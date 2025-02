”El fútbol es un juego sencillo, tienen que correr todos”, expresó Cristian Fabbiani, nuevo entrenador de Newell’s, en el tono a una declaración de principios. Para reforzar la idea, agregó: "Mi idea es no perder". "Venir a Newell’s era mi sueño y si era por mí hubiese dirigido el clásico”, asumió el sucesor de Mariano Soso. Fabbiani se presentó solo en Bella Vista. Sin presencia de dirigentes ni manager, tras el despido de Ruben Capria, en señal de que la Comisión Directiva atraviesa sus últimos días en el club ante la promesa de adelantar las elecciones.

Fabbiani no lo puede creer aún. Es el nuevo técnico de Newell’s e hizo explícita su felicidad. "Estoy feliz, se me nota. Vengo a cumplir un sueño. Sé que se hablaba de mí en este tiempo. No es grato el momento, pero es un placer ver al club como ha crecido en este tiempo. Cuando me fui (en 2009) había solo dos canchas en Bella Vista”, valoró el duodécimo técnico que contrata Ignacio Astore en menos de cuatro años de gestión.

En su presentación Fabbiani dejó claro cuáles serán sus preferencias y estilo para el equipo que pretende armar. La prioridad en la preparación será la condición física y el despliegue en cancha. “Mi idea es no perder. Hay que tener orden, no soy el (Manchester) City para salir jugando. Soy de la escuela antigua del fútbol. Si bien soy joven, me gusta el fútbol clásico. El fútbol es un juego en el que tienen que correr todos y no inventar nada. En mi equipo la entrega no se negocia. Yo a mis volantes les pido que corran entre 40 y 45 kilómetros por partido. No creo en un sistema, quiero que corran todos. Las métricas tienen que dar parecidas. Me gusta jugar lindo, pero si no se puede, no se puede”, explicó.

Fabbiani jugó solo un año en el club. Fue en 2008. En 2009 forzó su salida a River. Pero el rendimiento que tuvo en el parque Independencia nunca más lo volvió a mostrar. “La gente estaba dolida, pero ese semestre jugué gratis. Me fui porque (Eduardo) Lopez (presidente de Newell's) perdió, pero me costó la carrera. Fue una mala decisión en mi vida, me confundí y se notó. Me fui de Newell's y nunca volví a jugar bien al futbol. Ahí se terminó mi carrera. Pero tengo algo con la gente de Newell's que no tiene explicación. Trataré de hacer las cosas mejor”, confesó Fabbiani.

Newell’s visitará el lunes a Barracas Central. El nuevo entrenador tiene cinco días de trabajo en jornadas en doble turno. Y allí buscará recomponer el estado de ánimo del plantel. “Hay que mejorar la confianza. Ojalá les pueda transmitir lo que les transmití a los chicos de Riestra. Ya tuve sensaciones en el plantel de que entienden lo que yo quiero. Hay que mejorar la cabeza, la confianza. Eso es en donde más fuerte me hago. Los jugadores se tienen que dar cuenta de donde están. El futbol es muy duro, hay que entrenar y tener disciplina. Y el equipo está golpeado pero voy a poner la cara. Tienen que estar felices", apuntó Fabbiani.

La presentación del nuevo entrenador leproso en Bella Vista no fue acompañada por ningún dirigente. Es decir, contratar a Fabbiani no forma parte de ningún proyecto sino más bien la salida que encontró Astore después de la nueva derrota con Central el pasado domingo. Pero Fabbiani está en el parque Independencia por la disposición de Deportivo Riestra a dejarlo ir. "Le debo la vida a Riestra, no es normal que te dejen ir. Es un club que me hizo crecer mucho y está era una oportunidad única. Estaba cómodo pero quería tomar esta decisión", afirmó. Su debut en el banco rojinegro será el lunes a las 17 ante Barracas Central en cancha de Arsenal.