No pasó ni un día desde el descargo de Jonatan Viale en TN que Miguel Ángel Pichetto salió al cruce con una respuesta filosa. En un extenso posteo cargado de chicanas, el diputado le recordó al periodista su cercanía con el Gobierno y le advirtió que su fanatismo por la gestión libertaria podría jugarle en contra.

Todo comenzó cuando, en su editorial del martes, Viale cargó contra sus colegas que lo criticaron por la entrevista a Javier Milei y la interrupción de Santiago Caputo. En esa misma línea, apuntó contra Pichetto, quien lo había acusado de ser un "periodista al servicio del poder".

"¿Pichetto? Es el mismo que vivió toda su vida al servicio del poder político, el senador que le cuidó los fueros a Cristina Kirchner para que no vaya presa. El mismo diputado que se abstuvo de votar a favor de ficha limpia. Si tenés lo que tenés que tener, votá en contra. ¿Vos justamente, Pichetto?", disparó el conductor de TN.

La fulminante respuesta de Pichetto

El presidente del bloque de diputados nacionales de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, no se quedó callado y le respondió al periodista con munición gruesa. Lo hizo desde su cuenta de X (exTwitter), donde desplegó toda su artillería sarcástica. "Anoche, en tu sentido monólogo, afirmaste que mis dichos radiales te dieron la motivación para levantarte de la cama y presentarte a tu trabajo. No entiendo por qué te enojaste conmigo, si vos mismo admitiste que cometiste un error", disparó.

Pero la respuesta del diputado fue más allá. "Me sorprende aún más que te hayas identificado sin dudarlo en la frase 'periodista al servicio del poder'. Hay algo ahí en el subconsciente que hay que trabajar con el analista", ironizó, dejando en claro que el dardo no era casual.

"Te gusta demasiado este gobierno y deberías buscar un lugar cerca de Adorni para defenderlo. Pero cuidado, porque te puede pasar como a Ícaro: acercarte tanto al poder y al fuego te puede quemar". Un golpe directo al orgullo del periodista, que en las últimas horas intentó despegarse de la polémica.

La estocada final llegó con un golpe directo al ego: "Vos tenés otro sentimiento muy jodido, que se te nota, es el odio. Ayer hablaste desde el odio. La pregunta es qué tengo que ver yo con la entrevista de Milei, los errores cometidos y tu enojo con Caputo. Y con tu obsecuencia, que la vio todo el país", disparó Pichetto. Y como si no hubiera sido suficiente, le dejó una última reflexión que sonó más a sentencia: "Tu valoración sobre quién es buena o mala gente... mírate en el espejo de tu vínculo con periodistas y colegas. No hay nadie que te quiera, pibe".

Las justificaciones de Jonatan Viale

El enfrentamiento estalló en medio de un clima político caldeado tras la entrevista con Milei, que dejó más preguntas que respuestas. El asesor presidencial, Santiago Caputo, intervino en vivo para frenar una pregunta incómoda sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, dejando expuesta la influencia del entorno del mandatario en la conversación.

Viale no tuvo más remedio que admitir lo ocurrido. Reconoció públicamente que decidió recortar esa parte de la entrevista y confesó que "no tuvo la firmeza" para plantarse ante Caputo. "Es una lástima. Fue una nota interesante. La primera hora fue una batería de 250 preguntas fuertes. No reaccioné como tendría que haber reaccionado", dijo Viale , tratando de rescatar la intensidad inicial del reportaje.

Intentando humanizar su error, agregó: "Uno es humano y se equivoca. No hay que ser soberbio, hay que saber que uno se puede equivocar. Y yo creo que la pifié. Fue un recontra cachetazo, como dijo Milei ayer".



Sin embargo, su intento de justificación no convenció a todos. En su programa, Viale se defendió argumentando que "nunca en la vida tocó un peso de este gobierno ni de ningún otro" y que su único propósito era informar. Pero el episodio dejó dudas sobre su independencia periodística y lo colocó en el centro de la polémica.

Mientras el periodista de TN intenta despegarse del escándalo, el oficialismo enfrenta las críticas por la intromisión de Caputo y el sismo financiero que salpica al gobierno libertario.

