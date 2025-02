El Gobierno no puede superar la crisis por la estafa de $Libra que involucra al presidente Javier Milei, pero intenta hacer un "operativo distracción" para que la agenda se centre en otros temas y puedan correr la atención de los problemas judiciales que enfrenta Milei. Si bien desde su entorno insisten con que "no hace falta" que el presidente busque un abogado porque "no cometió ningún delito", el miércoles por la tarde se reunieron en la casa de gobierno el viceministro de justicia Sebastián Amerio y el procurador del tesoro, Santiago Castro Videla, que asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo. Milei no estuvo durante todo el día en Balcarce 50 porque decidió recluirse en la Quinta de Olivos. Por la tarde compartió una foto con el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y otros economistas "amigos". También se dedicó a confrontar por twitter con Horacio Rodríguez Larreta, al que le dijo "político corrupto", y lo vinculó con "periodistas ensobrados". Larreta, en tanto, le respondió: "A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra". Por la madrugada el Presidente emprendió su viaje a Estados Unidos, pero antes no se privó de subir un posteo a Instagram en el que se lo ve cabizbajo, con la frase: "Ellos no vienen por mí, vienen por vos. Yo solo estoy en el medio".

Mientras en el gobierno evalúan --más allá de que lo nieguen-- cómo seguir en el plano legal, insisten con la estrategia de que el asesor Santiago Caputo se lleve todas las marcas. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, salió este miércoles a machacar con esa idea: opinó que el asesor intervino en la entrevista “por una estupidez” y agregó que el episodio le servirá para darse cuenta de que “nadie es superpoderoso”. Si bien entre Caputo y Francos hubo cortocircuitos en el pasado, la discusión entre ellos sería una de las tantas estrategias para intentar correr el foco de atención. Cerca de Milei dicen que Santiago Caputo está ratificado en su puesto y que los hermanos no piensan "pasarlo por la guillotina".

Otra de las técnicas de distracción que activó la Casa Rosada fue la de iniciar una pelea entre el Presidente y el exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados. La justicia debería investigar", dijo el mandatario y agregó: "si el exprecandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta". Luego se quejó del "silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción", y disparó: "Los que cuestionan mi entorno deberían preguntarse qué tipo de gente estuvieron apoyando todos estos años".

Larreta no tardó en responder. Le dijo: "¿Tanto te preocupa la criptoestafa Milei? Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas". Luego agregó: "A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra". Y disparó: "que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por 'difundir' negocios truchos". Opinó que "si estás buscando desviar la atención, sabé que no lo vas a lograr", y recordó que su nombre "está en toda la prensa seria del mundo como sinónimo de escándalo y estafa. Una vergüenza para nuestro país". Por último disparó una chicana: "le voy a preguntar a tu jefa el precio de las audiencias con vos y voy a verte donde quieras".





Milei enfrenta varios problemas en la justicia: la jueza federal María Servini investiga una presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $Libra en la que hay más de 100 denunciantes y hay otro expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, que dirige Sandra Arroyo Salgado. Más allá de eso, en el plano internacional hay una denuncia que un estudio jurídico radicado en los Estados Unidos realizó en contra de él. Lo acusan de incurrir en una presunta "operatoria criminal”.

Cerca del mandatario desmienten que Milei haya elegido un abogado para que lo defienda. Durante la jornada circuló que había seleccionado a Francisco Oneto, quien en 2023 fue candidato a vicegobernador por LLA en Provincia de Buenos Aires, se autodenomina como "experto en estafas piramidales", y fue abogado de Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe. Sin embargo, desde el oficialismo dicen que no hace falta que Milei designe a un letrado porque "no cometió delito".

Además, desmienten que la hermana del mandatario y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, haya recibido coimas. Agregan que sobre ese tema "no hay denuncias serias", y dicen altivos: "Ojalá que haya denuncias porque hasta ahora son todos entredichos. Que hagan las denuncias y la justicia investigue". Se refieren a la versión que asegura que el creador de $Libra, Hayden Mark Davis, le pagaba coimas a ella. También aclaran que Davis ya no tiene vínculos con la Casa Rosada. "Lo que sí cobraba Milei era las charlas que daba antes de ser candidato", intentan justificar desde el entorno más íntimo del Jefe de Estado.

Durante la madrugada, Milei se subió a un charter con destino a Estados Unidos junto a su hermana, Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni. En Washington los espera el canciller Gerardo Werthein que negocia hasta último momento para conseguir una foto con Donald Trump. Quieren que eso les sirva para tapar el escándalo. Por ahora tiene cerradas una reunión con Elon Musk y una con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.