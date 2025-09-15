Platense derrotó como visitante 2-1 a Defensa y Justicia, en un encuentro correspondiente a la 8va. fecha 8 torneo Clausura 2025, y alcanzó el noveno puesto del grupo B, con nueve unidades.

Los dos goles del ganador fueron realizados por el mediocampista Ignacio Schor y el centro delantero Ronaldo Martínez. Mientras que en el único tanto del local llegó de la mano del centro delantero Juan Miritello.

Durante el transcurso del primer tiempo, ambos equipos demostraron importante capacidad para generar oportunidades claras de gol. A los 32 minutos, el equipo de Florencio Varela abrió el marcador del estadio Norberto Tomaghello. Juan Miritello finalizó una jugada colectiva con una definición precisa.

Pero, en el minuto 46, el “Calamar” igualó en el marcador. Ignacio Schor aprovechó un contragolpe y envió la pelota al fondo de la red.

En el complemento del encuentro, el campeón del Torneo Apertura regresó al terreno de juego con una actitud diferente y desplegó una estrategia ofensiva sólida, basada en un juego de ataque colectivo.

A los tres minutos, el “Calamar” concretó el 2-1 en el tanteador y destrabó el enfrentamiento. El delantero centro Ronaldo Martínez realizó una sorprendente pirueta aérea y envió la pelota al fondo del arco.

En los instantes finales, el conjunto liderado por el director técnico Mariano Soso intentó revertir la situación, generando diversas situaciones claras de gol, pero, las imprecisiones en las definiciones los condenaron a la derrota.