector privado invierta en nuestro país. Si bien no puedo considerarme un experto en la temática ,sí estoy bastante acostumbrado al mercado de criptomonedas, me gusta estudiar e interiorizarme de las novedades y al ver que el mismo presidente publicita esta nueva criptomoneda creía que el proyecto era seguro y sustentable", relata el damnificado.

Luego confiesa que "el crecimiento vertical que tuvo el valor de $LIBRA en todo momento me generó una ilusión". A eso le agregaba que "el Presidente es un economista formado en la materia y que ha manifestado tener conocimientos y reuniones con el mundo Tech". "En virtud de esto entré a la plataforma Júpiter con mi Phantom wallet, y puse la dirección de contrato que estaba en el tweet", explicó. Gastó, precisó, un equivalente a 950 dólares. Después el valor de $LIBRA cayó estrepitosamente y perdió el 95% de la inversión en cuestión de minutos. El texto dice que él desconoce quienes son los autores de la estafa, si el presidente y/o los empresarios que participaron, pero quiere que se dilucide porque "he sido estafado" y, además, espera una reparación.

En la entrevista en TN, Milei minimizó la existencia de damnificados, descartó que fueran 44.000 y dijo que si había argentinos eran muy pocos. Según el mandatario muchos de los que habían operado eran "bots". Esta y otras historias que van apareciendo, también ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aportan una pieza crucial a la investigación y traslada a la vida real lo que parece ocurrir solo en un mundo virtual. Es un aspecto tan real como la trama que debería reconstruir la jueza Servini acerca de cómo se gestó el negocio y qué billeteras se llevaron las millonarias ganancias al haber manejado, todo indica, información privilegiada por lo que en los primeros segundos después del anuncio ya habían comprado $LIBRA.

Medidas urgentes

"Nos preocupa que no se estén recolectando las pruebas, se lo planteamos al juzgado: el secuestro de todos los aparatos electrónicos, celulares, tablets, computadoras. Esto implica allanar la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y los domicilios de todos los implicados, así como secuestrar el crudo de la entrevista que dio Milei en TN, a Viale", señaló al hablar con Página/12 el economista Claudio Lozano, quien estuvo este martes a la mañana en Comodoro Py para ratificar la denuncia que hizo junto con los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya y la ingeniera María Eva Koutsovitis. El fiscal de la causa es Eduardo Taiano, que está de licencia. Lo reemplaza Gerardo Pollicita, que no hará nada porque su colega pidió que lo esperen. El exdiputado Lozano anunció que harán una ampliación de su denuncia original, que le adjudicaba a Milei, a los empresarios que idearon y lanzaron $LIBRA --Julian Peh, de KIP Protocol y Hayden Mark Davise, de Kelsier Venture-- y otros personajes del entorno libertario la figura de asociación ilícita y delitos como "estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación a la Ley de Etica Pública".

"En el reportaje con Viale --señaló Lozano-- Milei confirma que esta criptomoneda no está registrada ante la Comisión Nacional de Valores, no estaba autorizada ni regulada, lo que implica una violación al orden financiero. También hay una confirmación de que quería desarrollar una intermediación financiera, tampoco autorizada, que es otro delito". A esto suma que por estas horas circula un relato clave que es el del empresario Davis, quien había llegado a Milei a través del trader financiero Mauricio Novelli. Davis estuvo el 30 de enero con el Presidente, había estado en el Tech Forum en Argentina, y todo indica que antes también. Davis sostuvo públicamente que asesoraba a Milei, que éste apoyaba "activamente" el proyecto, que el plan para lanzar la criptomoneda tenía tres etapas, que la primera era un tuit del Presidente, la segunda otro tuit con un video de él y luego se sumarían figuras influyentes.

Como es sabido, después del primer posteo donde el Milei invitaba a invertir en $LIBRA, diciendo que fondearía inversiones argentinas, el valor del cripto activo tuvo un aumento exorbitante y se desplomó en tres horas: dejó a unas pocas billeteras virtuales con ganancias millonarias y el resto perdió.

Davis dice que dispone 100 millones de la estafa cripto "en custodia", que son de Argentina o de alguna "asociación" y que espera entregarlos cuando le respondan Milei y su equipo. Define que fue "un facilitador". Como frutilla del postre, el medio sobre el mundo "cripto" Coin Desk publicó una serie de presuntos chats de Davis, en los que dice haber sobornado a Karina Milei y eso le garantizaba tener "control" sobre el Presidente para que hiciera lo que le pedía. Según el diario La Nación en las últimas horas Davis habría estado en contacto con colaboradores del Presidente para acordar una estrategia frente al escándalo. El empresario, entre tanto, designó abogada en Argentina.

El abogado Gregorio Dalbón, otro de los denunciantes, presentó un pedido de mediadas por la entrevista a Milei en TN y sugirió que testifique Viale. Dijo que es por "la trascendencia de las manifestaciones realizadas por el Presidente de la Nación en la mencionada entrevista, así como en información difundida con posterioridad a su emisión que da cuenta de la existencia de preguntas pactadas y de la intervención de asesores durante la grabación, lo que podría configurar una maniobra tendiente a direccionar el discurso presidencial con el fin de encubrir o justificar los hechos investigados".

En la noche del lunes se filtró un tramo del "crudo" de la entrevista que daba cuenta de que Santiago Caputo interrumpió la conversación para volver a grabar un tramo en el momento en que Milei decía que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se ocuparía de la estrategia judicial, frente a lo cual Viale comenta que claro, lo que estaba diciendo le podría traer "más problemas judiciales".

Mucho por dilucidar

Entre las medidas más llamativas requeridas ante la jueza Servini, Dalbón sostuvo que la Unidad de Información Financiera debería dar cuenta de los movimientos financieros de la Fundación Faro, que comanda Agustín Laje, el "intelectual" ideólogo de la "batalla cultural". Es el think tank libertario que se usaría para canalizar dinero vinculado con la política. La UIF debería dar cuenta de operaciones sospechosas. Su denuncia señala que se debería investigar si giraron dinero a cuentas en el exterior vinculado con la maniobra de $LIBRA. Agrega pedidos de informes a ARCA (la exAFIP) sobre ingresos declarados por Novelli, Peh, Davis y sus empresas.

Tanto Grabois e Itaí Hagman como otros denunciantes pidieron preservar el material de redes sociales. Apuntan a lograr también "un rastrillaje completo de la Blockchain de Solana, y cualquier otra red conducente en tanto se corresponda con las billeteras detectadas como parte de la maniobra, a los efectos de producir un informe que contenga la trazabilidad de los fondos obtenidos con la creación de LIBRA, la identificación de las wallet involucradas, las fechas y horas exactas de las transacciones relevantes...".

En la misma línea piden informes de CNV. ¿Quién se llevó la plata? es una pregunta central. Como informó Página/12 la presentación de Grabois-Hagman señalaba que hubo una empresa, Ripio, sobre la que piden indagar, que ofrecía $LIBRA el viernes a la noche y la asociaba con Milei.

Otro tema insoslayable para la investigación son todas las referencias a posible coimas, no solo de Davis, sino de Charles Hoskinson, referente del mundo "cripto" a quien le habrían pedido plata para juntarlo con MIlei y facilitar "cosas mágicas" y el relato del experto en finanzas Diogenes Casares, que supo de la token con antelación y el ofrecimiento de pagos ilegales.