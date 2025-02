El escándalo de Javier con la criptomoneda $LIBRA recorre el mundo y ya es causal de sketches humorísticos en el que se burlan del presidente argentino, como ocurrió en las últimas horas en España, donde el disparador fue la entrevista que Santiago Caputo interrumpió el lunes en Casa Rosada.

En el programa El Intermedio, que conduce El Gran Wyoming (nombre artístico de José Miguel Monzón Navarro, recordado como uno de los protagonistas de Muertos de risa de Álex de la Iglesia), sentaron a un imitador de Milei, el actor Raúl Pérez.

En el diálogo, El Gran Wyoming pregunta al imitador si estaba "detrás de la salida de la criptomoneda". El Milei apócrifo respondió: "Es que la llamada criptomoneda Libra por la Libertad o Jesucripto, digamos, porque soy el salvador de los argentinos, ese es un nombre que nos lo guardamos para la siguiente, cuando se olviden de esta, va a ser un proceso largo".



En eso entra un hombre que dice: "No, no, Javier, por ahí no es", y le habla al oído, tal como hizo Caputo en la entrevista con Jonatan Viale en el momento en que el mandatario hablaba de tener al aparato del Ministerio de Justicia a su disposición, un fragmento que no salió al aire y se filtró tras la emisión de la entrvista grabada.

El "asesor" cuchichea al oído del Milei falso, que se levanta y se va bajo la excusa de que "tenemos el auto aparcado en doble fila y la motosierra, me tengo que ir, mis entrevistas son como la criptomoneda, duran poco". Mientras, El Gran Wyoming reclamaba "al menos la receta de la mileinesa". El ridículo trasciende fronteras.