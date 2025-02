"Es un equipo que te representa, como hincha me representa. Podemos ganar la copa o no porque es fútbol esto, pero me representan", definió un emocionado Gustavo Costas tras el triunfo 2 a 0 de Racing ante Botafogo por el choque de ida de la Recopa Sudamericana.

"Hicieron un partido bárbaro los chicos y sabemos que falta mucho todavía. Mi gente está contenta y yo también. Trabajamos para llevar a Racing a lo más alto", agregó el entrenador de la Academia, que venía con un andar irregular en el año pero jugó justo su mejor partido -por el momento- cuando más lo necesitaba.

La Academia quedó muy bien parada de cara a la vuelta que se disputará el jueves 27 en Río de Janeiro, desde las 21:30 en el estadio Olímpico Nilton Santos.

Sin embargo y a pesar de la euforia, Costas no se confía: "Sabemos bien que todavía no hay nada definido. Faltan muchos minutos por jugarse. Tenemos que ir a una guerra a Brasil, a pelearla y a jugar el partido".

Por último, el DT agradeció a los hinchas: "Le quiero agradecer a la gente por todo el apoyo que le dieron al plantel. Los chicos necesitan ese mimo y se sienten identificados. La gente también se da cuenta de eso".

Y concluyó: "Crean, porque este grupo deja todo por la camiseta. Son pibes que viven el día a día como cualquiera. Fuimos muy criticados el año pasado y terminamos siendo el equipo más ganador, el que más goles hizo y el que salió campeón de la Copa Sudamericana. Este grupo recibe palazos y se levanta. El hincha lo tiene que valorar a eso".