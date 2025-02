El Gobierno se prepara para recibir el primer revés del Congreso Nacional por el escándalo de la estafa promocionada por el Presidente, Javier Milei. En la sesión prevista para tratar la suspensión de las PASO y otros temas, el bloque radical buscará aprobar el pedido de creación de una comisión para investigar la responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo y otros funcionarios nacionales en lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La propuesta contaría con el respaldo de senadores de otros bloques opositores y podría sumar también el de Unión por la Patria. Fuentes de la bancada peronista adelantaron que tienen prevista una catarata de cuestiones de privilegio contra el Gobierno y que podrían sumar también un pedido de interpelación al jefe de Gabinete y otros funcionarios.

Mientras en Diputados siguen negociando para acercar posiciones entre las iniciatiavas de los bloques opositores, la Cámara Alta picó en punta y se encamina a generarle el primer traspié del año al oficialismo. Necesitado de sesionar para aprobar la suspensión de las PASO antes de que termine el período de extraordinarias, el Gobierno dio la orden de abrir el Senado este jueves a partir de las 12 del mediodía. El costo será exponer a la figura del Presidente, que quedó en el ojo de la tormenta desde que el último viernes lanzó en sus cuentas de Twitter e Instragam una megaestafa que dejó a miles de damnificados por millones de dólares en todo el mundo.

El proyecto impulsado por el senador Pablo Blanco lleva la firma del titular del bloque radical Eduardo Vischi y sus colegas Martín Lousteau, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. "La Comisión estará compuesta por 17 senadores designados de manera proporcional a los bloques políticos. Tendrá un plazo de 180 días para llevar a cabo sus funciones, las cuales incluirán solicitar información, tomar declaraciones y denunciar ilícitos ante la justicia. Al término de su investigación, presentará un informe final con sus conclusiones y recomendaciones, que será publicado en su sitio web. La Comisión funcionará con la infraestructura y recursos necesarios proporcionados por la Presidencia de la Cámara”, explicó Blanco.

Por tratarse de la creación de una comisión investigadora, el reglamento del Senado establece en su artículo 88 que para su creación "se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara". Es decir 48 votos. No establece que tenga que tener dictamen de comisión previo y, además, los proyectos sin dictamen necesitan de esa misma mayoría para su tratamiento sobre tablas. Es decir, los votos que se exigen para aprobar el tratamiento sin dictamen de cualquier proyecto son los mismos que se requieren para aprobar la creación de la comisión investigadora.

El poroteo

El bloque radical cuenta con 13 integrantes. La firma de Vischi indica que hay al menos un consenso amplio en esa bancada sobre avanzar en ese sentido. El bloque de Unión por la Patria tendrá a partir de la sesión de mañana 34 senadores cuando jure la entrerriana Stefanía Cora, en reemplazo del expulsado Edgardo Kueider. Entre ambos bloques ya suman 47 senadores.

La número 48 será Guadalupe Tagliaferri. La senadora del PRO responde al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en las últimas horas protagonizó un durísimo cruce con Milei. El Presidente, en su afán por distraer la atención del escándalo, salió en su cuenta de X a acusar a Rodríguez Larreta, de "ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta". La respuesta no tardó en llegar, y en un tono desconocido para el ex candidato presidencial: "Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas. Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls pagados con la plata de todos los argentinos. Quiero que se investigue a fondo. A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por “difundir” negocios truchos", retrucó.

Hay otros dos senadores que también podrían acompañar: el formoseño Francisco Paoltroni, expulsado de La Libertad Avanza por sus cuestionamientos al triángulo de hierro. El senador fue muy crítico del entorno de Milei desde que estalló el escándalo.

Por último, la rionegrina Mónica Silva, de Provincias Unidas, presentó un proyecto parecido, para crear una comisión bicameral que investigue lo ocurrido. Si bien el interbloque es aliado del Gobierno, la senadora responde al gobernador Alberto Weretilnek. Podría convertirse en el voto número 50.