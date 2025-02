Hace tiempo, la brújula servía como una herramienta estándar para evitar perder el rumbo, así como el cielo estrellado guiaba la travesía de los navegantes. Las tradiciones también nos orientaban respecto de la vida y de la muerte, de la sexualidad, el amor y el trabajo. Tantos esos instrumentos, como lo que tan frecuentemente llamamos “patriarcado” han quedado atrás.

La época que nos toca, sin embargo, nos enfrenta con nuevas exigencias. La innovación en lugar de la tradición y la permisividad como mandato apremiante, se conjugan con los alcances aparentemente insospechados de la tecnociencia, dejando a los sujetos frente a la posibilidad o aun frente al imperativo de realizarse a sí mismos a través de la experimentación ilimitada sobre los cuerpos.

¿Qué podemos hacer cuando no hay tutorial, ni anatomía, ni genética, que oriente acerca de la sexualidad y del amor?

La EOL Sección Santa Fe convoca a su Seminario Anual 2025 “¿Cómo se puede vivir así? El imperio de los cuerpos”. El sentimiento de estar en el cuerpo equivocado será el tema de la primera reunión.

Nuestro título no nos propone –sin embargo– una posición nostálgica por lo que ya no es. Pensamos más bien en la necesidad y la oportunidad que tienen los sujetos contemporáneos de inventar sus propios instrumentos no estandarizados para dar respuesta a lo que no tiene una solución universalmente válida, sino la que se encuentra cada vez, caso por caso, uno por uno.

Se invita a realizar este recorrido a partir del 17 de marzo a las 19:30 en el Château Rose de la Alianza Francesa, en bulevar Gálvez 2147, de la ciudad de Santa Fe.

En ese primer encuentro nos propondremos pensar y conversar juntos sobre “El sentimiento de estar en el cuerpo equivocado”. Otros temas a tratar serán: “¿Un mundo sin hombres? Feminismos y femineidades”, “El Edipo en su lugar… pero ¿Cuál?”, ¿Cómo decir hoy que no? Desarticulación entre la ley y el deseo”, “Intervenciones en el cuerpo. Respuestas del sujeto cuando fracasa la palabra”, “Reclamos insólitos del cuerpo. Derechos y declaraciones”, “El apego del sujeto a la imagen de su cuerpo. ¿Qué lugar para el inconsciente?” Preguntas y títulos que guiarán esta propuesta.

Las citas serán quincenales, siguiendo los títulos expuestos. Habrá Aranceles diferenciales par graduados, estudiantes e integrantes de la Sección. Las consultas pueden ser hechas a través de: [email protected] Las inscripciones se realizan en un formulario online.

*Responsable junto a José María Borlle, Julia Kozol, Aníbal Mendiburo, Mariano Pauloni, Ángeles Ramírez Barbieri, Sabina Serniotti y Gonzalo Torrealday. Quienes integran el Equipo de Trabajo.