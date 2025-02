Con el respaldo del PRO, gobernadores y parte del radicalismo, el presidente Javier Milei fue salvado por parte del Senado de la creación de una comisión investigadora respecto a la estafa que protagonizó el propio presidente con la memecoin $Libra. El tratamiento se realizó sobre tablas, por la que se necesitaban 48 votos para aprobarlo, pero los aliados de la Casa Rosada lograron frenar la aprobación con 23 votos negativos, frente a 47 votos positivos; a solo uno de la creación de la comisión.

Si bien no serán los 87 héroes de diputados, Milei podría pensar en armar un asado con los "valientes" que evitaron poner la lupa en el criptogate.

El PRO y LLA, un solo corazón

En la votación, La Libertad Avanza afirmó su alianza con el PRO, ya que seis de los siete integrantes del bloque amarillo, con su presidente Alfredo De Angeli a la cabeza, votaron en contra del debate sobre tablas y luego rechazaron la creación de la comisión investigadora. Lo siguieron Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Enrique Goerling Lara y María Victoria Huala.

La única del bloque PRO que votó a favor fue Guadalupe Tagliaferri, senadora referenciada con el ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El oficialismo tuvo seis de seis: sus senadores todos rechazaron investigar a Milei en el ámbito del Congreso

Las provincias, al rescate

Por fuera del PRO, pero dentro de Juntos por el Cambio, también aportaron sus votos negativos Beatriz Luisa Ávila (Tucumán) y Lucila Crexell (Neuquén).

En esta votación, al igual que en la Ley Bases, los gobernadores y senadores pertenecientes a unibloques jugaron sus cartas a favor de Milei. Dos votos fieles al oficialismo fueron los del bloque Unidad Federal, al que pertenecía el peronista Eduardo Kueider, expulsado en medio del escándalo por contrabando de dólares a Paraguay. Fueron los del Carlos "Camau" Espínola --que como Kueider llegó a la Cámara alta con la boleta del Frente de Todos-- y el de la senadora cordobesa, y esposa del ex gobernador Juan Schiaretti, Alejandra Vigo.

En tanto, el senador salteño y ex gobernador Juan Carlos Romero también jugó su repetida carta a favor del oficialismo al rechazar la creación de la comisión investigadora. Además, Milei tuvo el respaldo de la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que responde al gobernador Alberto Weretilneck. En tanto, los senadores del Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Omar Arce, Sonia Elizabeth Rojas Decut que responden al gobernador Hugo Passalacqua se ausentaron de la sesión. Con un solo voto a favor de misioneros se hubiese creado la comisión.

La UCR siendo la UCR

Otro rol jugó el radicalismo, que se mostró dividido. El proyecto de creación de la comisión investigadora, que se trató sobre tablas, fue presentado por Pablo Daniel Blanco; mientras que el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, fue categórico en la necesidad de investigar la estafa protagonizada por Milei. "Lo que acá ha ocurrido es un hecho de una gravedad inédita. Hemos visto al presidente Javier Milei en vivo y en directo protagonizar una estafa. Sin la participación de Milei, la estafa no hubiera sido posible", sostuvo en la sesión.

Sin embargo, el bloque de la UCR, que reúne a 13 senadores, no mantuvo una conducta homogénea. En la primera instancia de votación, cuando la cámara Alta debió votar la habilitación del tratamiento sobre tablas, hubo seis legisladores que votaron a favor de dar curso al proyecto presentado por Blanco. Pero en la segunda votación, cuando debía aprobarse la creación de la comisión investigadora se dieron vuelta y decidieron rechazarla.

Se trató de los senadores Eduardo Vischi (Corrientes), Víctor Zimmerman (Chaco), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Mariana Juri (Mendoza) y Mercedes Valenzuela (Corrientes). Los casos de Vischi y Zimmermann fueron sobresalientes: el primero porque había puesto el gancho para que salga el dictamen que habilite tratar la comisión investigadora. Respecto al senador del Chaco, cuando tomó la palabra, dijo que él era "de los que creen que una investigación viene bien", pero luego afirmó que la creación de la comisión era "politizar" y pidió confiar "en la división de poderes". "Si faltan cosas, hay que fortalecer a la Justicia", comentó.

Con una votación que se definió por un solo voto, la decisión de Zimmermann también se destaca por la circunstancia en la que ocurrió. El senador regresó este jueves a la cámara Alta tras renunciar al cargo de ministro de la Producción en Chaco. De esta manera, el chaqueño equilibró las fuerzas a favor de Unión por la Patria --que en esta sesión sumó la banca de Stefanía Cora, por el expulsado Kueider-- y desplazó a su reemplazante, Alicia "Japo" Terada, una dirigente muy cercana a Elisa Carrió y con un perfil opositor al Gobierno Nacional.