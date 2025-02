El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su ídolo Elon Musk, el magnate sudafricano dueño de Tesla, Space X, la red social X y de la mayor fortuna del planeta, en el marco de la gira que el mandatario realiza por Estados Unidos en medio del escándalo internacional por la estafa multimillonaria con la criptomoneda $LIBRA. Al grito pelado de "amigo", el mandatario le regaló una motosierra con la que ambos se fotografiaron.

El líder de La Libertad Avanza y el empresario se reunieron pasadas las 15.15 en un hotel cinco estrellas de Maryland. Tras el encuentro con Musk, el mandatario mantendrá una reunión con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, en el marco de las negociaciones por un nuevo acuerdo.

Del encuentro también participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Gerardo Werthein; el Ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero Presidencial, Manuel Adorni.



En su novena visita al país norteamericano, Milei también brindará un discurso titulado "El modelo económico argentino" en el Banco Interamericano de Desarrollo, el viernes a las 13, y luego, a las 15, se encontrará con el presidente del Banco Mundial, Ajay Benga.



El sábado a las 13, en tanto, va a dar un discurso en la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC), donde también participará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La historia de amor entre Milei y Musk

La historia de amor entre Musk y Milei, fundada en una pasión por el mercado, ya tiene varios capítulos de elogios cruzados. Uno de los últimos fue cuando el mandatario defendió al magnate de las críticas recibidas por hacer el saludo nazi durante la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, el pasado 20 de enero.

"Nazi las pelotas. Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la Historia, que esta empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma mas pura, para todos. Compro X en un acto que fue considerado una locura desde el punto de vista empresarial, pero que sin dudas será considerado uno de sus grandes aportes a la humanidad, tomando control de una plataforma que se suponía era un foro de debate público, pero resulta que estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el discurso woke hegemónico", señaló Milei sobre el empresario.

Y agregó, en una frase que le valió el repudio de gran parte de la oposición y hasta una denuncia penal: "Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la 'tierra de la libertad' que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump. No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de putas tiemblen".

Tres meses antes, en octubre de 2024, el Gobierno de La Libertad Avanza le había ofrecido a Musk que traiga las operaciones de SpaceX a Argentina. "Elon Musk puedes contar con Argentina para sacar adelante los proyectos de @spacex. Nuestro país está hoy abierto al mundo y nuestra visión es construir -basados ​​en las ideas de la libertad- un futuro centrado en la innovación tecnológica al servicio del bienestar de la humanidad", publicó entonces en redes sociales la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Musk, por su parte, dedicó varios elogios al ultraderechista. Y es que el empresario no solo coincide ideológicamente con Milei sino que tiene intereses económicos en la Argentina que espera poder concretar a través de su buen vínculo con el líder de la Libertad Avanza, en especial el acceso al litio del país, clave para las baterías de los vehículos eléctricos de Tesla.