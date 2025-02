Este jueves el gobierno provincial ratificó el inicio del ciclo lectivo para el próximo lunes, pero la oferta salarial no convence a los gremios docentes, que este viernes definirán su postura. “Que los padres manden este lunes los chicos a las escuelas porque van a estar abiertas”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro. También el ministro de Educación provincial, José Goity, envió el mismo mensaje a las familias y advirtió que habrá descuentos para los docentes que no asistan a las aulas. Mientras tanto, en el departamento Rosario las mociones en debate contemplan medidas de fuerzas. “El lunes no arrancan las clases”, se animó a anticipar Juan Pablo Casiello, en respuesta a la Casa Gris. “El gobierno tiene que mejorar sustancialmente la propuesta”, añadió el secretario general de Amsafé Rosario. En paralelo, este jueves por la tarde, la confederación nacional CTERA anunció un paro nacional docente para el lunes ante la falta de respuestas del gobierno nacional al pedido de recomposición salarial. ¿Arranca o no arranca?

Esta semana el gobierno provincial oficializó la oferta salarial a los docentes. La propuesta contempla un 5% de aumento en dos meses, complementando con sumas adicionales que se pagarán por planilla complementaria. En concreto, un 3,1% correspondiente a enero, con un monto mínimo garantizado de 50.000 pesos; y un 1,9% de febrero, con un piso de 70.000 pesos asegurados. En Amsafé pusieron la propuesta a consideración de las bases, pero adelantaron que la cifra es insuficiente.

En Rosario todas las mociones en debate son en rechazo a la propuesta e incluyen medidas de fuerzas para el lunes. La situación es similar en los departamentos San Lorenzo y La Capital.

Pese a ese escenario, en el gobierno ratifican que el lunes finalmente iniciará el ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe. “Tengo la certeza de que el lunes van a comenzar las clases. Las escuelas van a estar abiertas y funcionando. Va a ser, como corresponde, un momento importante para las familias y los chicos”, dijo este jueves Goity en declaraciones a LT8.

“Les decimos a los padres que envíen a los niños a la escuela porque van a estar funcionando y va a haber clases. Luego, las decisiones gremiales van por otro cauce. Sabemos que se está definiendo, pero no me corresponde opinar, porque el inicio de clases está garantizado”, añadió.

En ese marco, el ministro de Educación remarcó que no se puede dar por sentado que una posible medida de fuerza complique el inicio del ciclo lectivo y adelantó que, en caso de darse, se aplicarán descuentos. “Puede ser que en algún caso, algún docente se adhiera. Pero eso no viene siendo la generalidad ni debemos naturalizar que por una medida de fuerza no haya clases”, expresó.

“El derecho a la protesta está contemplado y lo aceptamos. Pero lo que no va a suceder es que se abone un día no trabajado”, afirmó el ministro.

Por la tarde, Pullaro reforzó las declaraciones de Goity enviando el mismo mensaje a las familias. “Queremos decirle a todos los padres de los chicos que están en edad escolar que las clases empiezan el lunes 24 de febrero. Todas las escuelas de la provincia de Santa Fe estarán abiertas y tendrán clases de manera normal”, sostuvo.

“Se trabaja para mejorar los salarios en función de las posibilidades que tenemos. El diálogo es permanente, con los docentes estamos muy bien; no así con los gremios”, advirtió.

El mandatario provincial destacó la inversión realizada para la puesta a punto de los edificios escolares y aseguró que los docentes “comprenden cuál es el rumbo” que el gobierno busca darle al sistema educativo.

“Nos sentimos muy acompañados por ellos. Lamentablemente no por los gremialistas, pero confío en que de a poco se va a arreglar la situación”, expresó y remarcó: “El lunes comienzan las clases en la provincia de Santa Fe. Les pedimos a los padres que manden a los chicos a la escuela porque van a estar todas abiertas”.

Respuesta

Sin embargo, entre los gremios docentes relativizan las declaraciones del gobierno. Desde la conducción provincial de Amsafé, al igual que Sadop, aclaran que el posicionamiento se conocerá este viernes, a partir de la votación de los agremiados en las escuelas.

En la departamental Rosario, entienden que todo se encamina al rechazo. “El gobierno se pasó más de un mes repitiendo en todos lados que el 24 empezaban las clases y recién a último momento hizo una propuesta que rechazamos”, evaluó Casiello en diálogo con Rosario/12. “En los hechos, nos empujó al conflicto. El lunes no arrancan las clases”, sentenció.

Para el dirigente gremial la propuesta del gobierno provincial es “claramente insuficiente” y consideró que la cifra lleva a los docentes a perder nuevamente con la inflación.

“Al gobierno no le alcanzó con todo lo que ajustó el año pasado y va por más. Teníamos la expectativa de que en esta instancia se empiece a recomponer lentamente el salario docente, pero eso no pasó. Por eso hay mucho malestar”, expresó y agregó: “El gobierno tiene que mejorar sustancialmente la propuesta. Pretendemos empezar a recuperar el 30% que perdimos el año pasado. El cargo testigo, hasta con cinco años de antigüedad, está en 660 mil pesos, con una línea de pobreza que está arriba del millón”.

La asamblea provincial de Amsafé está prevista para este viernes a las 9 de la mañana, mientras que Sadop también informará durante el transcurso de la jornada la definición tomada por los docentes privados.

En paralelo, este jueves el plenario de secretarias y secretarios generales de CTERA resolvió no comenzar el ciclo lectivo, con un paro nacional para el lunes, al tiempo que analizarán una jornada nacional de protesta,

Dentro de la moción plantada por la conducción provincial de Amsafé figura la adhesión a un posible paro nacional.

Ola de calor

Otra de las temáticas que sobrevuelan el inicio de clases tiene que ver con las altas temperaturas pronosticadas para la próxima semana y las condiciones de las escuelas ante ese escenario.

En ese sentido, Goity aseguró que las escuelas “están preparadas” para hacer frente a la ola de calor. “Muchas tienen aire acondicionado y otras tienen ventiladores, pero todas tienen algún mecanismo para funcionar. La mayoría de las escuelas tienen mejores condiciones edilicias que las que tienen muchos de los niños en sus casas”, describió.

“Si hay una ola de calor sostenida en el tiempo, que pone en riesgo la salud, vamos a tomar las medidas correspondientes. Pero no puede el clima condicionar el dictado de clases”, siguió el funcionario.

Desde Amsafé Rosario cuestionaron esas declaraciones y señalaron que en muchas escuelas hay problemas estructurales importantes. “Hay establecimientos donde faltan aulas y los chicos rotan porque no hay para todos los cursos. En condiciones normales tenemos problemas eléctricos y de presión de agua. Con el calor eso se agrava y no se resuelve con un ventilador”, sostuvo Casiello.

“Es un mal planteo del ministro decir que los chicos en las escuelas tienen mejores condiciones, no necesariamente es así. Hay que invertir en las escuelas, que tienen que estar mejor. Si querés iniciar las clases en febrero, sin aire acondicionado es difícil”, completó.